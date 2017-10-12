胡润富豪榜：马云夺回首富桂冠

（德国之声中文网）根据最新发布的胡润富豪榜，财产超过20亿元人民币的中国富豪人数今年减少了237人，总数为1893人，相比去年的2130人减少11%，这是自2012年以来首次下降，回到三年前的水平。
有1012位企业家的财富比去年缩水或没有变化，其中796位财富缩水。但仍有881位企业家财富增长，其中219人新上榜。6年来上榜门槛保持在20亿元。456位去年上榜的企业家今年落榜，落榜人数创下胡润富豪榜二十年的最高纪录。
胡润表示："在经济疲软和中美贸易战的大背景下，中国股市下跌了20%，这使得456位去年上榜的企业家今年落榜，是中国百富榜公布20年以来最多一次。"中国受美国总统特朗普关税政策影响最大的是制造业，该行业富豪人数的比例已从去年的27,9%降至目前的26.1%。作为世界第二大经济体，中国身家超过十亿美元的人数仍居全球之首，但总人数已经下降至620人。
54岁刚刚宣布将“退休”的马云的财富增长了700亿，以2700亿时隔四年再次成为中国首富，主要得益于蚂蚁金服股值上升。马云创造了两个市值万亿级企业：截至9月底，阿里市值2.7万亿，是目前中国市值最高的公司，位列全球前十，而蚂蚁金服估值也达到1万亿。
现年37岁的杨惠妍是进入前十的唯一女性。
富豪榜中女性比例明显提升，今年达到20年来的最高点，占比达28.7%。现年37岁的杨惠妍以1500亿位列第四，是进入前十的唯一女性。今年上半年，碧桂园销售额突破4000亿，同比增长43%。年龄最小的富豪同样也是女性：汽车零件生产商徐旭东之女徐若桐仍是最年轻的上榜者，年仅21岁。就年龄段而言，113位是不到40岁的少壮派，比去年减少35人。其中白手起家者72人，比去年多1人。
跻身中国富豪前十名的难度显然越来越大，今年前十名上榜门槛是五年前的3倍，是十年前的5.5倍，是15年前的27.5倍。今年前十名中涉足IT行业的最多，有4位，从而改变了过往房地产行业席位最多的局面。小米的成功上市将雷军送上胡润百富榜十强，而另一位创业还不久的拼多多创始人黄峥，也出现在榜单中，并位列第13位。
胡润表示："有趣的是，五年前的前十名中，只有5人还在今年前十名中，而十年前的前十名中，只有杨惠妍一人还在今年前十名中，十五年前的前十名中，没有一人还在今年前十名。"
“消失”了的富豪肖建华
在中国，攀登财富巅峰的人们并非没有风险。目前惹上"官非"的富豪有12位，其中九人正在接受调查。身家250亿的明天系老总肖建华去年从香港一家豪华酒店被"带往"中国大陆，从此音信渺无。而海航的王健在法国度假期间身亡，终年57岁，去年胡润排行上王健的财产为150亿。
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2018，哪些华人最有钱？
马化腾
凭借2950亿元人民币的资产，47岁的腾讯创始人马化腾成为全球华人首富。他在全球富豪榜上的排名则是第15。他与阿里巴巴的马云，正在引领中国进入无现金时代。
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2018，哪些华人最有钱？
马云
而马云及其家族则凭借2000亿元人民币，位列华人富豪榜的第四位，全球排名26。图中与他谈笑风生的脸书创始人扎克伯格，则以折合5000亿元人民币的总资产上升到全球总排行榜的第4名。
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2018，哪些华人最有钱？
许家印
60岁的中国地产商许家印坐拥财产2600亿人民币，首次进入十强，位列大中华区第二，其全球排名更是猛升至第20位。
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2018，哪些华人最有钱？
李嘉诚
已经90岁的香港地产大亨李嘉诚以折合人民币1900亿元的财产位列大中华区第六，全球第32位。
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2018，哪些华人最有钱？
李兆基
同样来自香港的90岁地产商李兆基则以折合人民币2150亿元的财富位列大中华区第三，全球第25位，比去年上升9位。过去一年中，李兆基控制的恒基地产股价上涨25%，公司市值突破2000亿港币。
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2018，哪些华人最有钱？
杨惠妍
37岁的杨惠妍拥有财富2000亿元人民币，位列华人第四，全球第26位，比去年上升126位。目前，杨惠妍旗下的碧桂园是房地产业内增长势头最迅猛的一匹黑马。
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2018，哪些华人最有钱？
美的集团的何享健、何剑锋父子
这对父子的公开照片很少。他们目前坐拥1850亿元人民币的财产，位列大中华区第七，全球第34位。美的集团今年初市值已经突破4000亿元。该公司2016年夏天收购了德国机器人制造商库卡。
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2018，哪些华人最有钱？
王健林
曾经排名华人榜首的王健林家族今年仅位列大中华地区第八名，拥有财产1700亿元人民币。他的全球排名也从第19下滑到第36位。
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2018，哪些华人最有钱？
王卫
顺丰快递创始人王卫以1400亿元人民币财产位列大中华区第九，全球第46位，比去年下降21位。目前，顺丰快递正在迅速增长，去年还曾斥资3.2亿元竞拍获得两架波音747货机，进一步扩充其运能。
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2018，哪些华人最有钱？
丁磊
网易的丁磊则以1350亿元人民币的财富位列大中华区第十，全球第48位。目前，网易正在大力布局电子商务。
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2018，哪些华人最有钱？
李书福
55岁的吉利汽车董事长李书福今年财产猛增3倍，达1100亿元人民币。就在最近，他斥资570亿元收购了戴姆勒9.7%的股份。他在华人富豪榜上排名第17，全球排名第73。
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2018，哪些华人最有钱？
郭台铭
台湾首富则是68岁的郭台铭，他拥有折合人民币605亿元的资产，位列大中华区第42位，全球第183位，比去年上升223位。郭台铭已经宣布，未来5年将加大在人工智能研发方面的投资。去年，鸿海去年全年营收达4.7万亿新台币，约合人民币1万亿元。
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2018，哪些华人最有钱？
贝佐斯
全球排名第一的则是亚马逊创始人贝佐斯(Jeff Bezos)，拥有折合人民币7750亿元的资产，遥遥领先排名第二、第三的股神巴菲特(6450亿)以及微软创始人比尔·盖茨(5700亿)。