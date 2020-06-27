肥胖提高风险 捷克新冠死亡率全球最高

（德国之声中文网）捷克共和国的新冠死亡率是世界第一：根据捷克卫生部门的官方统计，截至三月第二周，因新冠肺炎而死亡的人数共有27918人，而且每日死亡人数仍持续破百。布拉格查理大学副校长康瓦林卡（Jan Konvalinka）表示：“根据科学估算，实际人数至少要比这个数字高出三分之一。”

事实上，捷克拥有相对高质量的医疗服务品质，其经济表现接近欧盟的平均水平，社会差异相当小，在欧洲的前共产国家中生活水平排名第二。但为何捷克仍出现如此多的新冠死亡病例？

捷克的多数专家及分析人士将严重疫情归咎于该国的亿万富豪总理巴比什（Andrej Babis）领导的民粹主义政府。捷克科学院的免疫学家霍里希（Václav Hořejší）就曾在电视上表示：“在其他国家都宣布封锁的情况下，捷克却在松绑。这样的事情不仅发生在去年暑假后，还有圣诞节前。现在政府又在做相同的考虑。”

霍利希分析，其他造成死亡人数居高不下的原因还包括防疫规定执行松散，筛检数量过低，还有传染性更强的英国变种病毒迅速扩散。

抽烟、喝酒、吸大麻：不健康习惯一箩筐

但专家认为，许多捷克人不健康的生活方式也是导致高染疫数字的原因。捷克人的饮酒量是世界之冠，每人每年平均饮用200升的啤酒。该国年轻人间使用大麻的比例也在欧洲国家中“名列前茅”。不仅如此，捷克也是欧洲抽烟最凶的国家之一。

捷克的高肥胖率带来的健康风险在新冠疫情期间日益明显。该国57%的女性以及71%男性有肥胖问题，在肥胖率上又“当仁不让”地夺下欧盟第一。新冠疫情爆发的的几个月后，世界肥胖联合会（WOF）所引述的科学研究指出，肥胖与新冠死亡风险之间存在明确关联。

10个新冠病患8个胖

报告的主要撰写人、WOF政策主任劳布斯坦（Tim Lobstein）对英国《卫报》表示：“我们很震惊地发现，捷克肥胖成年人的比例与新冠病亡率之间有如此高的关联性。”

世界卫生组织总干事谭德塞也指出：“肥胖与新冠死亡率之间的联系明确而且严重。”

布拉格街道上随处可见烟蒂

捷克的医生警告民众，超重以及肥胖可能造成的新冠死亡风险。“遗憾的是，捷克在肥胖问题上是欧洲的纪录保持者。被送医治疗的新冠病患有80%体型肥胖或超重。”捷克共和国卫生信息与统计研究所所长杜谢克（Ladislav Dušek）在接受德国之声访问时如是说。

“大肚腩”提高健康风险

布拉格托马耶医院肺科主任瓦莎科娃（Martina Vašáková）表示：“肥胖者是受到最大冲击的族群。一年前的疫情就是从肥胖人群开始。在此之后，每个体重过重的人都有机会评估自己的新冠感染风险。但我发现，人们因为压力过大，体重不减反增。”

瓦莎科娃指出，肥胖在捷克经常被视为“正常”，这样的标准相当危险。“无论是男女，腹部肥胖都会提高健康风险。”

在布拉格托马耶医院接受治疗的新冠患者

期盼防疫松绑和好天气

“体型肥胖会大幅提高罹患新冠肺炎的风险。”肥胖问题研究学者科布卡（Jozef Čupka）对捷克日报《Deník N》表示：“当体重过着者生病时，需要送医治疗的风险大幅提高。入院后，他们进入重症监护病房的可能性也更高。如果进了重症监护病房，肥胖者的死亡风险也大大增加。”

科布卡认为，新冠期间室内体育活动被禁止是一大问题。与此同时，捷克人的饮酒习惯以及高肥胖率的负面后果都在新冠疫情中体现。四月中旬，捷克计划放松多项防疫限制，民众将能在春日暖和的天气中到户外运动，或许能因此成功“甩肉”。捷克的医生们确信：每减一公斤肥肉，都是抗疫的一次里程碑。

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