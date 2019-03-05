 育儿补贴丑闻之下 荷兰内阁集体辞职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.01.2021

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时政风云

育儿补贴丑闻之下 荷兰内阁集体辞职

据多家媒体报道，荷兰首相吕特及其内阁辞职。该事件的背景是一起关于育儿补贴的丑闻，其中荷兰当局错误地指控2万名家长进行欺诈，要求其归还育儿款。

NETHERLANDS-POLITICS-GOVERNMENT

（德国之声中文网）据荷兰国家公共广播电视台（NOS）等多家媒体报道，在距离荷兰3月份的议会选举仅有几周之际，荷兰首相吕特（Mark Rutte）及其整个内阁周五（1月15日）辞职。吕特将在当天晚些时候举行记者会。

整个事件的背景是一起有关育儿补贴的丑闻。在数年时间里，荷兰税务当局将约2万名家长错误地归类为欺诈，要求其归还上万欧元的育儿补贴。这导致数千家庭陷入财务困境。

荷兰议会一个调查小组针对荷兰政府的行动进行了调查，并已经于去年12月得出结论：“法治的基本原则遭到侵犯”。

荷兰政府已承诺，向每个受影响的家庭赔偿3万欧元。而反对派以及受害者则要求整个吕特内阁引咎辞职。

吕特及其内阁目前的辞职决定更多具有象征意义。荷兰将在今年3月中旬举行大选。这让吕特有望再次组建政府，在民意调查中，吕特目前远远领先其竞争者。

王凡/苗子（德新社，法新社，每日新闻）

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