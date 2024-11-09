胜选后 特朗普有望从官司中脱身？

（德国之声中文网）美国司法部特别检察官史密斯（Jack Smith）周五（11月8日）向联邦法院提交请求，搁置当选总统特朗普企图推翻2020年总统选举结果案，并取消该案件的所有剩余审理期限，“旨在为政府提供时间，评估这一前所未有的情况，并确定符合司法部政策的适当处理方式”。联邦地区法官丘特坎（Tanya Chutkan）随即批准了这一请求，并要求检方在12月2日前提交针对本案的拟定处理方案。

根据司法部自20世纪70年代起实施的一项政策，在任总统不能成为刑事起诉的对象。特朗普本周赢得2024年总统大选，即将再次担任美国总统。

前所未有

特别检察官史密斯去年指控特朗普企图推翻2020年总统选举结果并在卸任后非法持有机密文件。有消息人士称，随着特朗普再次当选，史密斯的团队一直在评估如何在特朗普明年1月上任前结束针对他的上述两起联邦刑事案件，以遵守现任总统不能被起诉的司法部政策。

特朗普此前已承诺一旦上任将“在两秒内”解雇史密斯，此举将实际上终结这两起案件。特朗普周三胜选后，《Politico》杂志刊文写道：“特朗普不仅击败了卡玛拉·哈里斯，也击败了试图将他送入监狱的整个体系。他已经是首位被指控并被判有罪的前总统。现在，他成为首位赢得总统选举的罪犯。而他的胜利几乎确保他将免于因一系列被指控的不当行为而面临严肃的法律追责。”

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两起联邦刑事案件停滞不前

在“企图推翻2020年总统选举结果案”中，特朗普的原定审判日期为明年3月，地点在华盛顿，该地已有超过1000名特朗普支持者因参与2021年1月6日的国会大厦骚乱被定罪。然而，案件因特朗普提出的豁免起诉主张而暂停，最终上诉至美国最高法院。

美国最高法院在今年7月裁定，前总统享有广泛的免于起诉权，并将“企图推翻2020年总统选举结果案”退回给地方法官丘特坎，以确定起诉书中哪些指控可以继续处理。

而在机密文件案中，特朗普任命的法官坎农（Aileen Cannon）今年7月以史密斯任命不合法为由驳回了该案。史密斯已对此提起上诉，要求恢复案件，目前该请求正在等待裁定。然而，随着特朗普胜选，史密斯可能会撤销对特朗普的机密文件案，但他也许会继续挑战坎农关于他任命合法性的裁决，以避免该裁决成为未来的先例。

此外，特朗普在纽约和乔治亚州还面临州级指控。在纽约，他因伪造商业记录被判有罪，面临多项指控；而在乔治亚州，特朗普因试图推翻该州的2020年选举结果面临敲诈指控。这两起案件均有可能在其总统任期内被冻结。

（路透社，美联社，Politico）

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