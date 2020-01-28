肺炎疫情：德国1夜变4例 美日启动撤侨

（德国之声中文网）德国卫生部本周二 (11月28日)晚间确认，巴伐利亚州再发现3人感染新型冠状病毒，他们都与周一公布的德国首名感染病毒的患者存在接触。德国已经发现4宗病毒感染病例。

德国卫生官员在发布会上介绍，首名患者大约在一个星期之前和一名中国女性同时有过接触。因为有潜伏期，当时那名女同事可能没有出现明显症状。

德国公司采取防御措施

据汽车零部件制造商Webasto周二公布，这名确诊病患是该集团位于斯托克多夫(Stockdorf)总部的一名男性员工。这名女性当时是来公司总部参加职业培训活动的，在返回中国之后被诊断感染了新型冠状病毒。Webasto周二晚些时候公布，为了防范病毒，暂时关闭总部到本周日，也通知员工不要外出旅行。

巴伐利亚卫生官员表示，该州的感染风险依然很低。这是肺炎疫情在欧洲的首起人传人病历。

法国周二晚间也新增1例确诊病例，法国卫生总局在发布会上透露，病患为一名近80岁的男性中国游客，目前病情严重，正在巴黎的重症监护室接受治疗。这是法国确认的第4例新型冠状病毒感染病例。

韩国、泰国、台湾、尼泊尔、越南、美国、澳大利亚等地都发现了肺炎患者。

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近6000宗确诊病例

中国国家卫健委发布的数据显示，截至1月28日24时，该部门收到31个省(区、市)累计报告确诊病例5974例，现有重症病例1239例，累计死亡病例132例。

日本已开启撤离计划，一架搭载从武汉撤离日本公民的飞机已周三清晨抵达东京机场。日方官员说飞机上有206人。

美国的飞机也定于周三离开武汉，前往洛杉矶。飞机上载有使馆人员，以及自己支付机票的美国公民。

总部位于芝加哥的美国联合航空（United Airlines）表，由于航班需求"大幅下降"，将在2月1日至2月8日之间取消24个飞往北京、香港和上海的航班。

文木/邹宗翰 (美联社，路透社，法新社等)