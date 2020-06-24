“胜利日”红场阅兵 普京称坚决捍卫国家利益

（德国之声中文网）在"纪念卫国战争胜利76周年"的盛大红场阅兵仪式上，俄罗斯总统普京发表讲话，强调了俄罗斯坚定捍卫国家利益的决心。

"俄罗斯始终坚持捍卫国际法"，他在周日的讲话中表示，"与此同时我们也将坚定不移地捍卫我们的国家利益，保护人民安全。"

据德新社报道，在阴云密布的大风天气之下，数以千计的俄罗斯士兵列队走过莫斯科的红场。按照传统惯例，俄罗斯武器装备也接受了检阅，其中包括卫国战争期间的T-34坦克、俄罗斯最新型T-14"阿玛塔"主战坦克、"库尔干人-25"步兵战车、联盟-SV装甲自行榴弹炮等。此外还有76架直升机、轰炸机、运输机、预警机、空中加油机、战斗机等编队接受了空中检阅。

不少二战老兵也观看了阅兵仪式，其中一些人甚至裹上了毛毯以抵御寒风。根据官方通报，莫斯科方面花费了4亿多卢布（约折合470万欧元）通过人工来驱散市中心上空密布的阴云，以防止阅兵式当天下起大雨。

德新社报道指出，现场人员几乎无人佩戴口罩。不过官方此前表示，参与阅兵式的1.2万名军人全部都已经接种了新冠疫苗。68岁的总统普京几周前也打了新冠疫苗。

去年的红场阅兵式因为新冠疫情的爆发被推迟到6月24日，尽管如此普京还是因为坚持举行阅兵式而受到批评。俄罗斯从1995年开始，每年的5月9日举行阅兵式，庆祝对纳粹德国的"卫国战争"胜利。

据美联社报道，普京在周日的讲话中还提到当下"纳粹意识重新抬头"，有些人"尝试改写历史，试图为那些手上沾满无辜人民鲜血的叛徒和罪犯辩解"。不过他没有就此进行更为具体的阐述。

观看阅兵式的二战老兵

俄罗斯官方将击败纳粹德国、结束二战的战争称作"伟大的卫国战争"。5月9日作为"胜利日"是俄罗斯最为重视的节日之一。根据历史学家的研究，前苏联在二战期间死亡人数在2700万左右，付出了惨重的人员代价。

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