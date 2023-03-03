肖爾茨：中國已表示不會供武給俄羅斯

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）週日（3月5日）結束訪美行程返回德國，在與歐盟委員會共同舉行的一場新聞發布會上說：「我們都同意不應該有武器交付的行為出現，且中國政府已經表示他們不會提供任何武器。」

肖爾茨補充道：「我們會堅持這一點，而且我們正在監督他們（中國政府）。」

美國網路媒體POLITICO指出，肖爾茨提出有關北京的論述「令人訝異」，因為中國迄今並沒有公開否認供武給俄羅斯的可能性，而肖爾茨的言論似乎暗示，北京已經直接向柏林做出了相關保證。

5日，美國有線電視新聞網（CNN）也播出了一段與肖爾茨的專訪。肖爾茨向記者表示，如果中國要援助俄羅斯，「我認為這會產生後果，但現階段我們要做的是明確表達這不該發生，而且我是相對樂觀的，我認為我們的要求會見效。不過，我們還是必須持續觀察，並非常、非常謹慎。」

肖爾茨上週在德國聯邦議院發表聲明時，即向中國提出要求：「我要對北京傳達的訊息很明確：請運用你們在莫斯科的影響力，敦促俄羅斯撤軍。還有：不要向侵略方俄羅斯提供武器！」

據悉，歐盟外交事務高級代表博雷利（Josep Borrell）上個月也接獲類似來自北京的「私人保證」。博雷利當時向媒體表示，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在2月中旬的德國慕尼黑安全會議上，曾藉由場邊會談私下告訴他，中國「不會向俄羅斯提供武器」。但博雷利說：「儘管如此，我們仍須保持警惕。」

中國若供武會否遭歐盟制裁？

近幾週，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在內的美國高官紛紛表示，中國可能向俄羅斯提供致命性武器，以支持俄國入侵烏克蘭，引發歐盟各國對北京的關切及警惕。

路透社1日報導，據4名美國官員以及其他消息人士指出，美國正在探詢其盟友意見，即若北京為莫斯科提供軍事支持，各國是否有可能對中國實施制裁，且他們正在向這些盟友提供有關情報的細節。

但在5日的新聞發布會上，當被問及若北京供武給俄羅斯，歐盟會否支持美國、對中國進行制裁？歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）僅表示她不便回答此類「假設性問題」。她同時告訴記者，歐盟迄今沒有從美國方面得到「任何證據」，即北京正在考慮向莫斯科提供致命援助，「但我們每天都還在觀察。」

針對來自西方的質疑，中國外交部發言人毛寧3日則在記者會上回應：「美國一邊向烏克蘭戰場輸送致命性武器，不斷推高緊張局勢，一邊散佈有關中國的虛假信息，對中國指責抹黑。我們絕不接受美方的脅迫施壓。美國要做的是緩和局勢、勸和促談，而不是拱火澆油，對其他國家指手畫腳。」

（POLITICO、CNN、美聯社、中國外交部等）

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