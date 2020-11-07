胜选已成定局 拜登面临三大挑战

(德国之声中文网) 根据美联社与多家美国媒体的美国大选票数统计，拜登与哈里斯 (又译：贺锦丽) 已赢得美国总统大选。然而，他入主白宫之路却不会一帆风顺。现任总统特朗普已扬言透过法律途径挑战选举结果，并在拜登成为总统的路途上，设置不少障碍。

挑战一: 正在进行的选战诉讼

特朗普的竞选团队针对数州的大选结果提出诉讼，希望能藉此翻转大选结果。他们团队也誓言，将会在未来数日提出更多的选战诉讼，特朗普甚至希望能将选战诉讼向上推至最高法院。过去几天，特朗普不断强调这场大选不公平，且有很严重的「选举诈欺」的现象。然而，他却未能提出有效证据来支持他的论点。

他将「选举诈欺」的焦点放在上千万美国人透过邮寄方式投出的选票。各州法院的判决攸关由保守派主导的美国最高法院是否有机会针对这些选举诉讼做出判决。然而，法律专家容克 (Kirk Junker) 告诉德国之声，由於各州必须在12月8日前解决所有选举争议，所以特朗普所剩的时间不多。

容克表示：「与2000年的总统大选不同的是，目前各州都尚未针对特朗普团队提出的诉讼做出判决，因为他们目前还没查到认为与诉讼相关的证物。除非特朗普团队来提出有利证据，不然我不认为这些诉讼能被上递至最高法院。」

四州选举诉讼

宾州：特朗普团队在宾州提出数起选举诉讼，而其中一个案件已决定让特朗普的观选人员能更近距离的观看计票过程。此外，目前美国最高法院也在决定是否考虑另一起选战诉讼，主要是特朗普团队控诉宾州选举官员计算邮戳显示为选举当日寄出的邮寄选票。

亚利桑那州：特朗普对该州人口最大的郡提出诉讼。特朗普竞选团队指控该州计票人员不当的拒绝计算部分在选举当日投出的选票。

乔治亚州：此州可能面临重新计票的情况，不过特朗普团队目前尚未正式要求法院重新计票。此外，法院则是驳回特朗普团队在乔治亚州另一个郡所提出的诉讼。

密西根州：特朗普团队在密西根州也提出了重新计票的诉讼，不过该州法官已驳回这项诉讼，强调该团队未有认为法律依据提出相关诉讼。

挑战二: 特朗普不願交接

未来数周，拜登团队将忙着准备与目前仍不愿承认败选的特朗普团队交接。拜登必须任命超过4000名政治团队人选，其中有1200名必须得到参议院的认可。

此外，未来拜登执政团队的成员必须与现任政府人员做交接，让他们能熟悉各政府机关的现况，并了解过去几年特朗普政府做了哪些事，以及有哪些议题是急需处理的。

拜登的首要任务将会是任命对抗新冠疫情的团队。剩馀内阁成员名单预计也很快会宣布，不过他预计将透过视频会议的方式面试可能的内阁团队人选。现任美国总统在交接期间，会扮演确认过程平顺的角色。过往的总统通常会在就职日前数月开始准备交接事宜，但目前仍不清楚特朗普会如何处理交接事宜。

挑战三: 誰取得參議院多數席次

接着，乔治亚州在2021年1月5日将举行两个参议员席次的决选，这两场选战的结果将决定共和党是否保有参议院中的多数席次。如果共和党顺利保住参议院的主导权，他们将为拜登的总统任期增添不少困难。

目前，共和党在美国参议院下个会其将掌控至少48个席次，民主党则是会掌控至少46个席次，另外两个席次是与民主党结盟的无党籍参议员。目前北卡罗来纳州与阿拉斯加州的两个参议院选战都还未能清楚定出谁会是最后赢家。

如果特朗普不承认败选?

美国每一州都必须结束计算所有选票，并在12月8日前解决所有选票争议并正式公告选举结果。美国选举人团的代表必须在12月14日正式投下他们的选票，赢得270票或更多票的候选人将赢得选战。

法律并未规定特朗普必须承认败选，而即使他不承认败选，也不会阻止拜登依法就任总统。发表败选演说一向都是个政治上的传统，而且这个传统对美国公众来说十分重要。这个演说是候选人正式向支持者宣布选战结束，并呼吁支持者要让美国团结努力。然而，目前特朗普都尚未在公开场合向支持者传达这两个讯息。

2021年1月6日，美国国会将复会来统计选票，并正式宣布总统大选结果。赢得选战的人将在2021年1月20日，由美国最高法院大法官宣示就职，并在当天下午正式展开总统任期。

杨威廉/邹宗翰 (美联社、路透社)

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