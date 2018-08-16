 肯尼亚警方搜查中国国际电视台非洲总部 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

肯尼亚警方搜查中国国际电视台非洲总部

本周三（9月5日），中国环球电视网(又称中国国际电视台)位于内罗毕的非洲总部遭警方突击搜查，多名员工被短暂羁押。中国大使馆表示，此次行动与肯尼亚警方打击非法移民的专项整治有关，但是被暂押的中国员工都持有效证件，警方系过度执法。

CCTV Africa Kenia TV-Studio China Public Diplomacy Medien (AFP/Getty Images)

CGTN的内罗毕总部。2016年前，该机构还叫做“中央电视台外语频道”。

(德国之声中文网) 用手机拍摄的现场画面显示，一些持枪的便衣警察将中国员工押送入警车，其他国籍的员工也被要求出示证件或一同前往警察局。一名非中国籍员工对法新社表示："警察拿着自动步枪，非常可怕。"

肯尼亚警察副总监布瓦内(Joseph Boinnet)对媒体表示，警方搜查中国环球电视网(CGTN)的行动，是近期打击非法移民专项整治的一部分。他透露，这些被拘捕的中国员工，后来被核实都有合法居住证件，因此获释。

中国使馆谴责警方"过度执法"

CGTN非洲总部的一名员工对德国之声表示，"我台暂时没有任何可以披露的信息。"

中国驻肯尼亚大使馆周四发表了一份声明，透露一共有13名中国公民在周三的行动中短暂被捕，其中8人为CGTN员工，还有5人为同一大楼内其他公司的中国员工。声明表示，一直要求在该国的中资企业以及中国籍个人遵守当地法律、尊重当地警方的合法行为。大使馆方面同时也强调，持有合法居住工作证件的中国公民不应被警方拘捕。声明还指出，类似事件近期已经发生过多次，大使馆已经通过外交渠道向肯尼亚方面表示了关切。

DW.COM

在肯尼亚一家小学，装点着中式灯笼和装饰画的教室里，传来中文版"新年好"的歌声--这不是时空穿越，如今在肯尼亚学中文蔚然成风。中国为肯尼亚修建基础设施，给当地既创造了机遇，也带来了挑战。 (27.05.2018)

北京一家法院判处50名从肯尼亚遣送至中国的电信诈骗嫌疑人最高15年监禁，其中包括22名台湾籍人士。台湾法务部对中国大陆未能按此前共识“共同侦办”案件表示“十分遗憾”。 (21.12.2017)

一条主要由中国出资和建设、连接肯尼亚首都内罗毕和港口城市蒙巴萨的新铁路线开通。它不仅将推动当地经济发展，还应使东部非洲在经济上连成网络。 (31.05.2017)

在本周一（9月3日）开幕的中非合作论坛北京峰会上，中国主席习近平宣布免除非洲部分债务、加大援助力度。“大撒币”大手笔，在国内也引发了巨大反响。许多中国人担心，援助非洲会是一笔“亏本生意”。 (04.09.2018)

中非合作论坛峰会即将在北京召开，绝大多数非洲国家的领导人都将出席此次峰会。会议前夕，北京一再强调，中国对非合作“不含任何政治条件”。中国为何要突出这一点？欧洲在为非洲提供发展援助时，又出于怎样的考量、提出了怎样的“政治条件”? (02.09.2018)

大使馆一名发言人在电话中向德国之声表示，警方在行动中并没有当场查验这13名中国公民的证件，而是先将他们押送至警察局后才要求出示证件；一旦核实这些中国人都有合法居留身份后，"就没有理由再将他们拘押，立刻就放了人。"这名发言人认为，肯尼亚警方的此次行动系"过度执法"。同时，他还对一些肯尼亚当地媒体"无端炒作中国员工非法移民"表示不满，并指出，"我们大使馆在发表了正式声明后，事实真相立刻明朗，肯尼亚一些媒体的炒作也就马上停止了。"

仇外情绪

目前，肯尼亚警方正在开展为期60天的打击非法移民专项整治运动，就在上星期，该国内政部还设立了一部热线电话，呼吁公众举报非法移民。法新社还报道称，目前，所有在肯尼亚居住的外国公民都被要求重新提交审核居留许可，办理这一手续非常费力，耗时可以高达8小时。

几天前，人权组织"大赦国际"也发布声明，对肯尼亚当局设立举报热线电话的做法表示不安，认为这会触发肯尼亚民众的仇外情绪。

在肯尼亚当地报刊的网页上，许多肯尼亚网民在相关新闻下发表了措词激烈的评论，要求"中国小矮猪滚回中国去"，指责"中国人偷走我们的大象，偷吃我们的青蛙和我们的狗"。还有网民对中国员工因持有合法证件而重获释放表示不满，认为"肯尼亚政府怎么可以向这些破坏我国环境、掠夺我国资源的中国人发放合法居住证件？"只有极少部分的留言评论不含仇外、反华观点。

Kenia | Madaraka Express (Reuters/Stringer)

肯尼亚总统访华期间，两国还讨论了扩建第二条铁路的协议。

谩骂"非洲猴"  中国男子被驱逐

本周四，还有一条有关肯尼亚华人的负面新闻被当地媒体广泛报道。一名在该国经营摩托车行的刘姓中国男子，在威胁要解雇一名肯尼亚员工时，将肯尼亚人比作猴子，对总统肯亚塔(Uhuru Kenyatta)出言不逊，还声称"又穷又黑又臭的肯尼亚人不敢拿他怎么样"，他在肯尼亚唯一想做的只是赚钱。他的这段谩骂，被车行员工偷偷拍摄下来并上传网络，时间点大约就在CGTN总部被搜查后几个小时。

肯尼亚当局拘捕了这名刘姓男子，移民局也吊销了其居留签证和工作许可，将以"发表种族主义言论"为由驱逐其出境。

本周早些时候，总统肯亚塔刚刚访问了中国，参加了中非合作论坛峰会，共同见证了一系列双边合作文件的签署。

相关内容

Wetten, dass..? in China - Moderator Zhu Jun

MeToo遇朱军 删你没商量 28.07.2018

春晚老面孔、央视主持朱军被曝光骚扰女实习生受到热议，相关新闻很快就被删除，微博上也找不到关于朱军猥褻、骚扰相关的话题，好像一切都没发生。

Ruanda Besuch Präsident Xi Jinping China

非洲到底多依赖中国？ 31.08.2018

如今的中国，在非洲具有举足轻重的政治及经济影响力。几乎所有的非洲国家领导人都将出席9月3日至4日召开的中非合作论坛北京峰会。外界认为，这场峰会过后，非洲将会更加依赖中国。

Deutscher Architekt baut das größte Fernsehgebäude der Welt

中央电视台自我升级成“环球电视网” 31.12.2016

中国规模最大的国家电视台中央电视台正在筹建一个新的国际传播机构，新机构名为中国国际电视台（中国环球电视网）。这无疑是中国外海大外宣政策推进过程中又一“大动作”。

广告

时事评论

Deutschland War mal eine Deutsche Bank (picture alliance/dpa/M. Schönherr )

评论：死神悄然走向德国银行？

太糟糕了，德国银行就没有好消息。现在，德意志银行和德国商业银行将双双退出最重要的股指。本台记者Henrik Böhme认为，对未来，这可不是好兆头。 