 肥胖不是幸福 那是病 | 文化经纬 | DW | 11.10.2019

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文化经纬

肥胖不是幸福 那是病

10月11日是世界肥胖日。不过在全社会都在费心解决日益增多的肥胖问题的背景下，这个日子似乎没有什么值得庆祝的理由。世界经合组织对肥胖问题带来的经济影响做了研究。

Übergewichtiger Junge (picture-alliance/dpa)

三岁男孩体重60公斤

（德国之声中文网）既是私人教练又是商务人士的朱利安·迈克尔说："肥胖问题正在失控。"她说，那些垃圾食品让人们吃得更多，很多人以为自己是在省钱，实际上却是在给自己买心脏病。

世界经合组织新近发表的一份题为"肥胖带来的沉重负担"的报告中也明确指出了这一点。

2015年以来，经合组织每年都在肥胖日前夕发表这样一份研究报告，目的就是"以实际行动激励和帮助人们达到一个健康的体重，解决全球面临的肥胖危机"。

Symbolbild fettleibiges Kind (picture-alliance/M. Scholz)

惊人的发展势态

经合组织的研究人员们发现，全球肥胖人口的数量是营养不良的人数的两倍。这给社会和经济都带来沉重的负担。体重过重往往会引发一些慢性病，例如糖尿病、心血管疾病以及癌症。这意味着经合组织国家人口平均寿命减少2.7岁。

经合组织的报告指出，未来30年，该组织成员国需要拿出8.4%的健康卫生预算解决肥胖问题带来的后果，因为体重超重的人对医疗保健服务的需求会更多，他们也需要更加昂贵和复杂的治疗。

Mensch Körper Übergewicht Dick (picture alliance / dpa)

体重过重会引发多种慢性病

较低的就业前景

研究指出，肥胖会降低就业机会以及生产力。患有慢性病的个体失业的可能性更大，生病缺勤的天数也会更多。

经济组织甚至表示，从宏观层面的影响来看，肥胖问题会让经合组织国家以及欧盟28国平均减少3.3%的GDP。

肥胖问题怎么解决？

Dänen führen Fettsteuer für Lebensmittel ein (picture-alliance/dpa)

过度摄入高热量食品是引发肥胖的一个重要原因

遗憾的是，并没有迹象显示出来肥胖问题不久之后就会得到消除。正相反，经合组织的研究人员认为，肥胖者的比例还会进一步增加。到2030年，平均每两个美国人当中就可能有一个人体重超重。到目前为止还没有哪个发达国家找到了解决肥胖问题的办法。

各国该做些什么？

无论你如何看待这个问题，解决肥胖问题都是有意义的做法。经合组织在年报中分析的几乎所有52个国家都计划解决国民不健康饮食习惯和缺乏体育锻炼的问题。

Übergewichtiger Mann (picture-alliance/dpa/Armin Weigel)

但是这些计划多数只是集中于向人们提供一些信息，只有很少的国家向含糖量高的食品饮料等不健康的商品多征税，或者限制或禁止容易导致人们做出不健康选择的广告播出。

整体而言，在公共健康领域拿出行动对所有国家都是最佳的投资。经合组织认为，在解决肥胖问题上，每投资1美元，都会中长期获得5.6美元的回报。

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    能让人成瘾！

    至少在对肥胖人群的检查中显示，高热量会刺激大脑释放多巴胺而让人上瘾，其在大脑中成瘾的途径与烟、酒类似。人们可以进行自我检测：比如10天不喝含糖饮料和食物。如果戒糖1到2天后出现头疼、烦躁不安和强烈的食糖欲望，说明已出现断瘾症状！

  • Bildergalerie Zucker dicker Mann

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    可引发肥胖！

    糖类物质在人体内能以2到5倍的速度转化成脂肪。也就是说，糖可以直接转化为脂肪。此外，人体摄入的果糖类物质也通过肝脏代谢。过量使用容易导致脂肪肝。另一方面，食糖过量还可能导致胰岛素抵抗，最终换上2型糖尿病。一种终身疾病。

  • Bildergalerie Zucker schlechte Stimmung

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    影响人的心情！

    少量糖可帮助人体合成血清素，让人释放好心情，但若是过量则可能导致抑郁和焦虑。血糖水平的突然变化会带来烦躁和情绪波动，使人紧张或喜怒无常。

  • Bildergalerie Zucker Frauen mit Falten

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    加速衰老速度！

    皮肤组织的糖化会使人看起来更老。糖分子附着在胶原纤维上，导致胶原纤维硬化，失去固有弹性。糖化毒素积累在体内，导致细胞更快速的衰老。皮肤容易松弛，看起来比实际年龄要老。

  • Bildergalerie Zucker Darm

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    可摧毁正常的肠道菌群！

    健康的倡导菌群有助于肠道的消化，防止有害细菌。但肠道内积累越多的糖分，越容易引起致病性后果。真菌和寄生虫喜欢肠道内的糖分。食糖过量也容易引起腹胀、便秘和腹泻。

  • Bildergalerie Zucker agressive Kinder

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    易唤起攻击性！

    食糖过量的人极有可能有过激行为。我们也知道，爱吃糖的孩子有所谓的多动症：食糖摄入增加可降低人的集中力，始终处于活跃状态，坐不住。因此儿童尤其在校期间应吃不含糖食物。

  • Ekel Schnupfen

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    削弱人体免疫系统！

    食用过多糖能削弱人体免疫力。在摄入过多糖分不久，就会降低人体40%的免疫力，使白细胞内维生素C含量减少。白细胞能帮助人体对抗病毒和细菌。

  • Bildergalerie Zucker Alzheimer

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    老年痴呆的危险因子！

    阿尔茨海默症俗称老年痴呆。研究表明，过量食糖会使阿尔茨海默症的发病危险增加。2013年发表的一项研究报告显示，胰岛素抵抗和高血糖增加神经退行性疾病的风险。

  • Bildergalerie Zucker Krebszellengrafik

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    增加患癌风险！

    肿瘤细胞需要大量的糖帮助其繁殖。一个由国际医学专家团队组成的，由美国哈佛医学院Lewis Cantley教授领导的小组研究了，糖在肿瘤细胞的形成中发挥的作用。这位生活学家建议，饮食中能少吃，就尽量少吃糖。

  • Bildergalerie Zucker Frau kann sich nichts merken

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    让人变得愚钝！

    过多的糖会损伤人的记忆力。柏林人查里特（Charité）的一项研究显示，升高的血糖水平降低可降低人类大脑海马区的记忆功能。


 

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Schweden Stockholm Nobelpreis Literatur 2019 Autor Peter Handke (picture-alliance/K. Schöndorfer)

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