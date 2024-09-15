肯尼亚的机器人餐厅

内罗毕的RobotCafe是肯尼亚首家使用机器人侍者的餐饮店。店主购买这批机器人，初衷是用来取悦顾客的噱头。要指望机器人侍者取代人类，目前还不太现实：这些机器人侍者的功能非常简单，而且完全依赖人类的操纵。