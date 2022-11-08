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股票发行、买卖、交易的市场
股票市场为股票的流通提供了场所。通过发行股票，资本从投资者手中流入上市公司；非资本的货币资金转化为了生产资本。
由于受到俄乌战争、中国政府疫情清零政策以及内地和香港股市下跌等多重因素的影响，中国超级富豪今年的财富出现20多年来最大跌幅。今年被列入胡润百富榜的企业家只有1305人，比去年下降11%。
一条未经证实的有关北京正在评估如何退出动态清零政策的传闻，使得中港股市周二暴涨。但外交部发言人称对此并不知情。
近年來，不少小型中國公司於美國上市，卻頻頻出現股價在短期內飆升並暴跌的現象，引起券商關注。多名紐約銀行家及證券律師向媒體透露，納斯達克交易所已採取行動，叫停部分中國IPO項目，展開進一步調查。
中國堅持「動態清零」政策，使其經濟表現受到巨大衝擊。有消息指出，北京正考慮放寬入境檢疫規範至「2+5」，但中國若要鬆綁防疫政策，可能遭遇哪些阻力？
根据安联的一份报告，目前全球金融资产正处于继2008年全球金融危机之后，首次大幅缩水的状态。该报告也指出，过去十年间，中国带动了亚洲的经济增长，使亚洲富裕程度超越了欧洲，全球中、高收入阶层中，有高达八成比例的人说中文。
俄罗斯继续坚持“断气”，天然气价格单日大涨30%，同时能源供应商股指狂跌。雷曼危机的幽灵似乎正在出现。
中美签订审计监管合作协议，从而避免中国在美上市企业的被动退市。政论家邓聿文认为，此举为这个争议了十多年的问题，暂时划下了一个休止符，但也只是暂时。
8月26日晚间，中美双方分别宣布，中国证监会、财政部与美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议。近年来，美方一直警告中方，如果不允许美方机构核查上市中资企业审计底稿，就要将后者赶出纽约的证券交易所。
德国的网络财经媒体注意到中国多家大型企业纷纷从美国华尔街退市，转而加强在香港股市的活动。它们认为，中国目前的股市虽不景气，但未来12个月有望增长20%。
本周五（8月12日）包括中石油、中石化、中国人寿在内的数家公司宣布将从美国纽约证交所退市。美联社指出，这显示出中美两国围绕上市公司审计争端而起的金融脱钩日益明显。
中国网信办今天宣布了对网约车公司「滴滴出行」的裁决：罚款80.26亿人民币，此外还对滴滴董事长、总裁各处100万人民币罚款。分析认为，处罚落地标志滴滴度过了一个难关。
《 华尔街日报》援引知情人士指出，中国政府部门准备对网约车公司「滴滴出行」处以逾10亿美元罚款，为针对该公司一年多来的审查划下句点。
5月3日，中国央视有关杭州市国安局对涉嫌利用网络从事危害国家安全活动人员马某采取刑事强制措施的报道引发以阿里巴巴为首的互联网港股闪崩。在官媒更正被抓的是马某某后，阿里股价才止跌。这场对市场惊吓不轻的乌龙引起各方关注和种种猜测。
在中国股市因为封控措施和俄乌战争跌至低点之际，分析师洪灏的社媒帐号近日被停止使用。他此前曾发表过一些看淡市场的表态，例如预测沪指会跌破3000点。微博网友们表示，“这太荒谬了”，“以后只能唱多了”。
中国股市周一（4月25日）明显趋弱，沪深300指数创23个月新低，上证综指在关键的3000点徘徊。市场分析家指，“动态清零”抗疫政策和市场资本低迷挫杀投资者情绪。
周四（4月14日）公布的提交美国监管机构的一份文件显示，特斯拉首席执行官马斯克（ Elon Musk ）有意以414亿美元总价格收购短信息服务Twitter。
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