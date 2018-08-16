肯尼亚警方搜查中国国际电视台非洲总部

(德国之声中文网) 用手机拍摄的现场画面显示，一些持枪的便衣警察将中国员工押送入警车，其他国籍的员工也被要求出示证件或一同前往警察局。一名非中国籍员工对法新社表示："警察拿着自动步枪，非常可怕。"

肯尼亚警察副总监布瓦内(Joseph Boinnet)对媒体表示，警方搜查中国环球电视网(CGTN)的行动，是近期打击非法移民专项整治的一部分。他透露，这些被拘捕的中国员工，后来被核实都有合法居住证件，因此获释。

中国使馆谴责警方"过度执法"

CGTN非洲总部的一名员工对德国之声表示，"我台暂时没有任何可以披露的信息。"

中国驻肯尼亚大使馆周四发表了一份声明，透露一共有13名中国公民在周三的行动中短暂被捕，其中8人为CGTN员工，还有5人为同一大楼内其他公司的中国员工。声明表示，一直要求在该国的中资企业以及中国籍个人遵守当地法律、尊重当地警方的合法行为。大使馆方面同时也强调，持有合法居住工作证件的中国公民不应被警方拘捕。声明还指出，类似事件近期已经发生过多次，大使馆已经通过外交渠道向肯尼亚方面表示了关切。

大使馆一名发言人在电话中向德国之声表示，警方在行动中并没有当场查验这13名中国公民的证件，而是先将他们押送至警察局后才要求出示证件；一旦核实这些中国人都有合法居留身份后，"就没有理由再将他们拘押，立刻就放了人。"这名发言人认为，肯尼亚警方的此次行动系"过度执法"。同时，他还对一些肯尼亚当地媒体"无端炒作中国员工非法移民"表示不满，并指出，"我们大使馆在发表了正式声明后，事实真相立刻明朗，肯尼亚一些媒体的炒作也就马上停止了。"

仇外情绪

目前，肯尼亚警方正在开展为期60天的打击非法移民专项整治运动，就在上星期，该国内政部还设立了一部热线电话，呼吁公众举报非法移民。法新社还报道称，目前，所有在肯尼亚居住的外国公民都被要求重新提交审核居留许可，办理这一手续非常费力，耗时可以高达8小时。

几天前，人权组织"大赦国际"也发布声明，对肯尼亚当局设立举报热线电话的做法表示不安，认为这会触发肯尼亚民众的仇外情绪。

在肯尼亚当地报刊的网页上，许多肯尼亚网民在相关新闻下发表了措词激烈的评论，要求"中国小矮猪滚回中国去"，指责"中国人偷走我们的大象，偷吃我们的青蛙和我们的狗"。还有网民对中国员工因持有合法证件而重获释放表示不满，认为"肯尼亚政府怎么可以向这些破坏我国环境、掠夺我国资源的中国人发放合法居住证件？"只有极少部分的留言评论不含仇外、反华观点。

谩骂"非洲猴" 中国男子被驱逐

本周四，还有一条有关肯尼亚华人的负面新闻被当地媒体广泛报道。一名在该国经营摩托车行的刘姓中国男子，在威胁要解雇一名肯尼亚员工时，将肯尼亚人比作猴子，对总统肯亚塔(Uhuru Kenyatta)出言不逊，还声称"又穷又黑又臭的肯尼亚人不敢拿他怎么样"，他在肯尼亚唯一想做的只是赚钱。他的这段谩骂，被车行员工偷偷拍摄下来并上传网络，时间点大约就在CGTN总部被搜查后几个小时。

肯尼亚当局拘捕了这名刘姓男子，移民局也吊销了其居留签证和工作许可，将以"发表种族主义言论"为由驱逐其出境。

本周早些时候，总统肯亚塔刚刚访问了中国，参加了中非合作论坛峰会，共同见证了一系列双边合作文件的签署。