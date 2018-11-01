肖邦G小调大提琴和钢琴奏鸣曲  

肖邦G小调大提琴和钢琴奏鸣曲创作于1846至1847年。当时，肖邦的身体每况愈下，身心处于人生最低谷。此奏鸣曲展现了肖邦业已成熟的作曲技巧，大提琴和钢琴两件乐器相互呼应、映衬、交融，柔美吟唱的旋律让听者动容。

肖邦１８１０年出生在波兰，父亲是法国人，母亲是波兰人。他自幼喜爱波兰民族音乐，７岁时就创作了波兰舞曲，不到２０岁已出名，被誉为波兰的莫扎特。肖邦后半生主要生活在法国，直到３９岁因病去世。

肖邦在波兰贵族拉济维尔（Radziwill)亲王的沙龙演奏钢琴

肖邦给世人留下了大量钢琴作品，被誉为钢琴诗人。而在这首G小调大提琴和钢琴奏鸣曲中，肖邦并没有表现出钢琴的偏爱，也没有炫耀创作技巧，而是注重于表现细腻的情感。请听阿根廷大提琴家索尔·嘉碧塔（Sol Gabetta）和法国钢琴家夏玛尤（Bertrand Chamayou）的演奏。

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