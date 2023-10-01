背弃印度？亲中人士当选马尔代夫总统

（德国之声中文网）当地时间9月30日深夜，马尔代夫选举委员会在其官网上宣布，在清点了第二轮大选的几乎所有选票后，已经能确定反对党候选人穆伊祖(Mohamed Muizzu)以54%的得票率胜选。现任总统萨利赫(Ibrahim Solih)则获得了约46%的选票。萨利赫已经在第一时间通过社交媒体祝贺对手当选，并对选民的高参与度表示感谢。

这个印度洋岛国的28.2万选民中，约有85%的人参加了第二轮大选。

在11月17日穆伊祖正式上任前，萨利赫将继续担任看守总统。他在任期间推行"印度优先"的传统外交政策，并且在选战中依然主打亲印度路线。而穆伊祖的阵营则支持接受中资贷款、引入中资项目。

亲印度的现总统萨利赫连任失败

同属穆伊祖阵营的马尔代夫前总统亚明(Abdulla Yameen)在2019年因洗钱等腐败罪名而被软禁。他曾在2013至2018年间担任总统。穆伊祖胜选后，立刻向看守总统萨利赫喊话，呼吁释放亚明。穆伊祖对媒体表示："人民做出了一个强大的决定，想要赢回马尔代夫的独立自主。我们所有人团结协作，若有安拉的旨意，我们就能取得成功。"

印度总理莫迪(Narenda Modi)已经向穆伊祖发送了贺电，并强调"印度依然致力于强化久经考验的印马双边关系、强化我们在印度洋地区的整体合作。"

（路透社、法新社）

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 反对派遭严打 2018年初，总统亚明宣布全国进入紧急状态，这一状况持续了数周。该国的大多数反对派政治家都在狱中，批评政府的记者受到威胁或被迫噤声。9月23日举行的总统选举不能称之为公平、自由。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 多数国民受穷 马尔代夫由一千多个岛屿组成，人口近40万，他们中的大多数生活在贫困中。这一问题在首都马累尤为严重。马累是世界上人口密度最大的城市之一。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 天堂里的垃圾 大量旅游者在马尔代夫留下了成堆的垃圾，成为这个岛国面临的一大问题。据官方统计，每位游客平均每天在这里制造3.5公斤的垃圾。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 气候变暖即末日 马尔代夫的平均海拔只略微高出海平面。如果像气候专家所预测的那样，海平面继续升高，本世纪末马尔代夫的大部分国土将被淹没。为了引起国际关注，该国第一位民主选举产生的总统于2009年举行了一次“水下内阁会议”。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 经济上转向依赖中国 中国的“一带一路”项目也延伸到了印度洋岛国马尔代夫。随着像“友谊桥”这样的大型基础设施投资项目，马尔代夫在经济上对中国的依赖性在增强。这在印度尤其引起忧虑，因为长期以来马累和新德里的关系十分密切。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 “圣战者”的故乡 从人口比例来看，来自马尔代夫、投奔“伊斯兰国”的“圣战者”数量超过其他任何一个国家。社会问题丛生、有组织犯罪和极端布道者成为极端化的沃土。分析人士认为，在此间为许多清真寺和古兰经学校出资的沙特阿拉伯要为此负主要责任。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 游客的世外桃源 每年到马尔代夫度假的德国旅游者数量将近10万。该国紧绷的政治局势，一般游客无从察觉。一段时间以来，德国外交部建议国民到马尔代夫旅行应多加小心，并尽量避免在首都马累活动。



拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 多明尼加共和国 冬季时节，许多游客在多明尼加的全包式度假村的梦幻沙滩上沐浴在阳光中。多明尼加的地形多样，包括山脉和沙丘。如果想感受城市氛围，可以前往首都圣多明尼哥的“殖民区”（Zona Colonial），该区充满历史建筑和丰富的夜生活。这里完全没有冰冷的白雪！

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 古巴 阳光、沙滩、老爷车。加勒比海的古巴岛是想要逃离冬季抑郁者的梦幻目的地。在首都哈瓦那及其老城区和莫罗城堡，随处都能拍下迷人的美照。更重要的是，古巴冬季的白天很长，日照时间长达11小时。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 南非 位于开普敦桌山国家公园的好望角区域，是在北半球逃离冬季并展开冒险的理想地点。南非有许多值得探索的地方，包括国家公园、葡萄酒产区、野生动物园和开普敦等充满活力的大都市。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 葡萄牙 葡萄牙著名的“花岛”马德拉群岛气候温和宜人，冬季平均温度为摄氏19度。踏上马德拉岛，很快就能让人忘却冬季的寒冷以及灰蒙蒙的天色。陡峭的海岸线、登山路径和茂密的植被，即使在冬天也能吸引游客前往。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 阿拉伯联合大公国 喜欢冬天在摩天大楼前的海滩上晒太阳的人，迪拜是不容错过的选择。迪拜的恒温超过摄氏30度。想要在更炎热的地方度假，还可以前往附近的鲁卜哈利沙漠。这是全世界最大的流动沙漠。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 奥地利 奥地利依然是追求最佳雪况的旅行者冬季的旅游首选。寻求刺激的人可以在蒂罗尔州的上萨尔沃山边玩滑翔伞边欣赏壮丽山景。奥地利拥有7280公里长的滑雪坡道，冬季月份有许多值得深入探索之处。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 挪威 挪威的罗弗敦群岛上可以看到白雪皑皑的山脉以及峡湾的壮丽景色。由于当地位于北极圈以北，冬季日照时间极其短暂，甚至有一段时间是永夜。但罗弗敦是欣赏极光或是在月色下享受桑拿浴的理想场地。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 冰岛 冰岛是另一个可以欣赏到极光舞动的旅游目的地，而冬季无疑是最佳的观赏时间。位于北大西洋的冰岛就在北极圈下方，9月到4月间有机会看到极光这一奇特自然景象。

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拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 泰国 2000年，电影《海滩》为皮皮岛玛雅海湾打响了名号，但当地一度因为过度旅游而关闭四年。2022年1月，玛雅海湾再次对游客开放，但在淡季期间曾短暂关闭。它是泰国众多壮丽海滩之一。泰国的最佳旅游时间点是11月到4月，此时的北半球气温较低。



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