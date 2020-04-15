原名胡嘉。中国人权活动人士，多年来从事多项社会运动，包括环保事业、抗击艾滋病和争取民主人权等，并勇于以行动声援、营救民间异议人士包括高智晟、刘晓波。

2008年，胡佳因为“煽动颠覆国家政权罪”被中华人民共和国政府判处有期徒刑3年零6个月；同年，他获得欧洲议会颁发的萨哈罗夫人权奖以表彰他在中国人权方面奋斗的贡献。