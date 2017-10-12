胡润富豪榜：马云夺回首富桂冠

（德国之声中文网）根据最新发布的胡润富豪榜，财产超过20亿元人民币的中国富豪人数今年减少了237人，总数为1893人，相比去年的2130人减少11%，这是自2012年以来首次下降，回到三年前的水平。

有1012位企业家的财富比去年缩水或没有变化，其中796位财富缩水。但仍有881位企业家财富增长，其中219人新上榜。6年来上榜门槛保持在20亿元。456位去年上榜的企业家今年落榜，落榜人数创下胡润富豪榜二十年的最高纪录。

胡润表示："在经济疲软和中美贸易战的大背景下，中国股市下跌了20%，这使得456位去年上榜的企业家今年落榜，是中国百富榜公布20年以来最多一次。"中国受美国总统特朗普关税政策影响最大的是制造业，该行业富豪人数的比例已从去年的27,9%降至目前的26.1%。作为世界第二大经济体，中国身家超过十亿美元的人数仍居全球之首，但总人数已经下降至620人。

54岁刚刚宣布将“退休”的马云的财富增长了700亿，以2700亿时隔四年再次成为中国首富，主要得益于蚂蚁金服股值上升。马云创造了两个市值万亿级企业：截至9月底，阿里市值2.7万亿，是目前中国市值最高的公司，位列全球前十，而蚂蚁金服估值也达到1万亿。

富豪榜中女性比例明显提升，今年达到20年来的最高点，占比达28.7%。现年37岁的杨惠妍以1500亿位列第四，是进入前十的唯一女性。今年上半年，碧桂园销售额突破4000亿，同比增长43%。年龄最小的富豪同样也是女性：汽车零件生产商徐旭东之女徐若桐仍是最年轻的上榜者，年仅21岁。就年龄段而言，113位是不到40岁的少壮派，比去年减少35人。其中白手起家者72人，比去年多1人。

跻身中国富豪前十名的难度显然越来越大，今年前十名上榜门槛是五年前的3倍，是十年前的5.5倍，是15年前的27.5倍。今年前十名中涉足IT行业的最多，有4位，从而改变了过往房地产行业席位最多的局面。小米的成功上市将雷军送上胡润百富榜十强，而另一位创业还不久的拼多多创始人黄峥，也出现在榜单中，并位列第13位。

胡润表示："有趣的是，五年前的前十名中，只有5人还在今年前十名中，而十年前的前十名中，只有杨惠妍一人还在今年前十名中，十五年前的前十名中，没有一人还在今年前十名。"



在中国，攀登财富巅峰的人们并非没有风险。目前惹上"官非"的富豪有12位，其中九人正在接受调查。身家250亿的明天系老总肖建华去年从香港一家豪华酒店被"带往"中国大陆，从此音信渺无。而海航的王健在法国度假期间身亡，终年57岁，去年胡润排行上王健的财产为150亿。