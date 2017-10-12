 胡润富豪榜：马云夺回首富桂冠 | 经济纵横 | DW | 10.10.2018

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经济纵横

胡润富豪榜：马云夺回首富桂冠

愈演愈烈的贸易战、萎靡不振的股市，令众多中国超级富豪的财富严重缩水，排名顺序也发生了明显变化。

Chiana Jack Ma (Getty Images/AFP/P. Parks)

马云重登富豪榜首

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在"胡润百富榜2017"中，前十名中增添了几位"新人"，其中一位"富二代白富美"排在去年中国首富王健林前面。最大的赢家并不是"二马"，而是财富暴涨的一位地产大亨。排行榜还提到了郭文贵和邓文迪。 (12.10.2017)

马来西亚新上任总理马哈蒂尔直接针对中资房产项目——碧桂园“森林城市”的表态让中国的投资者们胆战心惊。虽然大马政府随后发表声明“软化”了马哈蒂尔的意思，仍然无法消除对这个乌托邦式房产项目的广泛质疑。 (29.08.2018)

今年是胡润研究院连续第五年发布"全球富豪榜"。过去12个月里，不仅越来越多的中国巨富跻身这个超级富豪俱乐部，还创造了6个之"最"，其中"70后亿万富豪"数量耀眼。 (25.02.2016)

（德国之声中文网）根据最新发布的胡润富豪榜，财产超过20亿元人民币的中国富豪人数今年减少了237人，总数为1893人，相比去年的2130人减少11%，这是自2012年以来首次下降，回到三年前的水平。

有1012位企业家的财富比去年缩水或没有变化，其中796位财富缩水。但仍有881位企业家财富增长，其中219人新上榜。6年来上榜门槛保持在20亿元。456位去年上榜的企业家今年落榜，落榜人数创下胡润富豪榜二十年的最高纪录。

胡润表示："在经济疲软和中美贸易战的大背景下，中国股市下跌了20%，这使得456位去年上榜的企业家今年落榜，是中国百富榜公布20年以来最多一次。"中国受美国总统特朗普关税政策影响最大的是制造业，该行业富豪人数的比例已从去年的27,9%降至目前的26.1%。作为世界第二大经济体，中国身家超过十亿美元的人数仍居全球之首，但总人数已经下降至620人。
54岁刚刚宣布将“退休”的马云的财富增长了700亿，以2700亿时隔四年再次成为中国首富，主要得益于蚂蚁金服股值上升。马云创造了两个市值万亿级企业：截至9月底，阿里市值2.7万亿，是目前中国市值最高的公司，位列全球前十，而蚂蚁金服估值也达到1万亿。

Yang Huiyan (picture-alliance/ROPI)

现年37岁的杨惠妍是进入前十的唯一女性。

富豪榜中女性比例明显提升，今年达到20年来的最高点，占比达28.7%。现年37岁的杨惠妍以1500亿位列第四，是进入前十的唯一女性。今年上半年，碧桂园销售额突破4000亿，同比增长43%。年龄最小的富豪同样也是女性：汽车零件生产商徐旭东之女徐若桐仍是最年轻的上榜者，年仅21岁。就年龄段而言，113位是不到40岁的少壮派，比去年减少35人。其中白手起家者72人，比去年多1人。

跻身中国富豪前十名的难度显然越来越大，今年前十名上榜门槛是五年前的3倍，是十年前的5.5倍，是15年前的27.5倍。今年前十名中涉足IT行业的最多，有4位，从而改变了过往房地产行业席位最多的局面。小米的成功上市将雷军送上胡润百富榜十强，而另一位创业还不久的拼多多创始人黄峥，也出现在榜单中，并位列第13位。

胡润表示："有趣的是，五年前的前十名中，只有5人还在今年前十名中，而十年前的前十名中，只有杨惠妍一人还在今年前十名中，十五年前的前十名中，没有一人还在今年前十名。"

Hongkong Milliardär und Geschäftsmann Xiao Jianhua (picture-alliance/dpa/Next Magazine)

“消失”了的富豪肖建华


在中国，攀登财富巅峰的人们并非没有风险。目前惹上"官非"的富豪有12位，其中九人正在接受调查。身家250亿的明天系老总肖建华去年从香港一家豪华酒店被"带往"中国大陆，从此音信渺无。而海航的王健在法国度假期间身亡，终年57岁，去年胡润排行上王健的财产为150亿。

  • Ma Huateng Global Mobile Internet Conference 2013 Peking China (picture-alliance/dpa/Q. Xiaodun)

    2018，哪些华人最有钱？

    马化腾

    凭借2950亿元人民币的资产，47岁的腾讯创始人马化腾成为全球华人首富。他在全球富豪榜上的排名则是第15。他与阿里巴巴的马云，正在引领中国进入无现金时代。

  • China Peking Treffen Zuckerberg Jack Ma Facebook Alibaba (Reuters/S. Zhang)

    2018，哪些华人最有钱？

    马云

    而马云及其家族则凭借2000亿元人民币，位列华人富豪榜的第四位，全球排名26。图中与他谈笑风生的脸书创始人扎克伯格，则以折合5000亿元人民币的总资产上升到全球总排行榜的第4名。

  • Xu Jiayin China EVERGRANDE Group (Getty Images/E.Oliveau)

    2018，哪些华人最有钱？

    许家印

    60岁的中国地产商许家印坐拥财产2600亿人民币，首次进入十强，位列大中华区第二，其全球排名更是猛升至第20位。

  • Li Ka-shing (AFP/Getty Images/P. Lopez)

    2018，哪些华人最有钱？

    李嘉诚

    已经90岁的香港地产大亨李嘉诚以折合人民币1900亿元的财产位列大中华区第六，全球第32位。

  • Lee Shau-kee (CC BY Tksteven 3.0)

    2018，哪些华人最有钱？

    李兆基

    同样来自香港的90岁地产商李兆基则以折合人民币2150亿元的财富位列大中华区第三，全球第25位，比去年上升9位。过去一年中，李兆基控制的恒基地产股价上涨25%，公司市值突破2000亿港币。

  • China Yang Huiyan (26) (picture-alliance/ROPI/)

    2018，哪些华人最有钱？

    杨惠妍

    37岁的杨惠妍拥有财富2000亿元人民币，位列华人第四，全球第26位，比去年上升126位。目前，杨惠妍旗下的碧桂园是房地产业内增长势头最迅猛的一匹黑马。

  • Deutschland Roboterhersteller Kuka (picture alliance/dpa)

    2018，哪些华人最有钱？

    美的集团的何享健、何剑锋父子

    这对父子的公开照片很少。他们目前坐拥1850亿元人民币的财产，位列大中华区第七，全球第34位。美的集团今年初市值已经突破4000亿元。该公司2016年夏天收购了德国机器人制造商库卡。

  • China Wang Jianlin, Chairman der Dalian Wanda Group (picture-alliance/Imaginechina/L Zi)

    2018，哪些华人最有钱？

    王健林

    曾经排名华人榜首的王健林家族今年仅位列大中华地区第八名，拥有财产1700亿元人民币。他的全球排名也从第19下滑到第36位。

  • China Wang Wei | SF Express (picture alliance/Imagechina/Chun Yu)

    2018，哪些华人最有钱？

    王卫

    顺丰快递创始人王卫以1400亿元人民币财产位列大中华区第九，全球第46位，比去年下降21位。目前，顺丰快递正在迅速增长，去年还曾斥资3.2亿元竞拍获得两架波音747货机，进一步扩充其运能。

  • China World Internet Conference in Wuzhen town in Tongxiang (picture-alliance/dpa/epa/Long Wei China)

    2018，哪些华人最有钱？

    丁磊

    网易的丁磊则以1350亿元人民币的财富位列大中华区第十，全球第48位。目前，网易正在大力布局电子商务。

  • Geely-Chef Li Shufu (picture-alliance/dpa/Imaginechina)

    2018，哪些华人最有钱？

    李书福

    55岁的吉利汽车董事长李书福今年财产猛增3倍，达1100亿元人民币。就在最近，他斥资570亿元收购了戴姆勒9.7%的股份。他在华人富豪榜上排名第17，全球排名第73。

  • China Foxconn Vorsitzender Terry Gou (picture-alliance/dpa/Imaginechina/N. Yanqiang)

    2018，哪些华人最有钱？

    郭台铭

    台湾首富则是68岁的郭台铭，他拥有折合人民币605亿元的资产，位列大中华区第42位，全球第183位，比去年上升223位。郭台铭已经宣布，未来5年将加大在人工智能研发方面的投资。去年，鸿海去年全年营收达4.7万亿新台币，约合人民币1万亿元。

  • Amazon Gründer und CEO Jeff Bezos (picture-alliance/newscom/J. Ruymen)

    2018，哪些华人最有钱？

    贝佐斯

    全球排名第一的则是亚马逊创始人贝佐斯(Jeff Bezos)，拥有折合人民币7750亿元的资产，遥遥领先排名第二、第三的股神巴菲特(6450亿)以及微软创始人比尔·盖茨(5700亿)。


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2018，哪些华人最有钱？

2月28日，胡润研究院发布了2018年度的全球富豪榜。新科华人首富是坐拥2950亿元人民币的马化腾，其次是地产商许家印以及李兆基。刚刚入股德国戴姆勒-奔驰的李书福则被挤出了华人前十。 (28.02.2018)  

中国最富有的女人 你认识几位？

胡润研究院发布了“2017胡润女企业家榜”。按照胡润的说法，全球白手起家女企业家中，财富最多的前五名都来自中国。 (27.10.2017)  

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