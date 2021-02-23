胡润富豪榜：中国十亿美金企业家超美印德总和

（德国之声中文网）胡润研究所今年是连续第10年发布“全球富豪榜”，此次上榜的企业家财富计算截止为今年1月15日，共有来自68个国家、2402家公司的3228位十亿美金企业家上榜。他们的财富在过去一年里增加了20多万亿人民币，总财富达到95万亿人民币，大约相当于中国的GDP。

这份名为《2021世茂港珠澳口岸城·胡润全球富豪榜》（Shimao Hong Kong Zhuhai Macao Port City · Hurun Global Rich List 2021）的榜单显示，49岁的埃隆·马斯克以折合1.28万亿人民币的财富总额成为世界首富。亚马逊总裁贝索斯以1.22万亿人民币的财富总额屈居第二。“奢侈品之王”LVMH集团（酩悦·轩尼诗－路易·威登集团）71岁的伯纳德·阿诺特以7380亿元人民币的财富排名第三。65岁的比尔·盖茨以7120亿元人民币的财富排名第四。脸书创始人、现年36岁的马克·扎克伯格以6530亿元人民币的财富位居第五，其财富比上一年增长了20%。

全球首富马斯克一年内财富增加1510亿美元

90岁的沃伦·巴菲特财富缩水1000多亿人民币，排名第六，财富总额现为5890亿元人民币。

农夫山泉创始人跻身全球前十

农夫山泉创始人、67岁的钟睒睒以5500亿元人民币的财富成为第一位进入全球富豪榜前十的中国企业家，全球排名第七。他同时取代了印度商人穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）成为亚洲首富。农夫山泉去年9月在香港上市。钟睒睒还创立了另一家上市企业——疫苗生产商万泰生物，目前市值超过100亿美元。

63岁穆克什·安巴尼以5370亿元人民币的财富名列第八。法国奢侈品巨头爱马仕的贝特朗·皮埃奇及其家族以5180亿元人民币和微软公司前首席执行官兼总裁，现任NBA洛杉矶快船队老板史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）一起并列第九。

中国十亿美金企业家突破1000人

在过去的一年里，居住在中国的十亿美金企业家新增了259位，达到1058位。中国以此成为世界上第一个拥有1000位十亿美金企业家的国家，超过了排在其后的美国、印度和德国三个国家的总和。名列第二的美国有696位十亿美金企业家，比去年增加70位。中美两国十亿美金企业家共占全球54%。印度排名第三，其次是德国、英国和瑞士。

在中国富豪中，腾讯创始人之一、50 岁的马化腾财富增长 70%，以 4800 亿元人民币位列中国第二。拼多多 41 岁的创始人黄峥财富涨了三倍，以 4500 亿元人民币位居中国第三。阿里巴巴创始人马云家族以3600亿人民币名列中国第四，全球第25位，比去年下降4位。抖音创始人、38 岁的张一鸣以 3500 亿元人民币的财富首次进入中国前五。51岁的顺风创始人王卫财富3200亿元，位列中国第六。美的集团创始人何享健及其家族财富以2850亿元位列中国第七。牧原股份创始人秦英林、钱瑛夫妇财富2650亿元，位列中国第八。恒力创始人陈建华、范红卫夫妇财富2600亿元，位列中国第九。网易创始人50岁的丁磊财富2450亿元，位列中国第十。“超人”李嘉诚以2200亿元人民币的财富位居中国第11。

过去一年每周造就8位十亿美金企业家

胡润百富董事长兼首席调研官胡润（Rupert Hoogewerf）表示，尽管受到新冠疫情的影响，但过去一年的财富涨幅是十年以来最大，相当于每周造就了8位新的十亿美金企业家。他指出，有三个人在一年内财富增加了超过500亿美元，其中以马斯克为首，增加了1510亿美元，贝佐斯和拼多多的黄峥各自增加了500亿美元。他称，按照这个速度，预计在未来5年内，将有50多人突破1000亿美元大关。

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