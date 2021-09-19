中文学校遍地开花 肯尼亚人见面说"你好"

在肯尼亚一家小学，装点着中式灯笼和装饰画的教室里，传来中文版"新年好"的歌声--这不是时空穿越，如今在肯尼亚学中文蔚然成风。中国为肯尼亚修建基础设施，给当地既创造了机遇，也带来了挑战。