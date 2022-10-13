股價短期飆升暴跌 納斯達克暫緩小型中企IPO

（德國之聲中文網）路透社週六（10月22日）報導，據美國多名從事股票發行業務的律師和銀行家表示，全球第二大證券交易所「納斯達克」（NDAQ.O）已經暫停對至少4家小型中國公司的首次公開募股（IPO）程序，同時對股價飆漲展開調查。

美國法律公司Ellenoff Grossman & Schole LLP證券律師艾倫諾夫（Douglas Ellenoff）說：「當我們以為交易將有所進展時，我們在最後一刻臨時接獲此消息。」他說自己被納斯達克告知某些IPO工作將暫時中止，直到「確認今年稍早特定中國發行人為何出現反常交易活動」。

據報，這些中國公司在IPO時，通常僅募集到約5000萬美元以下的少量資金，上市後其股票首發漲幅卻高達2000%，隨後幾天則直線下降，使那些敢於操作「仙股」（penny stocks）——即低價股——的投資人受到打擊。

《阿拉伯商業》（Arabian Business）指出，中國服裝製造商Addentax在今年8月上市時漲了130多倍，股價達到656.54美元，如今交易價格已跌至2.37美元。​

美國紐約證券交易所示意圖（資料照）

另有7位從事中國小型公司IPO工作的匿名消息人士向路透社表示，短暫的股票上漲是由少數海外投資者造成。這些投資客隱瞞身份、搶購大量股票，讓該股票在初期即表現出受到追捧的形象。

然而，這些知情人士告訴路透社，美國證券交易委員會（SEC）和其他美國金融監管機構未能成功起訴此類「拉高倒貨」（pump and dump）的股票操作陰謀，因為中國公司及其海外銀行都是暗中操作，難以查緝。

對此，納斯達克發言人及美國證券交易委員會發言人皆未回覆路透社的置評請求。

9月中旬起，納斯達克已開始向這些中國小型IPO候選公司的顧問進行提問。其中一位受訪銀行家麥克洛里（Dan McClory）向路透社表示，這些問題包含他們現有股東的身份、居住地、投資金額，及他們是否取得無息債務資格。

目前尚不清楚納斯達克在完成調查後將採取哪些實際行動，以及被叫停的IPO項目會否重啟。

根據金融市場平台Dealogic的數據，近5年已有57家中國小型公司於美國上市，比5年前的17家高出許多。麥克洛里說，這一趨勢凸顯了美國對上市的監管要求比中國寬鬆，「這些公司幾乎不可能在中國境內上市。」

（綜合報導）

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