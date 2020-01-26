肺炎疫情蔓延 德国出現首个确诊病例 

（德国之声中文网）肺炎疫情持续燃烧，巴伐利亚州卫生部周一晚间证实，德国确诊首例新型冠状病毒感染病例。一名发言人说："施坦贝尔格地区的一名男子感染了新型冠状病毒。"病人已被隔离并接受观察。发言人没有进一步透露病人是如何被感染的，但表示此人"病情稳定"。

法新社指出，法国是第一个受到疫情影响的欧洲国家，已知3例确诊病例都已被隔离，他们最近都曾去过中国。

菲律宾移民局宣布暂停对中国游客签发落地签证，菲律宾移民局局长莫任特（Jaime Morente）在一份声明中表示：“我们正在采取措施减缓客流量，也可能有助于阻止新型冠状病毒的传播”。

世界卫生组织WTO本周一（1月27日）发布报告，指出由于中国疫情风险高，该组织或会再次开会讨论是否将这次疫情定义为"国际关注的公共卫生紧急事件"。该组织还指出，首要策略是阻止人传人，包括减少感染者与亲近接触者及医护人员之间的感染，并防止进一步在国际上传播。加快诊断，治疗和疫苗的开发等。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 海鲜市场成焦点 12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 确认新型冠状病毒 起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 传播「谣言」者被查处 武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 初步判定为冠状病毒 1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 中国境内首例死亡病例 2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 病毒传入邻国 之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 首个死亡案例 1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 世界卫生组织命名 1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 传播途径不明 一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 习近平、李克强下指示 1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 钟南山: 肯定有人传人 1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 国家卫健委确认人传人 在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 数百万人被“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 一个全球卫生紧急事件？ 随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 冠状病毒抵达欧洲 1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 农历新年 1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 500万人离开武汉 1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 死亡人数81例 李克强视察武汉 截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。



世卫组织上周四（1月23日）讨论过后，决定暂不将肺炎疫情列为"国际关注的公共卫生紧急事件"。

确诊人数不断上升

中国国家卫健委表示，截至1月27日24时，收到30个省（区、市）累计报告确诊病例4515例，现有重症病例976例，累计死亡病例106例国家卫健委收到30个省（区、市）累计报告确诊病例4515例，现有重症病例976例，累计死亡病例106例。

美国总统特朗普周一表示愿意向中国提供帮助应对疫情。他说美国政府政府一直与中国保持联系，愿意给中国提供专业知识，帮助中国抗击这种致命的冠状病毒的蔓延。他在推特上写道："我们正与中国就该病毒保持密切沟通。美国报告的病例很少，但值得密切关注。我们愿意给中国和习主席提供任何必要的帮助……我们有非常优秀的专家!"

泰国、越南、新加坡、日本、韩国、台湾、尼泊尔和美国等地都确诊了肺炎病例。

文木 / 罗法（法新社，美联社，路透社等）