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股票发行、买卖、交易的市场
股票市场为股票的流通提供了场所。通过发行股票，资本从投资者手中流入上市公司；非资本的货币资金转化为了生产资本。
在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
正当美国就改革税法展开激烈讨论之际，世界首富马斯克发起问卷调查，征询网友对其是否应出售特斯拉10%股票的意见。
“市值一日惊魂掉近500亿”，光伏巨头隆基公司产品被美国海关扣留导致其股票跳水、在中国引起舆论关注。据报道，光伏产品被扣是因为美国认为其中含新疆生产的多晶硅。不过隆基方面表示，暂扣令暂未对其造成重大不利影响；也可以证明被扣组件“所采用的硅原料符合美国政府的监管要求”。
脸书、Instagram和Whatsapp在4日晚间无预警中断服务，影响了全球千万人，这不是脸书第一次出问题，但这次的原因是什么？
中国房地产巨头恒大集团陷入危机，供应商和购楼业主堵门讨债，中国房地产股乃至全球股市都受到震荡。这场危机是否会引发系统性金融风险？中国政府要如何应对这一难题？德国之声中文网本周二（9月21日）就这些问题采访了金融学者贺江兵。
中国国家主席习近平宣布将设立北京证券交易所，支持中小企业创新发展。路透社此前的报道曾经指出，设立新的证券交易所是为了吸引企业在中国上市，提高中国股市的全球地位。
德国最重要证券综合指数——达克斯（DAX）规模将扩大。 33 年前创建时，其成员是30家，未来将扩为40家。根据一项改革计划，这个德国最重要股市晴雨表将于9月重组。
为因应中国证监会加强对IPO(首次公开募股)的定价审查，中国证券业协会对19家机构投资者采取自律措施，这些机构投资者受到相关惩罚或警示。
中国政府对教育培训行业的整顿已引发在美、港两地上市的相关中国公司股票剧烈震荡，此次整顿出手之重，也让教培行业的民间资本哀鸿遍野。政论家邓聿文就北京此番出手的背后原因进行一番分析。
中国政府整肃高科技行业的行动仍在继续，最新中招的是中国乃至全球最大的网络科技公司之一 – 腾讯。腾讯股票一度曾下跌近11%。
彭博社报道称，中国科技行业正在遭遇前所未有的监管风暴，这使得腾讯公司从市场宠儿在本月一下子变成全球股市最大的输家。
虽深陷经济危机、普遍贫困、新冠大流行瘟疫爆发，伊朗百万富翁数量却有增无减。致富渠道？答案是：金融投机。
《商报》认为，中国政府大力打压中企赴美上市，倒是能让西方投资者及早放弃火中取栗购买中企股票的高风险行为。《每日镜报》则注意到美国当前的一场社会辩论，问道“气候保护和遏制中国到底哪个更紧要？”
“滴滴出行”被下架后，中国网络管理部门仍在频频出招，继上周末的《网络安全审查办法》之后，本周一又推出了《网络安全三年行动计划》。
尽管疫情肆虐，但并没有影响到全球和德国百万富翁人数的增长。同2019年相比，2020年德国百万富翁的人数从146万6千增加到了153万5千。
虽然现在出台的只是中期临床试验报告，但其结果却令人非常沮丧：德国科学家研发中的新冠疫苗CureVac有效率仅为47%。该结果对研发进程有何影响目前尚不得而知，但股市已经做出明确的回应。
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