“利空出尽”？中国恒大复牌后股价暴涨

中国恒大和恒大物业的股票在上周四停牌后于周二复牌，股价在开市后跳空高开，令不少投资者感到吃惊。与此同时，有知情人士对《华尔街日报》称，有关部门正在调查许家印是否在该公司难以完成保交楼时试图向海外转移资产。