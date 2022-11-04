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肯尼亚共和国位于非洲东海岸，曾是英国殖民地，1963年独立。
首都内罗毕，是联合国人居署、联合国环境署总部所在地。
肯尼亚北部连续四个雨季没有下雨，许多民众赖以维生的牲畜大批死亡，土壤也变得愈发贫瘠。
或许是有史以来最好的长跑手——来自肯尼亚的埃卢德·基普乔格——又打破了世界纪录，这次是在柏林。今年年初，在肯尼亚农场接受德国之声采访时，他透露了自己的成功秘诀。
英国女王与非洲有着千丝万缕的缘分。她在访问南非时度过21岁生日，在肯尼亚接获父亲的死讯并继承王位。作为英国君主，她曾多次出访非洲。
世界粮食计划署本周表示，肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚的大部分地区面临着严重的粮食不安全风险。非洲人生产粮食，但不是自产自销 。疫情和战争会改变这种生产模式吗？
只要脑子活，辍学不用怕！肯尼亚的年轻人大卫·迈克尔（David Michael）颇具创业精神，他创立了一个针对学生的单车租赁服务。目前，其业务正蓬勃发展。
由中资企业兴建的肯尼亚蒙巴萨-内罗毕铁路，让原先通过公路运输的客货物流转向了铁路，从长远来看，此举有利于降低温室气体排放、加强气候保护。但是，短期而言，这条新修建的铁路也切割了重要的生态走廊。
关于中国在非洲大陆的投资者及借贷方角色，外界有众说纷纭的各种传言。若无法还债中国会接管其基础设施？非洲国家必须遵守秘密条款？德国之声针对几个常见传言进行事实核查。
在东非地区，中国的影响力远远不局限于经济与政治层面。当地民众的日常生活、流行文化如今都有深刻的中国烙印。越来越多的非洲年轻人学习中文，希望借此找到一份好工作。
据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。
肯尼亚女制片人马格科拍摄了一部关于残割女性外生殖器的电影。她自己十岁时就成为这一传统陋习的受害者。如今她再次回忆了当年的痛苦经历。
在两个非洲国家的竞争中，肯尼亚最终击败吉布提，当选联合国安理会非常任理事国。在纽约举行的投票是在特别的防疫措施下进行的。
疫情爆发以来，德国曾经有过多次“截胡”欧洲邻国防疫物资的“前科”。现在，协助德国卫生部筹措防疫物资的德国军队，也碰到了尴尬事：德军订购的600万枚口罩，在肯尼亚一机场神秘失踪。
东非受到蝗虫灾害侵袭，蝗虫成群而来，达到数十亿只。联合国称，肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里面临的蝗灾“史无前例”。
全球最优秀马拉松选手基普乔盖用了不到两小时的时间跑完维也纳马拉松全程。这位肯尼亚运动员成为“破2”的第一人，他表示自己跑步就是为了书写历史。
周六的“一带一路”国家领导人圆桌会议上，习近平对37国领导人表示，要鼓励更多国家和企业参与“一带一路”，共同建设开放型世界经济。同时，中国国家主席也再次强调让“一带一路”对接国际上普遍认可的规则。
中国是肯尼亚最大的贸易伙伴，中国贷款占肯尼亚外债四成。不过有专家指出，肯尼亚政府的开支过度以及腐败也是该国债台高筑的重要因素。德语媒体还关注澳大利亚国家与联邦州在对华立场上的分歧。
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