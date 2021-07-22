 胡志明市士兵协助封城 美宣布再捐越南100万剂疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.08.2021

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胡志明市士兵协助封城 美宣布再捐越南100万剂疫苗

正在越南访问的美国副总统哈里斯本周二宣布，美国将向越南捐赠100万剂BioNTech/辉瑞疫苗。越南目前的接种率尚不足2%。为应对感染率激增，胡志明市已部署士兵协助封城。

胡志明市从7月起实施限制行动的措施，图为防疫车在街道喷洒消毒剂

胡志明市从7月起实施限制行动的措施，图为防疫车在街道喷洒消毒剂

（德国之声中文网）据路透社消息，越南目前是东南亚地区新冠疫苗接种率最低的国家之一。9800万人口中仅有1.8%的民众全面接种了疫苗。

本周二，正在该国访问的美国副总统哈里斯宣布，美国将向越南捐赠100万支BioNTech/辉瑞疫苗。哈里斯说，这些疫苗将在未来24小时内开始运抵；国防部还将送去77台冰柜，用于储存这些疫苗。此外，美国将从美国救援计划中提供2300万美元，并通过美国疾病控制与预防中心（CDC）和美国国际开发署提供紧急资金，加强该国的疫苗接种计划。此前，美国已向越南捐赠了500万支新冠疫苗。

哈里斯同时宣布在越南设立美国疾病控制与预防中心东南亚地区办事处。它将成为美国公共卫生机构在全球的四个办事处之一，以帮助科学家们进行合作研究，预防全球健康危机再次发生。

美国副总统哈里斯在越南宣布再向该国捐赠100万支疫苗

美国副总统哈里斯在越南宣布再向该国捐赠100万支疫苗

胡志明市实行严格封城措施

越南目前正处于德尔塔变种引发的新一轮疫情之中，作为越南国家商业中心的胡志明市则为疫情“震中”。据美国约翰·霍普金斯大学的统计数据，截至8月23日，越南新冠确诊病例累计348059例，死亡病例数为8277例。路透社报道称，胡志明市的确诊人数占全国总数的一半以上，超过18万例。该市的新冠死亡人数共计7010例，占全国死亡人数的大约80%。

7月初，越南在胡志明市实施限制行动的措施。鉴于感染率持续激增，越南上周五（8月20日）宣布从本周一开始实行迄今最严厉的限制措施，包括禁止人们离开家，甚至不得出门购买食品。政府表示，军队将提供帮助，向居民运送食物。这一禁令一度修正为部分地区的人们可以出门购买食物，但之后又恢复为全面禁止，引发了周末恐慌性囤积物品的现象。

越南政府8月20日还表示，将从国家储备中拨出13万吨大米，发往胡志明市及其他23个省份和城市。据路透社报道，胡志明市一些城区的居民表示已收到军队运来的大米、肉类和蔬菜。

越南卫生部称，最近几周向胡志明市及其周边地区增派了1.46万名医护人员协助抗疫。

据路透社报道，越南迄今总共获得了2300多万剂新冠疫苗。越南政府表示，本周一收到了501600支来自波兰的阿斯利康疫苗和20万支中国捐赠的国药集团新冠疫苗。中国驻越南大使馆在官网上表示，应越南军队请求，中国人民解放军向越南军队援助的一批新冠疫苗于8月23日上午运抵越南河内内排机场。

今年6月初，越南卫生部批准了中国国药集团新冠疫苗在越南紧急使用，并接受了国药集团捐赠的50万剂疫苗。越南一家私营公司后购得500万剂国药集团疫苗，并将其分发。据悉，当地政府已在8月开始使用这些疫苗。

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