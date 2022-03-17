肖邦：练习曲，作品10  

波兰作曲家和钢琴家弗里德里克·肖邦（波兰语：Fryderyk Franciszek Chopin）是历史上最具影响力和最受欢迎的钢琴作曲家之一，也是欧洲19世纪浪漫主义音乐的代表人物。

肖邦出生于1810年，从小表现出惊人的音乐天赋，他6岁正式学习钢琴，7岁就登台演奏并创作了波兰舞曲，被誉为第二个莫扎特。

肖邦出生时，波兰被俄罗斯帝国、普鲁士与哈布斯堡帝国瓜分，已不复为统一主权国家。但肖邦对家乡有深厚的感情，并对故乡的波兰舞曲和玛祖卡做出了里程碑式的贡献。

肖邦也被誉为钢琴诗人，作品以钢琴曲为主，其中包括27首钢琴练习曲，作品Op.10和Op.25各12首，新练习曲3首。虽然肖邦的不少作品技巧颇为艰深，但他从来不以炫技为目的，而是更注重诗意和细腻的情感。肖邦将钢琴练习曲带入了一个新的境界，对弹奏技术要求很高，是历代钢琴家和声乐学生必须的练习曲目，同时，这些曲目优美动听，又非常适合于音乐会上演出。请听肖邦作品10中的部分练习曲，由鲍里斯·布雷佐夫斯基（Boris Berezovsky）演奏。

演奏：Susanne von Gutzeit, Philip Davies, Dennis Russell，斯图加特室内乐团

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