股市滑坡 百万富翁人数减少

（德国之声中文网）全球股市去年的滑坡，也令很多富翁的钱袋瘪了很多。咨询公司凯捷（ Capgemini）发布的数据显示，全球范围内，至少拥有一百万美元可投资资产的人数去年减少了3.3%，降至2170万人，而这一人群拥有的总资产也下降了3.6%，降至83万亿美元。凯捷公司表示，这是过去十年以来，总资产和总人数跌幅最大的一年。"地缘政治和市场环境的不稳定因素造成了这一结果。"

在德国，2022年"百万富翁俱乐部"的人数则比2021年减少了20900人，降至161万人。这些富豪的总资产下降了2.2%，降至6.1万亿美元。而2021年，富翁总资产还曾实现了7.4%的增长，增至63万亿美元。在整个欧洲，2022年富豪人数从前一年相比减少了3.2%，总资产降至182万亿。而北美洲的富翁总财富降幅达7.4%，降至25.6万亿。

德国排名第三

根据凯捷公司的评估，尽管财富有所缩水，但全球百万富豪人数排名榜上，德国仍位居第三。排名第一仍是美国，百万富豪人数为690万（2021年为746万），日本排名第二，百万富豪人数为355万（2021年为365万），而中国则排名第四，个人净资产（HNWI ）超过百万的人数为150万（2021年为154万）。凯捷公司1997年开始发布的全球财富报告中，顾及的资产包括股票、固定收益证券、私募股权等另类投资、现金以及非自用的房地产。收藏品以及消费品则不被计算在内。

其他一些分析师也对凯捷报告所描绘的趋势表示认同：早在去年十月，每年都发布全球金融资产报告的安联保险公司就已表示，经历连续三年增幅超10%的增长期后，2022年受俄乌战争、货币紧缩政策以及通胀的影响，全球财富有预计将下降2%，这也将是2008年金融危机之后，最大幅度一次的财富缩水。

德国联邦银行也表示，受2022年股市滑坡的影响，德国股民损失惨重。截至2022年年底，德国私人家庭包括现金、股票、存款以及保险回报在内的总财富为72540亿欧元，明显低于2021年底创纪录的 76240亿财富水准。德国达克斯股票指数去年下滑了12.3%，而反映中小企业股市形势的MDax跌幅更高达28.5%。

（德新社）

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