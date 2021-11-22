背负酷刑指控 阿联酋少将当选国际刑警主席

（德国之声中文网）阿联酋少将莱西（Ahmed Nasser Al-Raisi）在国际刑警组织伊斯坦布尔全体会议上当选该组织新一任主席。莱西此前曾担任阿联酋内政部总检查长。国际刑警组织发布推特称，在有195个成员国参加的全体会议上，莱西获得必要多数，当选新一任主席，任期四年。

本次为期三天的伊斯坦布尔会议上，共有来自各成员国的470名高级警官和部长官员参加。每个成员国都有一张选票。国际刑警组织表示，莱西的得票率为68.9%。

批评人士担心，莱西当选国际刑警组织主席后，有可能会利用该组织的影响力，抓捕阿联酋的流亡人士。"人权观察"的扎亚丁（Hiba Zayadin）对德广联表示："不管阿联酋做出怎样的姿态，该国都是海湾地区最专制的国家。2011年以来，阿联酋当局一直在践踏言论自由。政府任意抓捕反对派人士。任何阿联酋公民胆敢提出人权问题，都会受到逮捕和酷刑的严重威胁。"批评者认为，莱西正是阿联酋践踏人权行为的代表性人物。目前已有五个国家对莱西提出酷刑诉讼。

竞选国际刑警组织主席期间，莱西曾前往世界各地展开游说活动，并不断强调他的英美教育背景和从警多年的工作经验。莱西当选后表示："能够当选国际刑警组织主席是莫大的荣幸。国际刑警组织是建立在伙伴合作基础之上的不可或缺的的国际机构。"

2015年以来，阿联酋一直向国际刑警组织提供极为慷慨的资金捐助，目前该国已成为该组织第二大捐助国，出资数额仅次于美国。

本次国际刑警组织全体会议上，另一位引起广泛争议的候选人则是中国公安部官员胡彬郴，他最终当选国际刑警组织执委会亚洲代表。此前一些人权和政治团体曾致函国际刑警组织反对胡彬郴在国际刑警组织担任要职。

2018年，第一位担任国际刑警组织主席的中国人孟宏伟去北京期间宣告失踪。两年后，孟宏伟在中国天津以受贿罪被判处有期徒刑13年6个月。前不久孟宏伟妻子高歌首次接受媒体公开采访，对中国独裁政府提出强烈谴责。孟宏伟妻子高歌对美联社表示："如果胡彬郴当选，会不会有一天也像孟宏伟一样失踪呢？"

孟宏伟失踪后，国际刑警组织副主席韩国人金钟阳接替主席一职，任期原本应当在2020年结束，但受疫情影响，其任期被延长一年。

(美联社，德广联）

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