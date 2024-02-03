股市暴跌遭民愤 官媒赞歌引讥讽

中国股市惨跌引发市场哀嚎之际，《人民日报》文章《“整个国家都洋溢着乐观向上的氛围”》引爆网络。被采访的德国人是谁？美国驻华大使馆微博缘何成“股民哭墙”？
（德国之声中文网）中国股市本周再度接连下跌，A股三大股指周五（2月2日）在开盘后开始下行， 其中上证指数一度跌破2700点至2666.33点，创近4年来新低。据《华夏时报》援引万得（Wind）金融数据，截至2月2日当周，沪指累计跌幅达6.19%，创下2018年10月中旬以来最大单周跌幅，A股总市值一周蒸发逾6万亿元。
和股民哀鸿遍野形成鲜明对比的是官媒《人民日报》当天发布的一篇文章，题为《"整个国家都洋溢着乐观向上的氛围"》。根据该报报道，这句话出自德国的共产党国际关系书记雷娜特·科佩之口。这名去年曾在中国多地参观访问的德国人日前向该报记者表示："中国在住房、医疗、教育和基础设施等方面的进步明显，人民的整体生活水平得到很大提升。整个国家都洋溢着乐观向上的氛围，给我留下深刻印象。"
现年63岁的科佩（Renate Koppe）是德国的共产党（Deutsche Kommunistische Partei，DKP）国际关系书记。该党成立于1968年9月，被认为是德国共产党（Kommunistische Partei Deutschlands，KPD）的主要后继组织。1956年，联邦宪法法院做出裁决，宣布KPD违宪并予以取缔。
根据2022年的统计数据，科佩所在的DKP共有2850名党员，平均年龄60岁以上。目前该党受到宪法保卫局的监控，宪法保卫局和德国政治学家皆将其归类为左翼极端分子。波恩大学网站显示，科佩的职业是波恩大学物理系秘书。她于去年7月在DKP旗下刊物《我们的时代》（Unsere Zeit）上发表过两篇有关起中国之行的文章。
《人民日报》的文章一出，迅速刷屏中国各大平台，被称为"年度最佳笑话"，引发大批网民嘲讽。有人说："这篇文章标题起得很好，最好的地方就是这个引号。"也有网民直言不讳："《人民日报》实在找不到人拍马屁只能找个德共自己的同志来给自己吹一吹，国家形势永远大好，总书记永远正确！"
还有人坦言："我也想找个乐观向上的氛围待会，哪里有？"《人民日报》的这一标题令不少人想起几年前官媒的另一趣闻："央视有个记者拿着话筒在马路上见人就问：您幸福吗？有个人回答：我不姓付，我姓郑。"
亦有网民调侃："在社会主义国家，只要不炒股、不买基金、不买房、不创业，日子都过得轻轻松松，生活蒸蒸日上，左手拿着奶茶，右手拿着手机。"有网民如此解释"乐观向上的氛围"："大学毕业以后，女的干起了直播，饿了点外卖，男的跑滴滴送外卖，累了看看直播，完美闭环。 国泰民安，自给自足，堪比大宋盛世，家家夜不闭户。共同富裕取得新的成效，迈向全面建设社会主义现代化国家新征程，向着第二个百年奋斗目标前行。"
然而，在微博上输入"整个国家都洋溢着乐观向上的氛围"这一显然已成为热门话题的关键词，得到的答案却是"根据相关法律法规和政策，该话题内容未予显示"。有网民不禁感叹道："这岂不是说明法律法规和政策不允许整个国家乐观向上啊"。
有微信博主模仿《人民日报》的报道方式发表文章《"整个美国都充满着悲观、撕裂的氛围"》。而题为"整个鲁镇都洋溢着乐观向上的氛围"和"A股今天见证历史，港股蒸发53%，'整个国家都洋溢着乐观向上的氛围' "等微信文章已被删除或屏蔽。
上个月，已有数名中国社交媒体上的财经博主表示，已被平台警告不要发布任何唱衰经济的言论。2月2日恰逢中国北方的小年，有财经博主仅在微博上留下一句"小年，《整个国家都洋溢着乐观向上的氛围》"，还有博主只是转发了文章，并在标题后竖起了大拇指。
社交平台X上有用户用对联总结道："看墙国千股跌停辞旧岁！下联：瞧韭菜万众套牢迎新春！横批：蒙在股里"。
"证监会发布"、"上交所发布"、"证券时报"、"中国证券网"等微博账号下用户被禁止留言或留言不予显示。美国驻华大使馆微博2月2日当天发表了一篇有关保护长颈鹿的科技文章。截至发稿，该博文已收获超过35万次点赞，逾6万条评论，有微博用户形容说："这里成了A股股民的哭墙"，也有人写道："听说这里的空气新鲜点"。即便如此，文章下仍有一些用户抱怨其评论被删。
针对文章配图，有网民指出："狡猾的美国人特地放了一张由低至高排列的长颈鹿照片。不知道是不是在夸耀自家股市的节节高升。"还有微博用户写道："指鹿为马的时代，洋溢着悲观向下才是事实"。
亦有不少用户直呼"美帝，救救我们！""请用外交手段，来接管股民"。有网民开玩笑地请美国"趁现在民心涣散打过来吧，宁可双输绝不让权贵单赢"。也有人留言："几亿老百姓就是你们坚实的后盾"。针对上述评论，有微博用户总结道："史称长劲鹿事变。"也有人感慨："很无奈股民用这种方式求救，真的是悲哀，疫情三年都没有现在这么绝望过"。
值得注意的是，《人民日报》本周早些时候已发表文章《我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变》，新华网本周也发文《美国经济数据背后的近忧与远虑》，皆与民间感想截然不同。
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