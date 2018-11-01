 肖邦G小调大提琴和钢琴奏鸣曲 | 文化经纬 | DW | 01.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

肖邦G小调大提琴和钢琴奏鸣曲

肖邦G小调大提琴和钢琴奏鸣曲是肖邦谱写的最后一首奏鸣曲，也是他在世时最后出版的作品。

收听音频 33:27
直播
33:27 分钟

肖邦G小调大提琴和钢琴奏鸣曲

肖邦G小调大提琴和钢琴奏鸣曲创作于1846至1847年。当时，肖邦的身体每况愈下，身心处于人生最低谷。此奏鸣曲展现了肖邦业已成熟的作曲技巧，大提琴和钢琴两件乐器相互呼应、映衬、交融，柔美吟唱的旋律让听者动容。

肖邦１８１０年出生在波兰，父亲是法国人，母亲是波兰人。他自幼喜爱波兰民族音乐，７岁时就创作了波兰舞曲，不到２０岁已出名，被誉为波兰的莫扎特。肖邦后半生主要生活在法国，直到３９岁因病去世。

Deutschland Polen Geschichte Musik Frederik Chopin im Salon des Fürsten Radziwill Flash-Galerie (picture-alliance / akg)

肖邦在波兰贵族拉济维尔（Radziwill)亲王的沙龙演奏钢琴

肖邦给世人留下了大量钢琴作品，被誉为钢琴诗人。而在这首G小调大提琴和钢琴奏鸣曲中，肖邦并没有表现出钢琴的偏爱，也没有炫耀创作技巧，而是注重于表现细腻的情感。请听阿根廷大提琴家索尔·嘉碧塔（Sol Gabetta）和法国钢琴家夏玛尤（Bertrand Chamayou）的演奏。

 

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多优秀的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de


 

DW.COM

肖邦诞辰200周年纪念活动

2010年是波兰最伟大的音乐家弗列德里克.肖邦诞生两百周年纪念。世界各地都在举办纪念这位伟大作曲家的音乐庆祝活动。波兰将今年定为“肖邦年”，全年将举办包括音乐节在内的一系列向肖邦音乐致敬的庆祝活动。华沙新成立的引进多媒体技术的“肖邦博物馆”也已落成启用。 (08.03.2010)  

相关音频视频

肖邦G小调大提琴和钢琴奏鸣曲  

肖邦钢琴练习曲作品10号第11首  

广告
Südpazifik-Reise von Prinz Harry und Meghan Markle | Fidschi, Suva (Reuters/P. Noble)

梅根孕期出访 天堂之旅还是辛劳公务？

哈里王子和公爵夫人梅根在南太平洋旅行两个多星期，看似梦幻般的旅行实际上是公务缠身。  

Frederic Chopin am Klavier Gemälde (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

肖邦G小调大提琴和钢琴奏鸣曲

肖邦G小调大提琴和钢琴奏鸣曲是肖邦谱写的最后一首奏鸣曲，也是他在世时最后出版的作品。 