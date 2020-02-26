肺炎疫情下的中日关系：蜜月中走钢索

(德国之声中文网）中国中央政治局委员、职业外交官杨洁篪于28日及29日访问日本，并在首相安倍晋三在官邸会谈，就中国国家主席习近平可能于4月访问日本进行磋商。安倍晋三并于会谈中强调：「习氏的国宾访问对两国是极为重要，为了要有十分的成果，我们一定要有谨慎的准备。对应国际各种议题上，两国要发出负起责任的讯息」。

杨洁篪同时回应习近平：「国宾访日有着非常重要的意义、双方都会做好确认、好好准备」。杨洁篪并在与安倍晋三会谈前，先与日本外交大臣茂木敏充与国家安全保障局长北村滋进行会谈，并持续确认，习近平会在4月上旬访问日本的大致方向。

有关杨洁篪的访问，日方大致上在1月上旬就已经定调，然而就在之后的1月下旬，由中国武汉爆发的新型冠状肺炎疫情（武汉肺炎），让全中国陷入对抗疫情的态势。然而就算如此，中方依旧在2月中定调杨洁篪来日本访问、商谈习近平访日一事。

其中，日本在这次的肺炎疫情，也对中国释出相当多的善意。不只持续捐了许多物资给中国，也没有像美国、英国或其他国家等直接采取全面断航，而是仅暂停湖北跟浙江的班机。

这些举措都在中国媒体上被大大赞扬，中国外交部发言人华春莹甚至在记者会上，当面感谢「日本政府与人民的暖心举措」。

安倍内阁支持度降

然而，日本这样的行为，虽然被中国认为是雪中送炭，但在日本国内来说，却激起了正反两极评价。多数反对者认为，日本的口罩与卫生用品等物资，在近一个月被中国的采买客给搜刮殆尽、导致日本现在一口罩都难求。

许多民众更认为，安倍为了要与习近平会面，不惜要先牺牲民众的利益，去换取中国政府的信赖。约有70多位的民众，在28日聚集在首相官邸前大声抗议，除了要求暂停习近平访日磋商外，更要安倍赶快回归专注日本内政。

现场一位70岁的抗议民众，跟记者表示，看到安倍晋三这样讨好中国当局，不顾日本疫情爆发，他觉得很心痛：「如果安倍还是执意习近平要来，那我想安倍政权就完了、没救了」。另一位30多岁的女性则说，中国在面对香港与台湾民主上都很糟糕，她真的不希望日本疫情当前，还看到独裁者来访问。

安倍内阁的支持度，也在这一个月内持续下滑，从2月17日的42.1%（共同通信社调查）到23日已掉到36.0%（产经新闻调查）。日本对中国的「过分容忍考量」、导致日本疫情延烧，成为民众普遍不满的一点。安倍内阁对中国释出善意，但此刻在国内的民意，已宛如走钢索般危险。

须看全人大召开

目前武汉肺炎疫情持续在日本延烧，根据日本《朝日新闻》所调查的数字，28日为止共有937人感染（包括停泊在横滨的钻石公主号710例）。其中，滑雪胜地北海道已经高达66例，日本当局已经呼吁北海道民2月29日与3月1日周末「减少外出」。

不过，现在反而是中国也开始管制起日本与韩国的游客，如北京也规定从日韩回来的旅客，需要居家隔离14天。杨洁篪更称中国疫情控制「已经出现阶段性成效、整体情势在好转中」，并对日本国民对新型冠状病毒的对抗表示「积极支持与支援」，恐怕让许多日本国民是哭笑不得。

目前中国已经暂缓全国人大代表会议，日本《产经新闻》则预估，如果中国国内的疫情没有办法在3月底时获得一定程度的解决，习近平访日将会有难度。一般预料全人大将会延到3月下旬，这样访日可能还有机会，但如果延到4月上旬，那访日势必会延期。

而《朝日新闻》则是引述日本内阁某高官意见，认为「4月访日就常识来说是很难了」。如果要延后，将会是到秋天，届时如果奥运如期举办，如何确保双方的行程都不出现阻碍，也要看两国如何斡旋。

国宾规格成焦点

这次习近平访日，是否该以「国宾」接待也成为日本在野党屡屡攻击的话题。其中，习近平是否该接受日本天皇接见，也是国会争执焦点，有反对者担心，天皇会受到中国当局「政治利用」。

不过，就现阶段而言，由于日本是邀方，而且过往江泽民与胡锦涛访日时，都被视为国宾接待，就纯粹外交礼仪来说，日本没有理由不给习近平访日国宾待遇。上回胡锦涛访日已经要回到2008年，中国在肺炎疫情与中美贸易战下，一定程度上被孤立，势必也需要日本来回避被孤立的困境。

只是目前中日双方的短暂蜜月，仍是两国在各自内政都在走钢索下，用暂时合作来化解过去内部歧见。未来一但习近平真正访日，日本国内恐怕将会在此议题上再度激烈交锋，安倍晋三一定程度上，也要在习近平访日前解决现阶段国内肺炎疫情，如果到时社区感染不可收拾，不但很可能习近平无法访日，连安倍政权都会从钢索掉落。