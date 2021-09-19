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肯尼亚

肯尼亚共和国位于非洲东海岸，曾是英国殖民地，1963年独立。

首都内罗毕，是联合国人居署、联合国环境署总部所在地。

肯尼亚的中资铁路有利气候却威胁野生动物 19.09.2021

由中资企业兴建的肯尼亚蒙巴萨-内罗毕铁路，让原先通过公路运输的客货物流转向了铁路，从长远来看，此举有利于降低温室气体排放、加强气候保护。但是，短期而言，这条新修建的铁路也切割了重要的生态走廊。
Senegalese hold Chinese and Senegalese flags upon the arrival of Chinese President Xi Jinping for a state visit on July 21, 2018 in Dakar. (Photo by SEYLLOU / AFP) (Photo credit should read SEYLLOU/AFP/Getty Images)

DW事实核查：中国靠贷款敲诈非洲？ 10.06.2021

关于中国在非洲大陆的投资者及借贷方角色，外界有众说纷纭的各种传言。若无法还债中国会接管其基础设施？非洲国家必须遵守秘密条款？德国之声针对几个常见传言进行事实核查。

肯尼亚: 中国烙印无处不在 09.02.2021

在东非地区，中国的影响力远远不局限于经济与政治层面。当地民众的日常生活、流行文化如今都有深刻的中国烙印。越来越多的非洲年轻人学习中文，希望借此找到一份好工作。

This undated handout photo obtained from the FBI on November 13, 2020 shows Abdullah Ahmed Abdullah, who was on the FBI's list of most wanted terrorists and has been secretly killed in Iran in August. - Al-Qaeda's second-in-command, indicted in the US for the 1998 bombings of its embassies in Tanzania and Kenya, was secretly killed in Iran in August, The New York Times reported November 13. Abdullah Ahmed Abdullah, who was on the FBI's list of most wanted terrorists, was shot and killed in Tehran by two Israeli operatives on a motorcycle at the behest of the United States, intelligence officials confirmed to the Times. (Photo by Handout / FBI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /FBI - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

美媒："基地"组织二号人物在伊朗被秘密枪杀 14.11.2020

据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。

Filmszene/Maiking of “In Search…” von Beryl Magoko und Jule Katinka Cramer Quelle: https://insearch.magoko.net/press/

不堪回首：非洲女导演镜头下的割礼陋习 30.08.2020

肯尼亚女制片人马格科拍摄了一部关于残割女性外生殖器的电影。她自己十岁时就成为这一传统陋习的受害者。如今她再次回忆了当年的痛苦经历。
NEW YORK, USA - FEBRUARY 28: United Nations Security Council holds an urgent meeting on the recent escalation in the northwest of Syria in New York, United States on February 28, 2020. Tayfun Coskun / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

肯尼亚当选安理会非常任理事国 19.06.2020

在两个非洲国家的竞争中，肯尼亚最终击败吉布提，当选联合国安理会非常任理事国。在纽约举行的投票是在特别的防疫措施下进行的。
18.03.2020, Sachsen, Dresden: Der Nachguss der „Lastenträger“ Figur von Constantin Émile Meunier am Neustädter Hafen trägt einen Mundschutz währen die Sonne am Himmel scheint. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

德军帮忙买口罩 遭人半途“截胡” 24.03.2020

疫情爆发以来，德国曾经有过多次“截胡”欧洲邻国防疫物资的“前科”。现在，协助德国卫生部筹措防疫物资的德国军队，也碰到了尴尬事：德军订购的600万枚口罩，在肯尼亚一机场神秘失踪。
A farmer looks back as she walks through swarms of desert locusts feeding on her crops, in Katitika village, Kitui county, Kenya, Friday, Jan. 24, 2020. Desert locusts have swarmed into Kenya by the hundreds of millions from Somalia and Ethiopia, countries that haven't seen such numbers in a quarter-century, destroying farmland and threatening an already vulnerable region. (AP Photo/Ben Curtis) |

东非遭遇“史无前例”的蝗灾 05.02.2020

东非受到蝗虫灾害侵袭，蝗虫成群而来，达到数十亿只。联合国称，肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里面临的蝗灾“史无前例”。
Kenya's Eliud Kipchoge, the marathon world record holder, celebrates after a successful attempt to run a marathon in under two hours in Vienna, Austria, October 12, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

史上第一人 基普乔格完成马拉松“破2” 12.10.2019

全球最优秀马拉松选手基普乔盖用了不到两小时的时间跑完维也纳马拉松全程。这位肯尼亚运动员成为“破2”的第一人，他表示自己跑步就是为了书写历史。
Journalists watch a live image of Chinese President Xi Jinping speaking at the leaders summit of the Belt and Road Forum, in the media center of the Forum in Beijing on April 27, 2019. (Photo by GREG BAKER / POOL / AFP) (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

一带一路：习近平再次强调对接国际规则 27.04.2019

周六的“一带一路”国家领导人圆桌会议上，习近平对37国领导人表示，要鼓励更多国家和企业参与“一带一路”，共同建设开放型世界经济。同时，中国国家主席也再次强调让“一带一路”对接国际上普遍认可的规则。
A cargo cars carrying ballast stands on the tracks at an bogie-exchange along a section of the new Standard Gauge Railway (SGR) near Voi some 332 kms southeast of Nairobi on March 17, 2016. About 60% of the 500 km SGR line, between the Kenyan capital and coastal town of Mombasa, is completed, have told Transport Ministry's officials and Kenya Railways Corporation adding that the railway line will be completed a year ahead of schedule. The SGR project is proposed to connect Mombasa to Malaba on the border with Uganda and continue onward to Kampala, Uganda's capital city. It will further run to Kigali in Rwanda with a branch line to Juba in South Sudan. / AFP / TONY KARUMBA (Photo credit should read TONY KARUMBA/AFP/Getty Images)

德语媒体：“都是中国人的错” 09.11.2018

中国是肯尼亚最大的贸易伙伴，中国贷款占肯尼亚外债四成。不过有专家指出，肯尼亚政府的开支过度以及腐败也是该国债台高筑的重要因素。德语媒体还关注澳大利亚国家与联邦州在对华立场上的分歧。
TO GO WITH AFP STORY BY AUDE GENET This picture taken on June 12, 2012 shows the managing editor of China Central Television (CCTV) Africa Pang Xinhua (L) talking to local journalist as he shows them how the organization has expanded in different parts of Africa, in the premises of the television in Nairobi. CCTV Africa, which employs about sixty people, was the first regional bureau to produce and broadcast its own hour-long news programme on CCTV News. According to David Bandurski of the China Media Porject of Hong Kong's University, CCTV Africa is part of China's strategy to implement it's 'soft power'. AFP PHOTO/SIMON MAINA (Photo credit should read SIMON MAINA/AFP/GettyImages)

肯尼亚警方搜查中国国际电视台非洲总部 06.09.2018

本周三（9月5日），中国环球电视网(又称中国国际电视台)位于内罗毕的非洲总部遭警方突击搜查，多名员工被短暂羁押。中国大使馆表示，此次行动与肯尼亚警方打击非法移民的专项整治有关，但是被暂押的中国员工都持有效证件，警方系过度执法。
Kenia Sex für Fische (picture-alliance/dpa/G. Forster)

想要鱼？拿“性”来换！ 13.08.2018

维多利亚湖周边地区，许多女性以卖鱼维生。然而，为取得货源，她们必须向主要为男性的渔夫买鱼，并尤其要以“性”来支付。
Nairobi Marz 2018 China in Afrika, Chinese in Africa

中文学校遍地开花 肯尼亚人见面说"你好" 27.05.2018

在肯尼亚一家小学，装点着中式灯笼和装饰画的教室里，传来中文版"新年好"的歌声--这不是时空穿越，如今在肯尼亚学中文蔚然成风。中国为肯尼亚修建基础设施，给当地既创造了机遇，也带来了挑战。
27.07.2017 ©/MAXPPP - CHENGDU, CHINA - JULY 27: Suspects involved in telecom fraud cases are escorted off an aircraft by the police at Chengdu Shuangliu International Airport on July 27, 2017 in Chengdu, Sichuan Province of China. 32 suspects including seven Taiwan residents were caught in Cambodia on JULY 27. Seventeen of the 32 suspects were sent to China by Cambodian authorities on Thursday. (Photo by An Yuan/CHINA NEWS SERVICE/VCG) Foto: MAXPPP |

台籍电信诈骗嫌疑人被判15年监禁 21.12.2017

北京一家法院判处50名从肯尼亚遣送至中国的电信诈骗嫌疑人最高15年监禁，其中包括22名台湾籍人士。台湾法务部对中国大陆未能按此前共识“共同侦办”案件表示“十分遗憾”。
Uhuru Kenyatta, addresses the crowd after the announcement in the presidential race at the Centre in Bomas, Nairobi, Kenya, Friday, Aug.11, 2017. Kenya's election commission announced Friday that President Uhuru Kenyatta has won a second term as opposition candidate Raila Odinga claimed the vote was rigged. The commission said Kenyatta won Tuesday's election with 54 percent of the vote. It called the vote credible, fair and peaceful. (AP Photo/ Sayyid Abdul Azim)

肯尼亚大选尘埃落定 肯雅塔连任成功 12.08.2017

肯尼亚现任总统肯雅塔选举获胜赢得连任。根据最终计票结果，他获得54.27%的支持率，其竞选对手奥廷加的得票率为44.7%。
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