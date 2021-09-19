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肯尼亚共和国位于非洲东海岸，曾是英国殖民地，1963年独立。
首都内罗毕，是联合国人居署、联合国环境署总部所在地。
由中资企业兴建的肯尼亚蒙巴萨-内罗毕铁路，让原先通过公路运输的客货物流转向了铁路，从长远来看，此举有利于降低温室气体排放、加强气候保护。但是，短期而言，这条新修建的铁路也切割了重要的生态走廊。
关于中国在非洲大陆的投资者及借贷方角色，外界有众说纷纭的各种传言。若无法还债中国会接管其基础设施？非洲国家必须遵守秘密条款？德国之声针对几个常见传言进行事实核查。
在东非地区，中国的影响力远远不局限于经济与政治层面。当地民众的日常生活、流行文化如今都有深刻的中国烙印。越来越多的非洲年轻人学习中文，希望借此找到一份好工作。
据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。
肯尼亚女制片人马格科拍摄了一部关于残割女性外生殖器的电影。她自己十岁时就成为这一传统陋习的受害者。如今她再次回忆了当年的痛苦经历。
在两个非洲国家的竞争中，肯尼亚最终击败吉布提，当选联合国安理会非常任理事国。在纽约举行的投票是在特别的防疫措施下进行的。
疫情爆发以来，德国曾经有过多次“截胡”欧洲邻国防疫物资的“前科”。现在，协助德国卫生部筹措防疫物资的德国军队，也碰到了尴尬事：德军订购的600万枚口罩，在肯尼亚一机场神秘失踪。
东非受到蝗虫灾害侵袭，蝗虫成群而来，达到数十亿只。联合国称，肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里面临的蝗灾“史无前例”。
全球最优秀马拉松选手基普乔盖用了不到两小时的时间跑完维也纳马拉松全程。这位肯尼亚运动员成为“破2”的第一人，他表示自己跑步就是为了书写历史。
周六的“一带一路”国家领导人圆桌会议上，习近平对37国领导人表示，要鼓励更多国家和企业参与“一带一路”，共同建设开放型世界经济。同时，中国国家主席也再次强调让“一带一路”对接国际上普遍认可的规则。
中国是肯尼亚最大的贸易伙伴，中国贷款占肯尼亚外债四成。不过有专家指出，肯尼亚政府的开支过度以及腐败也是该国债台高筑的重要因素。德语媒体还关注澳大利亚国家与联邦州在对华立场上的分歧。
本周三（9月5日），中国环球电视网(又称中国国际电视台)位于内罗毕的非洲总部遭警方突击搜查，多名员工被短暂羁押。中国大使馆表示，此次行动与肯尼亚警方打击非法移民的专项整治有关，但是被暂押的中国员工都持有效证件，警方系过度执法。
维多利亚湖周边地区，许多女性以卖鱼维生。然而，为取得货源，她们必须向主要为男性的渔夫买鱼，并尤其要以“性”来支付。
在肯尼亚一家小学，装点着中式灯笼和装饰画的教室里，传来中文版"新年好"的歌声--这不是时空穿越，如今在肯尼亚学中文蔚然成风。中国为肯尼亚修建基础设施，给当地既创造了机遇，也带来了挑战。
北京一家法院判处50名从肯尼亚遣送至中国的电信诈骗嫌疑人最高15年监禁，其中包括22名台湾籍人士。台湾法务部对中国大陆未能按此前共识“共同侦办”案件表示“十分遗憾”。
肯尼亚现任总统肯雅塔选举获胜赢得连任。根据最终计票结果，他获得54.27%的支持率，其竞选对手奥廷加的得票率为44.7%。
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