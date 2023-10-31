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股票发行、买卖、交易的市场
股票市场为股票的流通提供了场所。通过发行股票，资本从投资者手中流入上市公司；非资本的货币资金转化为了生产资本。
中国官方公布的最新经济数据显示，制造业在经历了短暂上扬行情后，开始在2023年的最后一个季度之初继续呈现出萎缩态势。这对于中国全年的经济增长目标来说，意味着什么呢？
香港行政長官李家超發表任內第二份《施政報告》，在本地消費市場、樓市、股市皆積弱之際，他能否帶領香港走出政經低氣壓？
中国股市今年一再走低，本周又有人喊出“三千点保卫战”。宏观经济学者沈凌认为，尽管悲观因素不少，但中国资本市场的未来收益大于风险，中国股市仍值得期待。
中国恒大和恒大物业的股票在上周四停牌后于周二复牌，股价在开市后跳空高开，令不少投资者感到吃惊。与此同时，有知情人士对《华尔街日报》称，有关部门正在调查许家印是否在该公司难以完成保交楼时试图向海外转移资产。
围绕恒大的负面消息接连不断：继许家印传出被警方监视居住之后，“恒大系”三支股票周四在港交所暂停交易。这三家上市公司1个月前刚刚复牌。
中国政府可能禁止机关人员不准在办公场所使用苹果手机，《资本》认为此举是中国向华府发出的绝不任人摆布的信号；《柏林每日镜报》发表的一份调查显示，多数德国人反对禁止华为。
中国证监会8月底宣布将阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。事实上，从今年7月至今沪深交易所就处于IPO事项「零受理」状态。但专家并不看好这样的措施，为什么？
停牌近一年半后，中国房地产开发商恒大复牌第一天，就在香港股市创下了暴跌记录。陷入债务危机的恒大股票周一在香港股市一度跌幅高达近87%，跌至每股0.22港元，这是该公司上市以来的最低记录。
随着沪指接连下挫、跌破3100点，“3000点保卫战”的呼声愈加响亮。中国当局在周日宣布，将于周一开始实施印花税减半征收，以“活跃资本市场、提振投资者信心”。不过有业内人士认为，该政策只能很短期地提振市场。
胡锡进高调宣布成为“股民”，透露出怎样的讯息？中国民众中普遍存在的股市是赌场，买房才保值”的过时观念如何才能改变？
中国证监会日前表示欢迎国际资本进入中国资本市场，但缺乏公信力、形同赌场的中国股市让本国投资者和民众都不愿意投入，如何才能吸引外资？
去年全球低迷的股市，也令很多富豪的财富大幅缩水。百万富翁俱乐部的人数明显低于往年。
瑞士央行向爆发财务危机的瑞士信贷银行伸出援手，向瑞士信贷提供500亿瑞郎的借款。这笔巨款有办法缓解目前的危机吗？
隨著中國鬆綁清零政策，有跡象顯示外國資金大幅回流至中國股市。這波熱潮能否持續下去？
经历三年封锁后，中国将自明年1月8日起取消对入境旅客的防疫政策，此消息使得全球各大股市反弹。专家称，这像是一个周期结束的时刻。
马斯克在推特上发起了一项投票：“我（马斯克）是否应卸任推特负责人？我将遵守这次投票的结果。”超过1750万帐号投票的结果显示，多数人希望马斯克卸任。此前，这位科技大佬、“宇宙网红”已经针对一系列话题发起投票，让推友们决定事态走向。
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