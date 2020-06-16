 肯尼亚当选安理会非常任理事国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.06.2020

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时政风云

肯尼亚当选安理会非常任理事国

在两个非洲国家的竞争中，肯尼亚最终击败吉布提，当选联合国安理会非常任理事国。在纽约举行的投票是在特别的防疫措施下进行的。

New York UN Sicherheitsrat Sondersitzung Syrien (picture-alliance/AA/T. Coskun)

就在今年2月份，安理会成员还围坐在一起开会，不久之后新冠疫情爆发

（德国之声中文网）在第二轮投票时，肯尼亚拿到了所需的三分之二多数，当选联合国安理会非常任理事国，新当选的非常任理事国任期将从明年初开始，任期两年。

DW.COM

周六的“一带一路”国家领导人圆桌会议上，习近平对37国领导人表示，要鼓励更多国家和企业参与“一带一路”，共同建设开放型世界经济。同时，中国国家主席也再次强调让“一带一路”对接国际上普遍认可的规则。 (27.04.2019)

非洲之角的吉布提设有中国的首个海外军事基地。周四，吉布提总统访问中国，习近平称之为十九大后首位访华的非洲元首。据报道，两国签署优惠贷款框架协议。 (23.11.2017)

在肯尼亚一家小学，装点着中式灯笼和装饰画的教室里，传来中文版"新年好"的歌声--这不是时空穿越，如今在肯尼亚学中文蔚然成风。中国为肯尼亚修建基础设施，给当地既创造了机遇，也带来了挑战。 (27.05.2018)

在本年度北京香山论坛上，一名巴基斯坦高级军官再度强调，中资兴建的瓜达尔港不会被用作军事目的。 (26.10.2018)

这一次，非洲小国吉布提也参加了竞选。该国提出应优先考虑轮换原则，因为肯尼亚曾多次担任过联合国安理会非常任理事国。

疫情下的投票 

其余联合国安理会非常任理事国的席位，已于周三在纽约联合国总部选出，他们是：挪威、爱尔兰、印度和墨西哥。因为肯尼亚和吉布提在当天的投票中都未能获得法定的三分之二多数，即128票。所以周四再次进行投票，最终肯尼亚获得了129票，吉布提获得62票。

因为疫情，各国代表在投票时都戴上口罩。此外，为了防止投票箱前出现人群拥挤的现象，投票被划定在不同的时间段内进行。

西方国家的地缘政治胜利

投票前两个非洲国家都声称得到中国的支持。在投票之前亚的斯亚贝巴安全研究所所长萨赫蒙（Roba Sharamo）接受德国之声采访时指出，两国都对中国有着极大的依赖：“中国是肯尼亚最大的债权国，也是吉布提最大港口的运营商。”

吉布提拥有中国建立的首个海外军事基地。由于地处亚丁湾，小国吉布提的地理位置具有重要的战略意义。吉布提被认为受到中国和俄罗斯的支持，而肯尼亚更加得到美国和许多欧洲国家的青睐。

China Djibouti Militärbasis (picture alliance/AP/Xinhua News Agencyvia/W. Dengfeng)

资料图片：驶往吉布提军事基地的一艘中国军舰

根据联合国网站消息，安理会是致力于维护国际和平与安全的联合国机构，由15个成员组成，其中五个是常任理事国，它们有权否决决议。这五个国家是中国、法国、俄罗斯、英国和美国。十个非常任理事国由联合国大会选出，任期两年。长期以来，人们一直在讨论安理会的结构改革，非洲代表要求为一个非洲国家提供一个常任理事国的席位。

文木/达扬 (美联社，法新社等)     

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