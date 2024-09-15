肯尼亚的机器人餐厅内罗毕的RobotCafe是肯尼亚首家使用机器人侍者的餐饮店。店主购买这批机器人，初衷是用来取悦顾客的噱头。要指望机器人侍者取代人类，目前还不太现实：这些机器人侍者的功能非常简单，而且完全依赖人类的操纵。图像来源: TONY KARUMBA/AFP端盘“小姐”在内罗毕的RobotCafe餐厅，端着餐盘的机器人侍者时常成为顾客的焦点。餐厅位于Kileleshwa区的一家人流如织的商场底楼，店主总共买了三台这样的机器人。图像来源: TONY KARUMBA/AFP方兴未艾RobotCafe的店主Mahammed Abbas此前曾在亚洲和欧洲体验过机器人侍者，遂决定要把这种新花样带到肯尼亚。在部分工业领域，机器人正在发挥愈发重要的作用；而在餐饮业，未来也许同样会出现这种趋势。图像来源: TONY KARUMBA/AFP草原硅谷肯尼亚的科技产业如今也呈现上升态势。人口四百余万的首都内罗毕自诩为“硅原”，取“非洲草原上的硅谷”之一，誓要成为东非地区的科技中心。图像来源: mehdi33300/Depositphotos/Imago Images划算投资店主介绍说，机器人侍者的售价不菲，但是却吸引了足够多的好奇顾客，因此这笔投资相当划算。人类侍者能通过App操纵他们的机器人“同事”，因此在这里人类同事的地位暂时高于机器人。图像来源: TONY KARUMBA/AFP人机共存服务业咨询师Edith Ojwang认为，人类和机器人能够在服务业和谐共存，因为“服务业非常多样化，有些顾客希望获得机器人的全自动服务，有些顾客则希望拥有人类的温暖”。图像来源: TONY KARUMBA/AFP功能有限不过平心而论，RobotCafe餐厅的三台机器人，其功能非常有限，仅限于传送餐盘，且完全依赖于人类的操控。图像来源: TONY KARUMBA/AFP6 张图1 | 66 张图创新肯尼亚Julie Huehnken2024年9月15日2024年9月15日https://p.dw.com/p/4kQlm广告