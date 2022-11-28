最新全球财富报告：中高收入阶层80%说中文

根据安联的一份报告，目前全球金融资产正处于继2008年全球金融危机之后，首次大幅缩水的状态。该报告也指出，过去十年间，中国带动了亚洲的经济增长，使亚洲富裕程度超越了欧洲，全球中、高收入阶层中，有高达八成比例的人说中文。