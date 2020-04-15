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胡佳

原名胡嘉。中国人权活动人士，多年来从事多项社会运动，包括环保事业、抗击艾滋病和争取民主人权等，并勇于以行动声援、营救民间异议人士包括高智晟、刘晓波。

2008年，胡佳因为“煽动颠覆国家政权罪”被中华人民共和国政府判处有期徒刑3年零6个月；同年，他获得欧洲议会颁发的萨哈罗夫人权奖以表彰他在中国人权方面奋斗的贡献。

Bürgerrechtler Xu Zhiyong. Er ist Vertreter der Neuen-Bürger-Bewegung und wurde im Januar 2014 zu 4 Jahre Haft verurteilt. Ein Berufungsgericht hat im April 2014 das Urteil bestätigt. Fast zeitgleich erschien sein Buch in HongKong mit dem Titel: Mein freies China. Der Fotograf Hua Ze erklärt, das Verwendungsrecht des betreffenden Bildes im Zusammenhang mit der Berichterstattung auf DW zu übertragen. Zeit: 11.04.2014 Ort: HongKong

因许志永纪录片遭锁定 中国政府拘捕导演陈家坪 15.04.2020

中国新公民运动的创办人许志永因去年底在厦门举办一场聚会，2月中遭北京逮捕。在许志永遭捕将满2个月之际，传出纪录片导演陈家坪因正在拍摄一部与许志永相关的片子，一个多月前也遭中国当局拘捕，并以「指定居所监视居住」的方式关押着。

胡佳：纪念李文亮实际上是表达反抗 28.02.2020

“吹哨人”李文亮的去世在中国掀起一轮要求保障言论自由、取消审查的呼声。德国之声采访了竭尽全力争取言论自由的活动人士胡佳。
18.12.2019+++ Jewher Ilham, daughter of Ilham Tohti, Uyghur economist and human rights activist, delivers a speech during the award ceremony for his 2019 EU Sakharov Prize at the European Parliament in Strasbourg, France, December 18, 2019. REUTERS/Vincent Kessler

伊力哈木女儿：我想知道他是否还活着 22.12.2019

继魏京生和胡佳后，致力于维汉民族对话的学者伊力哈木‧土赫提获颁今年的萨哈罗夫思想自由奖，成为第3位获得这个欧盟最重要人权奖的中国人。这位维族学者目前依旧身陷囹圄。
Liu Xia, wife of deceased Chinese Nobel Peace Prize-winning dissident Liu Xiaobo and other relatives attend his sea burial off the coast of Dalian, China in this photo released by Shenyang Municipal Information Office on July 15, 2017. Shenyang Municipal Information Office/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

刘霞为什么选择德国 10.07.2018

刘晓波的遗孀刘霞被软禁八年后，终于走出牢笼，周二（7月10日）乘飞机离开北京。这个消息传出的时间让一些与刘霞有联系的友人都感到惊讶，但刘霞出国的目的地则毫无悬念——那就是德国。
Liu Xia, wife of deceased Chinese Nobel Peace Prize-winning dissident Liu Xiaobo and other relatives attend his sea burial off the coast of Dalian, China in this photo released by Shenyang Municipal Information Office on July 15, 2017. Shenyang Municipal Information Office/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

友人：刘霞经历手术 精神几近崩溃 20.11.2017

已故诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞状态堪忧。人权人士胡佳表示，她刚做完一项手术，其精神状态更是令人担心，“如果有一天她从楼上跳下去，……因为这太有可能了”。
16.10.2017 +++ Bewaffnete Polizisten patrouillieren am 16.10.2017 in Peking über den Platz des Himmlischen Friedens. In der kommenden Woche findet in Peking der 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas statt, im Rahmen dessen der chinesische Präsident Xi wahrscheinlich für eine zweite Amtszeit bestätigt wird. Foto: Kyodo/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

人权人士“被旅游” 京城民众乘车难 17.10.2017

中共即将召开十九大，北京当局也明显提升了安保措施。一些异议人士被强制要求离开北京度假，普通民众则须承受异常严格的地铁安检。而即便是早已习惯了删帖、屏蔽的中国网民，现在也面临“翻墙难”这一新问题。
ARCHIV - HANDOUT - Auf diesem neueren, undatierten Foto wird der schwer krebskranke, chinesische Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo (l) von seiner Frau Liu Xia in einem Krankenhaus in Shenyang (China) betreut. Der Bürgerrechtler leidet unter Leberkrebs im Endstadium. China hat nach eigenen Angaben Leberkrebs-Experten aus Deutschland und den USA eingeladen, die den unter Arrest stehenden Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo besuchen sollen. (zu dpa «Ärzte aus Deutschland sollen Liu Xiaobo besuchen dürfen» vom 05.07.2017) Foto: Uncredited/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

中国邀德美专家为刘晓波会诊 德人权组织吁营救 05.07.2017

在中国国家主席习近平到访德国参加G20峰会之际，中国司法当局表示，将邀请美国、德国专家到中国大陆对刘晓波进行会诊。全球支援中国和亚洲民主化论坛、民阵及独立中文笔会等人权组织在柏林发起抗议活动。
The empty chair with a diploma and medal that should have been awarded to this year's Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo in the Oslo City Hall on Friday. Photo by Heiko Junge / SCANPIX NORWAY |

全世界多方呼吁让刘晓波出国治病 27.06.2017

中国诺贝尔和平奖获得者刘晓波身患肝癌晚期，被从监狱转移到沈阳一家医院救治的消息周一（6月26日）传出后，引发外界高度关注。有关北京当局是否会允许他出国接受治疗的讨论也随即展开。
ARCHIV - Der prominente chinesische Bürgerrechtler Hu Jia am 09.12.2007 in seiner Wohnung in Peking.Vier Tage nach der Freilassung des chinesischen Künstlers und Aktivisten Ai Weiwei ist ein weiterer prominenter Bürgerrechtler auf freien Fuß gekommen. Nach Verbüßung einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe sei Hu Jia seit dem frühen Sonntagmorgen wieder bei seiner Familie, teilte die Frau des 37-Jährigen am Sonntag via Twitter mit. Foto: Bill Smith dpa (zu dpa0061 vom 26.06.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

中国人权问责中心：为恶官员终将受惩 14.01.2017

由十位中国人权活动人士共同发起的"中国人权问责中心"于近日成立。其中唯一身在中国大陆的发起人胡佳接受本台采访，谈及如何威慑和打击中共腐败、滥权官员。
HIV-infected men, who volunteer to help other HIV patients, perform during a meeting with Red Cross officials at Ditan hospital in Beijing Friday, Nov. 30, 2012, the eve of World AIDS Day. An estimated 780,000 people live with HIV in China, with about 50,000 new cases last year, largely through sexual transmission. (Foto:Alexander F. Yuan/AP/dapd)

歧视比比皆是 艾滋患者维权难 01.12.2015

就学、就业、就医难是中国艾滋病患者面临的残酷现实。值世界第28个艾滋病日之际，维权人士还指出，中国关注艾滋病患者生存状况的民间团体现在基本无法立足，维权人士广受打压。
An empty chair, second from left with no headests or program, is seen before a ceremony honoring Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo at city hall in Oslo, Norway Friday Dec. 10, 2010. Liu, a democracy activist, is serving an 11-year prison sentence in China on subversion charges brought after he co-authored a bold call for sweeping changes to Beijing's one-party communist political system. (AP Photo/John McConnico)

胡佳：中国人权“没有波峰，只有波谷” 09.10.2015

刘晓波获得诺贝尔和平奖五周年之际，中国人权活动家胡佳在接受德国之声采访。胡佳介绍了刘晓波目前在狱中的情况，以及自己对目前中国人权状况的看法。
FILE - In this April 7, 2010 file photo, Gao Zhisheng, a human rights lawyer, ponders during an interview in Beijing. Chinese authorities are increasingly resorting to attacks, detentions and enforced disappearances in a crackdown on activist lawyers that has worsened this year amid government efforts to prevent the growth of an Arab-style protest movement, a rights group said Thursday, June 30, 2011. One of the most high-profile targets of the crackdown on rights lawyers over the past few years is Gao, a charismatic and pugnacious lawyer who represented religious dissenters and advocated constitutional reform. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe, File)

高智晟周四刑满 人权团体吁如期释放 06.08.2014

正在狱中服刑的维权律师高智晟曾向美联社透露自己遭到当局的酷刑和非人道折磨，引起国际社会的批评及关注。本周四（8月6日），高智晟3年刑期届满。活动人士担忧，高智晟出狱后仍无法获得自由。
Auf dem Bild: Screenshot, des Twitteraccounts von Hu Jia (chenesischer Dissident). Angeliefert Fang Wan am 17.7.2014

胡佳：明天我会去单刀赴会 23.07.2014

中国知名人权人士胡佳遇袭致上颌骨骨折后，又连续收到威胁短信和电话。身份不明者要求他周四将100万现金带往某一地点。
Auf dem Bild: Screenshot, des Twitteraccounts von Hu Jia (chenesischer Dissident). Angeliefert Fang Wan am 17.7.2014

胡佳谈被打：“我是当局的眼中钉、肉中刺” 17.07.2014

自中共十八大以来，中国新领导层加强了对异议声音的打压，公民社会活跃人士在中国的处境越来越困难。著名维权人士胡佳周三（7月16日）晚在北京遭陌生人袭击受伤，针对此事他接受了德国之声的采访。
ARCHIV - Der prominente chinesische Bürgerrechtler Hu Jia am 09.12.2007 in seiner Wohnung in Peking.Vier Tage nach der Freilassung des chinesischen Künstlers und Aktivisten Ai Weiwei ist ein weiterer prominenter Bürgerrechtler auf freien Fuß gekommen. Nach Verbüßung einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe sei Hu Jia seit dem frühen Sonntagmorgen wieder bei seiner Familie, teilte die Frau des 37-Jährigen am Sonntag via Twitter mit. Foto: Bill Smith dpa (zu dpa0061 vom 26.06.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

胡佳被传唤 软禁下的“殴打他人”？ 07.07.2014

知名人权活动人士胡佳本周一在互联网上发出了被公安带走传唤的消息。现回到家中并继续遭到软禁的胡佳介绍，公安局表示有人控告他“殴打他人”。接受德国之声采访时胡佳愤怒而又无奈地表示：“欲加之罪，何患无词”。
Photos vom chinesischen Dissidenten Hu Jia. Er ist am 8.Juni 2014, kurz nach dem Jahrestag des Tiananmen-Massakers, auf dem Tiananmen-Platz (Peking/China) gewesen. Zuvor war er nach eigenen Angaben 104 Tage lang unter Hausarrest. Alle Bildrechte bleiben bei Hu Jia bzw seinen Eltern, die diese Photos gemacht haben. Hu Jia stellt uns exklusiv die zwei Photos zur Verfügung.

结束软禁的胡佳 重回天安门 09.06.2014

六四过去数天后，被软禁多时的异见人士胡佳部分获得解禁。本周日，胡佳前往天安门，实现“重返天安门”的愿望。
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