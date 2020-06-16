肯尼亚当选安理会非常任理事国

（德国之声中文网）在第二轮投票时，肯尼亚拿到了所需的三分之二多数，当选联合国安理会非常任理事国，新当选的非常任理事国任期将从明年初开始，任期两年。

这一次，非洲小国吉布提也参加了竞选。该国提出应优先考虑轮换原则，因为肯尼亚曾多次担任过联合国安理会非常任理事国。

疫情下的投票

其余联合国安理会非常任理事国的席位，已于周三在纽约联合国总部选出，他们是：挪威、爱尔兰、印度和墨西哥。因为肯尼亚和吉布提在当天的投票中都未能获得法定的三分之二多数，即128票。所以周四再次进行投票，最终肯尼亚获得了129票，吉布提获得62票。

因为疫情，各国代表在投票时都戴上口罩。此外，为了防止投票箱前出现人群拥挤的现象，投票被划定在不同的时间段内进行。

西方国家的地缘政治胜利

投票前两个非洲国家都声称得到中国的支持。在投票之前亚的斯亚贝巴安全研究所所长萨赫蒙（Roba Sharamo）接受德国之声采访时指出，两国都对中国有着极大的依赖：“中国是肯尼亚最大的债权国，也是吉布提最大港口的运营商。”

吉布提拥有中国建立的首个海外军事基地。由于地处亚丁湾，小国吉布提的地理位置具有重要的战略意义。吉布提被认为受到中国和俄罗斯的支持，而肯尼亚更加得到美国和许多欧洲国家的青睐。

根据联合国网站消息，安理会是致力于维护国际和平与安全的联合国机构，由15个成员组成，其中五个是常任理事国，它们有权否决决议。这五个国家是中国、法国、俄罗斯、英国和美国。十个非常任理事国由联合国大会选出，任期两年。长期以来，人们一直在讨论安理会的结构改革，非洲代表要求为一个非洲国家提供一个常任理事国的席位。

文木/达扬 (美联社，法新社等)