 肺炎疫情：德国1夜变4例 美日启动撤侨 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.01.2020

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肺炎疫情：德国1夜变4例 美日启动撤侨

德国又发现3名新型冠状病毒感染者，他们和首位被确认的感染者是同事。截止到本周二，中国肺炎确诊病例已近6000人，死亡病例132个。一批撤离武汉的日本公民已乘坐飞机抵达东京。

Coronavirus verbreitet sich

日本和美国启动撤离计划，派飞机运载困在武汉的本国公民

（德国之声中文网）德国卫生部本周二 (11月28日)晚间确认，巴伐利亚州再发现3人感染新型冠状病毒，他们都与周一公布的德国首名感染病毒的患者存在接触。德国已经发现4宗病毒感染病例。

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德国证实其境内出现首个确诊感染新型冠状病毒的患者。世卫组织发布公告称，可能再次开会讨论是否将这次疫情定义为"国际关注的公共卫生紧急事件"。疫情造成的确诊病例超过4500，死亡人数也继续攀升，已到106人。 (28.01.2020)

武汉等地封城之后，新型冠状病毒还在扩散，死亡人数还在攀升。人们对这场灾难究竟掌握了怎样的信息？ (28.01.2020)

德国卫生官员在发布会上介绍，首名患者大约在一个星期之前和一名中国女性同时有过接触。因为有潜伏期，当时那名女同事可能没有出现明显症状。

德国公司采取防御措施

据汽车零部件制造商Webasto周二公布，这名确诊病患是该集团位于斯托克多夫(Stockdorf)总部的一名男性员工。这名女性当时是来公司总部参加职业培训活动的，在返回中国之后被诊断感染了新型冠状病毒。Webasto周二晚些时候公布，为了防范病毒，暂时关闭总部到本周日，也通知员工不要外出旅行。

巴伐利亚卫生官员表示，该州的感染风险依然很低。这是肺炎疫情在欧洲的首起人传人病历。

法国周二晚间也新增1例确诊病例，法国卫生总局在发布会上透露，病患为一名近80岁的男性中国游客，目前病情严重，正在巴黎的重症监护室接受治疗。这是法国确认的第4例新型冠状病毒感染病例。

韩国、泰国、台湾、尼泊尔、越南、美国、澳大利亚等地都发现了肺炎患者。

观看视频 01:38

武汉肺炎疫情扩大 各国严阵以待

近6000宗确诊病例

中国国家卫健委发布的数据显示，截至1月28日24时，该部门收到31个省(区、市)累计报告确诊病例5974例，现有重症病例1239例，累计死亡病例132例。

日本已开启撤离计划，一架搭载从武汉撤离日本公民的飞机已周三清晨抵达东京机场。日方官员说飞机上有206人。

美国的飞机也定于周三离开武汉，前往洛杉矶。飞机上载有使馆人员，以及自己支付机票的美国公民。

总部位于芝加哥的美国联合航空（United Airlines）表，由于航班需求"大幅下降"，将在2月1日至2月8日之间取消24个飞往北京、香港和上海的航班。

 

文木/邹宗翰 (美联社，路透社，法新社等)

 

 

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