 背负欧盟入境禁令 俄参谋长堂而皇之访德法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.07.2018

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时政风云

背负欧盟入境禁令 俄参谋长堂而皇之访德法

一名受到欧盟禁止入境制裁的俄罗斯军队高级将领本周随同该国外长到德国和法国访问。这位参谋长因乌克兰冲突被欧盟列入制裁“黑名单”。

Russland Generalstabschef der russischen Streitkräfte Waleri Gerassimow (picture-alliance/dpa/RIA Novosti/A. Druzhinin)

俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫

（德国之声中文网）俄罗斯武装力量总参谋长格拉斯诺夫（Waleri Gerassimow）本周访问德法两国。德国外交部一名发言人周三（7月25日）在柏林表示，德国联邦政府事先已向欧盟其他成员国通报了这位颇具争议的将军来访的计划，欧盟国家并未提出反对意见。

2014年4月，作为对俄罗斯在乌克兰冲突中的所扮演角色的反应，欧盟将格拉斯诺夫列入对俄制裁名单，禁止其入境欧盟国家。德国外交部发言人称，在这种情况下，可以在欧盟内部进行协商后，允许制裁对象入境前来参加政治对话。

德国和法国现在均援引这一规定。格拉斯莫夫被视为所谓"非线性战争"的拥趸，即主张采用网络攻击、宣传攻势或经济施压等手段。

周二，在德国总理默克尔、外交部长马斯（Heiko Maas）会见来访的俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergej Lawrow）时，格拉斯诺夫也在场。之后，这两名俄罗斯高层官员在巴黎会见了法国总统马克龙和外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）。

这一系列不同寻常的会晤显然是在俄罗斯总统普京的请求下成行的。会谈的议题包括叙利亚难民返回家园的可能性以及乌克兰东部的冲突。在所谓的"诺曼底模式"框架下，德国和法国在俄罗斯和乌克兰之间进行调停，以求在东乌克兰落实和平进程。

德、法、俄、乌四国本周四将在柏林，就旨在东乌克兰重建和平的明斯克协议的落实举行磋商。德国外交部发言人表示，首要议题之一是，如果通过一项联合国使命来帮助落实明斯克协议。

  • Ein Putin-Bild auf der Wand eines Wohnhauses in Simferopol.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    占领克里米亚

    自从2014年初以来，克里米亚的街头换上了普京的画像。当时，穿军装的人很快占领了政府大楼、议会和乌克兰军营。

  • Einwohner der Krim bei der Stimmabgabe am 16. März 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    公投加入俄罗斯

    管也有抗议，2014年3月16日，一次绕过乌克兰宪法的非法公投决定，克里米亚并入俄罗斯。1954年前苏联将该半岛划归乌克兰管辖的决定不被认可。克里米亚加入俄罗斯联邦。

  • Eine Protestaktion von Krimtataren am 14 März 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    没有权利的克里米亚鞑靼人

    反对加入俄罗斯的人受到迫害，特别是克里米亚鞑靼人。其代表机构民族议会2016年被定性为极端组织。不断发生搜查和逮捕事件。

  • Wladimir Putin auf Fernsehbildschirmen während einer Pressekonferenz im Dezember 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    只有俄罗斯电视频道

    2014年初，乌克兰电视频道在克里米亚被禁播，如今只有俄罗斯电视节目播出。克里米亚鞑靼人的独立频道ATR从基辅播出，支持乌克兰领土主权完整的该频道在克里米亚被禁止。

  • Der Kontrollpunkt Kalantschak an der administrativen Grenze zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    合法前往克里米亚的途径

    根据乌克兰法律，外国人必须获得该国批准方能进入克里米亚，否则将被禁入乌克兰全境。因此，人们必须首先经过克里米亚与乌克兰之间的“行政边界”。

  • Stacheldraht an der administrativen Grenze zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    欧美的制裁措施

    欧美不承认俄罗斯吞并克里米亚，禁止本国公民收购克里米亚的房地产或企业。克里米亚的商品被禁止运往欧美。此外，针对特定的人员、企业和组织还实施了大量制裁。

  • Frauen mit einer russischen Flagge freuen sich über den Anschluss der Krim an Russland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    普京的承诺

    在公投中支持加入俄罗斯的人希望，普京兑现其承诺：修建一座连接俄罗斯本土的桥梁、天然气管道和发电厂。此外，社会问题也亟待解决。但收入赶不上物价的上涨。民众的不满和地方的抗议仅见于社交网络和独立媒体。

  • Der Bau einer Brücke über die Meerenge von Kertsch zum russischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    桥梁工程给了普京的朋友

    连接刻赤（Kertsch）与俄罗斯本土的桥梁工程正紧锣密鼓地进行。价值2280亿卢布（约合37亿欧元）的合同由俄罗斯寡头、普京的朋友罗滕贝格（Arkadi Rotenberg）获得。桥梁设计为四车道加两条铁轨，按计划将于2019年底竣工。

  • Ein Reisebüro und ein Friseursalon auf der Krim.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    再分配利于俄罗斯商人

    克里米亚的小企业主数量从2014年的15000家减少至2016年的1000家。在财产再分配的过程中，俄罗斯商人获利。海岸的房地产主业遇到麻烦，他们之前的房屋地契有可能不被法庭承认。

  • Am Strand von Aluschta auf der Krim im Jahr 2016.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    旅游业遭重创

    尽管有美丽的海滩，过去三年，克里米亚的游客人数锐减近三成。铁路中断，飞机票价昂贵。由于欧盟的制裁，邮轮也不再停靠克里米亚。

  • Exponate der Ausstellung der Goldschätze von der Krim.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    历史文物被移交基辅

    中世纪的游牧民族斯基泰人（Skythen）的金饰和武器不会重返克里米亚了。2016年底一家荷兰法院裁决，来自克里米亚博物馆的这550件独一无二的展品将移交基辅。俄罗斯吞并克里米亚之际，这些展品正在西欧巡展。

  • Ein russischer Pass.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    也有赢家

    克里米亚被吞并后，当地居民仅能凭俄罗斯护照购买手机卡。克里米亚半岛出具的护照不能获得欧美签证。在这一过程中受益的是持俄罗斯护照的退休人员。他们的退休金提高到俄罗斯的水平。女性55岁即可退休，而不再是60岁。

    作者: Natallia Makushyna


叶宣/石涛（法新社）

 

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