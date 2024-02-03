股市暴跌遭民愤 官媒赞歌引讥讽

（德国之声中文网）中国股市本周再度接连下跌，A股三大股指周五（2月2日）在开盘后开始下行， 其中上证指数一度跌破2700点至2666.33点，创近4年来新低。据《华夏时报》援引万得（Wind）金融数据，截至2月2日当周，沪指累计跌幅达6.19%，创下2018年10月中旬以来最大单周跌幅，A股总市值一周蒸发逾6万亿元。

和股民哀鸿遍野形成鲜明对比的是官媒《人民日报》当天发布的一篇文章，题为《"整个国家都洋溢着乐观向上的氛围"》。根据该报报道，这句话出自德国的共产党国际关系书记雷娜特·科佩之口。这名去年曾在中国多地参观访问的德国人日前向该报记者表示："中国在住房、医疗、教育和基础设施等方面的进步明显，人民的整体生活水平得到很大提升。整个国家都洋溢着乐观向上的氛围，给我留下深刻印象。"

口出此言的德国人是何许人也？

现年63岁的科佩（Renate Koppe）是德国的共产党（Deutsche Kommunistische Partei，DKP）国际关系书记。该党成立于1968年9月，被认为是德国共产党（Kommunistische Partei Deutschlands，KPD）的主要后继组织。1956年，联邦宪法法院做出裁决，宣布KPD违宪并予以取缔。

根据2022年的统计数据，科佩所在的DKP共有2850名党员，平均年龄60岁以上。目前该党受到宪法保卫局的监控，宪法保卫局和德国政治学家皆将其归类为左翼极端分子。波恩大学网站显示，科佩的职业是波恩大学物理系秘书。她于去年7月在DKP旗下刊物《我们的时代》（Unsere Zeit）上发表过两篇有关起中国之行的文章。

"年度最佳笑话"

《人民日报》的文章一出，迅速刷屏中国各大平台，被称为"年度最佳笑话"，引发大批网民嘲讽。有人说："这篇文章标题起得很好，最好的地方就是这个引号。"也有网民直言不讳："《人民日报》实在找不到人拍马屁只能找个德共自己的同志来给自己吹一吹，国家形势永远大好，总书记永远正确！"

还有人坦言："我也想找个乐观向上的氛围待会，哪里有？"《人民日报》的这一标题令不少人想起几年前官媒的另一趣闻："央视有个记者拿着话筒在马路上见人就问：您幸福吗？有个人回答：我不姓付，我姓郑。"

亦有网民调侃："在社会主义国家，只要不炒股、不买基金、不买房、不创业，日子都过得轻轻松松，生活蒸蒸日上，左手拿着奶茶，右手拿着手机。"有网民如此解释"乐观向上的氛围"："大学毕业以后，女的干起了直播，饿了点外卖，男的跑滴滴送外卖，累了看看直播，完美闭环。 国泰民安，自给自足，堪比大宋盛世，家家夜不闭户。共同富裕取得新的成效，迈向全面建设社会主义现代化国家新征程，向着第二个百年奋斗目标前行。"

"政策不允许整个国家乐观向上"

然而，在微博上输入"整个国家都洋溢着乐观向上的氛围"这一显然已成为热门话题的关键词，得到的答案却是"根据相关法律法规和政策，该话题内容未予显示"。有网民不禁感叹道："这岂不是说明法律法规和政策不允许整个国家乐观向上啊"。

有微信博主模仿《人民日报》的报道方式发表文章《"整个美国都充满着悲观、撕裂的氛围"》。而题为"整个鲁镇都洋溢着乐观向上的氛围"和"A股今天见证历史，港股蒸发53%，'整个国家都洋溢着乐观向上的氛围' "等微信文章已被删除或屏蔽。

上个月，已有数名中国社交媒体上的财经博主表示，已被平台警告不要发布任何唱衰经济的言论。2月2日恰逢中国北方的小年，有财经博主仅在微博上留下一句"小年，《整个国家都洋溢着乐观向上的氛围》"，还有博主只是转发了文章，并在标题后竖起了大拇指。

社交平台X上有用户用对联总结道："看墙国千股跌停辞旧岁！下联：瞧韭菜万众套牢迎新春！横批：蒙在股里"。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 开年不利 2024开年以来中国股市持续下跌，三大指数集体低开的背景下，国务院本周承诺要采取措施稳定市场、提振信心，央行随后宣布降准降息措施，股市之后出现短暂反弹。有涨就有跌，A股30多年的历史中，股民也经历了一次次惊心动魄的过山车之旅。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市三十年 1990年12月19日的上海见证了中国史上的一个“第一”，这一天上海证券交易所开市，这标志着中国证券市场的正式诞生。一年后深交所也正式开业。迄今为止，中国股票市场走过30余载。一路上起起落落，一代代股民也在牛市和熊市的转换中成长。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市风云 最近热播的爆款电视剧《繁花》讲述了90年代上海生意场上的风云故事，其中关于90年代初股市的不少情节也燃起了股民的一波回忆杀。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 邓小平南巡 1992年邓小平南巡，在讲话中他鼓励股市试验。由此激发一轮牛市。第一财经报道，当年的11月17日，天宸股份人民币股票上市，沪指完成最后一跌，一轮牛市启动。3个月内快速上涨，涨幅高达301%，这个涨幅至今为股民津津乐道。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 牛去熊来 俗话说股市有风险，投资需谨慎，正所谓 三十年河东三十年河西，有涨就有跌，有牛市自然也有熊市。2005年的6月，经过A股几年漫漫熊途，击穿1300点的心理关口之后，终于跌破千点大关，创出了998点的低点。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 历史大顶 不过在一轮轰轰烈烈的股权分置改革等因素的影响下，各路资金快速涌入，短短两年后就出现了史无前例的大牛市行情。2007年10月，A股出现6124的历史高点，至今没有被打破。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 赴港上市潮 2007年，内地上市公司在香港股票市场也表现抢眼。根据中国政府网，截至当年12月14日，内地上市公司数目占香港上市公司总数的61%,市值占总市值的58％, 图为2004年10月的香港交易所。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 "股灾"模式 2015年4月证监会开放A股市场"一人多户"限制，允许每名投资者最多可以开立20个A股账户。两个月后沪市达到5178点，达到近8年来的最高点位。众多股民情绪沸腾，市场一片其乐融融，当时很多散户投资者并不知道，这就是此轮牛市的终点。按照证监会的要求，各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户，遏制借债炒股。市场突现恐慌气氛，沪深指数之后急速下挫，两个多月急跌45%，接近腰斩。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 证监会高官 2013年3月至2016年2月肖钢担任证监会主席，也是被视为中国股市极富灾难性的时间段：三次股灾，两次熔断，近20次千股跌停。大批股民认为证监会对2015年的股灾应对不足。2016年2月，肖钢被免去证监会主席职务。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 熊冠全球 刘士余接替肖钢上任证监会主席后掀起“监管风暴”。但2018年上证综指全年跌幅24.59%，深成指和创业板年跌幅则高达34.42%和28.65%，被股民戏称“熊冠全球”。2019年1月刘士余被免去证监会主席一职。5月19日，中纪委发布消息称，刘士余因涉嫌违纪违法，主动投案配合调查。目前的证监会主席是易会满。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 跌跌不休 过去一年多以来，中国股市的跌势尤其刺眼也是因为，其他股市的表现相当不错。《华尔街日报》报道，美国股市去年大幅飙升，并在本周创下新高。日本日经指数在2023年上涨了28%，目前处于三十多年来的最高水平。今年年初迄今，该指数上涨9.1%。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 拥抱日本股市 在本土股市低迷的背景下，一些中国散户也选择日本股市，加入了抢购日本股票的行列。《华尔街日报》援引金融数据提供商万得(Wind)的统计，四只追踪日经指数的中国上市ETF上周实现约26亿美元的成交额，是有记录以来交易最繁忙的一周。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 央行出手 中国人民银行行长潘功胜本周三在新闻发布会出人意料地宣布了降准降息的消息。有分析师指出，这表明政府希望出台政策，确保经济在新的一年有良好开局。不过《华尔街日报》指出，有经济学家认为此举措效果有限，这个全球第二大经济体需要出台更强有力的提振措施。



美国驻华使馆微博下"求救"

"证监会发布"、"上交所发布"、"证券时报"、"中国证券网"等微博账号下用户被禁止留言或留言不予显示。美国驻华大使馆微博2月2日当天发表了一篇有关保护长颈鹿的科技文章。截至发稿，该博文已收获超过35万次点赞，逾6万条评论，有微博用户形容说："这里成了A股股民的哭墙"，也有人写道："听说这里的空气新鲜点"。即便如此，文章下仍有一些用户抱怨其评论被删。

针对文章配图，有网民指出："狡猾的美国人特地放了一张由低至高排列的长颈鹿照片。不知道是不是在夸耀自家股市的节节高升。"还有微博用户写道："指鹿为马的时代，洋溢着悲观向下才是事实"。

亦有不少用户直呼"美帝，救救我们！""请用外交手段，来接管股民"。有网民开玩笑地请美国"趁现在民心涣散打过来吧，宁可双输绝不让权贵单赢"。也有人留言："几亿老百姓就是你们坚实的后盾"。针对上述评论，有微博用户总结道："史称长劲鹿事变。"也有人感慨："很无奈股民用这种方式求救，真的是悲哀，疫情三年都没有现在这么绝望过"。

值得注意的是，《人民日报》本周早些时候已发表文章《我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变》，新华网本周也发文《美国经济数据背后的近忧与远虑》，皆与民间感想截然不同。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。