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原名胡嘉。中国人权活动人士，多年来从事多项社会运动，包括环保事业、抗击艾滋病和争取民主人权等，并勇于以行动声援、营救民间异议人士包括高智晟、刘晓波。
2008年，胡佳因为“煽动颠覆国家政权罪”被中华人民共和国政府判处有期徒刑3年零6个月；同年，他获得欧洲议会颁发的萨哈罗夫人权奖以表彰他在中国人权方面奋斗的贡献。
中国新公民运动的创办人许志永因去年底在厦门举办一场聚会，2月中遭北京逮捕。在许志永遭捕将满2个月之际，传出纪录片导演陈家坪因正在拍摄一部与许志永相关的片子，一个多月前也遭中国当局拘捕，并以「指定居所监视居住」的方式关押着。
“吹哨人”李文亮的去世在中国掀起一轮要求保障言论自由、取消审查的呼声。德国之声采访了竭尽全力争取言论自由的活动人士胡佳。
继魏京生和胡佳后，致力于维汉民族对话的学者伊力哈木‧土赫提获颁今年的萨哈罗夫思想自由奖，成为第3位获得这个欧盟最重要人权奖的中国人。这位维族学者目前依旧身陷囹圄。
刘晓波的遗孀刘霞被软禁八年后，终于走出牢笼，周二（7月10日）乘飞机离开北京。这个消息传出的时间让一些与刘霞有联系的友人都感到惊讶，但刘霞出国的目的地则毫无悬念——那就是德国。
已故诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞状态堪忧。人权人士胡佳表示，她刚做完一项手术，其精神状态更是令人担心，“如果有一天她从楼上跳下去，……因为这太有可能了”。
中共即将召开十九大，北京当局也明显提升了安保措施。一些异议人士被强制要求离开北京度假，普通民众则须承受异常严格的地铁安检。而即便是早已习惯了删帖、屏蔽的中国网民，现在也面临“翻墙难”这一新问题。
在中国国家主席习近平到访德国参加G20峰会之际，中国司法当局表示，将邀请美国、德国专家到中国大陆对刘晓波进行会诊。全球支援中国和亚洲民主化论坛、民阵及独立中文笔会等人权组织在柏林发起抗议活动。
中国诺贝尔和平奖获得者刘晓波身患肝癌晚期，被从监狱转移到沈阳一家医院救治的消息周一（6月26日）传出后，引发外界高度关注。有关北京当局是否会允许他出国接受治疗的讨论也随即展开。
由十位中国人权活动人士共同发起的"中国人权问责中心"于近日成立。其中唯一身在中国大陆的发起人胡佳接受本台采访，谈及如何威慑和打击中共腐败、滥权官员。
就学、就业、就医难是中国艾滋病患者面临的残酷现实。值世界第28个艾滋病日之际，维权人士还指出，中国关注艾滋病患者生存状况的民间团体现在基本无法立足，维权人士广受打压。
刘晓波获得诺贝尔和平奖五周年之际，中国人权活动家胡佳在接受德国之声采访。胡佳介绍了刘晓波目前在狱中的情况，以及自己对目前中国人权状况的看法。
正在狱中服刑的维权律师高智晟曾向美联社透露自己遭到当局的酷刑和非人道折磨，引起国际社会的批评及关注。本周四（8月6日），高智晟3年刑期届满。活动人士担忧，高智晟出狱后仍无法获得自由。
中国知名人权人士胡佳遇袭致上颌骨骨折后，又连续收到威胁短信和电话。身份不明者要求他周四将100万现金带往某一地点。
自中共十八大以来，中国新领导层加强了对异议声音的打压，公民社会活跃人士在中国的处境越来越困难。著名维权人士胡佳周三（7月16日）晚在北京遭陌生人袭击受伤，针对此事他接受了德国之声的采访。
知名人权活动人士胡佳本周一在互联网上发出了被公安带走传唤的消息。现回到家中并继续遭到软禁的胡佳介绍，公安局表示有人控告他“殴打他人”。接受德国之声采访时胡佳愤怒而又无奈地表示：“欲加之罪，何患无词”。
六四过去数天后，被软禁多时的异见人士胡佳部分获得解禁。本周日，胡佳前往天安门，实现“重返天安门”的愿望。
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