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股市

股票发行、买卖、交易的市场

股票市场为股票的流通提供了场所。通过发行股票，资本从投资者手中流入上市公司；非资本的货币资金转化为了生产资本。

An aerial view of buildings, bridges and the Xinghai Bay covered by heavy advection fog, which forms a wonderful scenery, Dalian city, northeast China's Liaoning province, 28 June 2020. *** Local Caption *** fachaoshi

全球投资加注中国 美联储警告中国金融风险 09.11.2021

在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
13.08.2021Elon Musk, Tesla-Chef, steht bei einem Pressetermin auf dem Gelände der Tesla Gigafactory. Am selben Tag besuchte der CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Laschet, das sich im Bau befindliche Tesla-Werk. In Grünheide bei Berlin sollen ab Ende 2021 die ersten Fahrzeuge vom Band rollen. Das US-Unternehmen will hier jährlich rund 500 000 Exemplare der kompakten Reihen Model 3 und Model Y bauen.

马斯克是否出售特斯拉10%股票？58%推友说“应该” 08.11.2021

正当美国就改革税法展开激烈讨论之际，世界首富马斯克发起问卷调查，征询网友对其是否应出售特斯拉10%股票的意见。
***Bildergalerie Solarpower/Photovoltaik in China*** Large solar panels are seen in a solar power plant in Hami, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region on May 8, 2013. The EU executive on May 8 proposed heavy anti-dumping tariffs of around 47 percent on imports of Chinese solar panels, a European Union source said. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

美国海关扣留隆基光伏产品 被指使用新疆多晶硅 04.11.2021

“市值一日惊魂掉近500亿”，光伏巨头隆基公司产品被美国海关扣留导致其股票跳水、在中国引起舆论关注。据报道，光伏产品被扣是因为美国认为其中含新疆生产的多晶硅。不过隆基方面表示，暂扣令暂未对其造成重大不利影响；也可以证明被扣组件“所采用的硅原料符合美国政府的监管要求”。
Störung bei WhatsApp, Facebook und Instagram Am 04.10.2021 gab es eine Störung bei den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook und Instagram Foto: Revierfoto

脸书应用程式大当机 股票暴跌5% 05.10.2021

脸书、Instagram和Whatsapp在4日晚间无预警中断服务，影响了全球千万人，这不是脸书第一次出问题，但这次的原因是什么？
A custodian stands near a map showing Evergrande development projects in China on a wall in an Evergrande city plaza in Beijing, Tuesday, Sept. 21, 2021. Global investors are watching nervously as the Evergrande Group, one of China's biggest real estate developers, struggles to avoid defaulting on tens of billions of dollars of debt, fueling fears of possible wider shock waves for the Chinese financial system. (AP Photo/Andy Wong)

专访：出现第二个恒大是可能的 22.09.2021

中国房地产巨头恒大集团陷入危机，供应商和购楼业主堵门讨债，中国房地产股乃至全球股市都受到震荡。这场危机是否会引发系统性金融风险？中国政府要如何应对这一难题？德国之声中文网本周二（9月21日）就这些问题采访了金融学者贺江兵。
25.01.2021***(210125) -- BEIJING, Jan. 25, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping attends the World Economic Forum (WEF) Virtual Event of the Davos Agenda and delivers a special address via video link in Beijing, capital of China, Jan. 25, 2021. (Xinhua/Li Xueren)

"支持中小企业" 中国将设立北京证券交易所 02.09.2021

中国国家主席习近平宣布将设立北京证券交易所，支持中小企业创新发展。路透社此前的报道曾经指出，设立新的证券交易所是为了吸引企业在中国上市，提高中国股市的全球地位。
10.03.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Mann geht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an der Tafel mit der Dax-Kurve vorbei. Nach dem schwarzen Montag an den Börsen weltweit wird für den Aktienhandel wieder ein Plus erwartet. (Aufnahme mit längerer Verschlusszeit) Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德证综指达克斯扩容：从30到40家 29.08.2021

德国最重要证券综合指数——达克斯（DAX）规模将扩大。 33 年前创建时，其成员是30家，未来将扩为40家。根据一项改革计划，这个德国最重要股市晴雨表将于9月重组。
22.07.2019 ©/MAXPPP - NANJING, CHINA - JULY 22: Investors sit next to a poster of the SSE STAR Market at a stock exchange hall on July 22, 2019 in Nanjing, Jiangsu Province of China. The Shanghai Composite Index dropped 37.23 points, or 1.27 percent, to close at 2,886.97 points. (Photo by VCG)

中国加强上市定价审查 19家机构投资者遭惩 16.08.2021

为因应中国证监会加强对IPO(首次公开募股)的定价审查，中国证券业协会对19家机构投资者采取自律措施，这些机构投资者受到相关惩罚或警示。
Four hundred thousands students back to school in Beijing,China on 31th May, 2020. |

客座评论：北京整治教培行业的深层政治用意 09.08.2021

中国政府对教育培训行业的整顿已引发在美、港两地上市的相关中国公司股票剧烈震荡，此次整顿出手之重，也让教培行业的民间资本哀鸿遍野。政论家邓聿文就北京此番出手的背后原因进行一番分析。
This photo taken on May 26, 2021 shows people walking past the Tencent headquarters in the southern Chinese city of Shenzhen, in Guangdong province. (Photo by NOEL CELIS / AFP)

德语媒体：网络游戏是“精神鸦片” 05.08.2021

中国政府整肃高科技行业的行动仍在继续，最新中招的是中国乃至全球最大的网络科技公司之一 – 腾讯。腾讯股票一度曾下跌近11%。
--FILE--A pedestrian walks past the headquarters building of Tencent in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 30 July 2016. Tencent is planning to lead a new investment round in Indian budget hotel operators OYO Rooms, according to a report by The Times of India. The Shenzhen-based internet giant is reportedly in talks to lead an investment round to raise more than $300 million for the Indian company, which would reach a valuation of more than $2 billion. The move will more than double OYO's valuation, previously set at $850 million after an investment by Japanese internet backer SoftBank. Foto: Zhu Min/Imaginechina/dpa |

腾讯在监管风暴中蒸发1700亿美元 市场宠儿变最大输家 29.07.2021

彭博社报道称，中国科技行业正在遭遇前所未有的监管风暴，这使得腾讯公司从市场宠儿在本月一下子变成全球股市最大的输家。
Teherans Friedhof kauft drei neue Mercedes für reiche und VIP- Verstorbenen. Quelle: YJC Lizenz: Frei

深陷经济危机 伊朗富人数量不减反增   18.07.2021

虽深陷经济危机、普遍贫困、新冠大流行瘟疫爆发，伊朗百万富翁数量却有增无减。致富渠道？答案是：金融投机。 
BEIJING, CHINA - JULY 4, 2021 - The photo shows the Didi headquarters building in Xisanqi, Haidian District, Beijing, China, August 2020. On July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China issued a notice on the removal of the Didi Chuxing App. In response, Didi Chuxing said that it had suspended new user registration on July 3 and that its App would be taken down and corrected in strict accordance with the requirements of relevant authorities. Users who have downloaded the App can use it as normal, and passengers' travel and drivers' orders will not be affected.

德语媒体: 商业终究是政治 政治本质是妥协 13.07.2021

《商报》认为，中国政府大力打压中企赴美上市，倒是能让西方投资者及早放弃火中取栗购买中企股票的高风险行为。《每日镜报》则注意到美国当前的一场社会辩论，问道“气候保护和遏制中国到底哪个更紧要？”
HANGZHOU, CHINA - JULY 5, 2021 - The Didi logo of Didi Inc is seen in Hangzhou, Zhejiang Province, China, July 5, 2021. On July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China issued a notice on the removal of the Didi Chuxing App. In response, Didi Chuxing said that it had suspended new user registration on July 3 and that its App would be taken down and corrected in strict accordance with the requirements of relevant authorities. Users who have downloaded the App can use it as normal, and passengers' travel and drivers' orders will not be affected.

收紧网络安全管控 中国出台三年行动计划 12.07.2021

“滴滴出行”被下架后，中国网络管理部门仍在频频出招，继上周末的《网络安全审查办法》之后，本周一又推出了《网络安全三年行动计划》。
London Boat Show 2017. A bottle of champagne is seen alongside a yacht at the London Boat Show at the ExCel centre in London. Picture date: Friday January 6, 2017. The show runs until Sunday 15th January and will feature over 300 exhibitors. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:29630006

疫情肆虐全球，但没耽误富翁赚钱 04.07.2021

尽管疫情肆虐，但并没有影响到全球和德国百万富翁人数的增长。同2019年相比，2020年德国百万富翁的人数从146万6千增加到了153万5千。
ILLUSTRATION - Ein Mann pipettiert in einem Labor des biopharmazeutischen Unternehmens Curevac eine blaue Flüssigkeit.

希望之星CureVac疫苗效果远低于预期 17.06.2021

虽然现在出台的只是中期临床试验报告，但其结果却令人非常沮丧：德国科学家研发中的新冠疫苗CureVac有效率仅为47%。该结果对研发进程有何影响目前尚不得而知，但股市已经做出明确的回应。
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