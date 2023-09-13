 肖斯塔科维奇：c小调第1号钢琴协奏曲 | 文化经纬 | DW | 13.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

肖斯塔科维奇：c小调第1号钢琴协奏曲

c小调第1号钢琴协奏曲创作于1935年，是肖斯塔科维奇的六首协奏曲中最常演奏的作品。

肖斯塔科维奇：c小调第1号钢琴协奏曲

德米特里·肖斯塔科维奇（1906年9月25日—1975年8月9日）是前苏联时期俄国作曲家，也是当年少数名气传至西方世界的作曲家。其作品融合了后浪漫主义和新古典主义风格，也不乏二十世纪的不协调音色和创作手法。

c小调第1号钢琴协奏曲创作于1935年，是肖斯塔科维奇的六首协奏曲中最常演奏的作品。乐队配器除弦乐器外，只有1支小号，而且小号在乐曲中有不少独奏段落。肖斯塔科维奇曾在个人书信中提及本来有意另作一首小号协奏曲，最终则是把相关创作放进这首曲子内。

全曲分为四个乐章，分别为小快板、缓板、中板和辉煌的快板。请听钢琴家亚历山大·梅尔尼科夫（Alexander Melnikov）、小号演奏家贝尔维茨（Jeroen Berwaerts）和共鸣合奏团在2022年贝多芬音乐节上演奏的c小调第1号钢琴协奏曲。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

相关音频视频

肖斯塔科维奇：c小调第1号钢琴协奏曲

相关内容

保罗·亨德密特:《四种气质》

保罗·亨德密特:《四种气质》 27.08.2023

保罗·亨德密特是近代重要的德国作曲家之一。其作品《四种气质》创作于1944年。请听著名钢琴家亚历山大·梅尔尼科夫（Alexander Melnikov）和共鸣合奏团的演奏。

贝多芬：G大调第10号小提琴奏鸣曲

贝多芬：G大调第10号小提琴奏鸣曲 04.09.2023

贝多芬第十号小提琴奏鸣曲创作于1811—1812年，充满了自由浪漫的气息和田园风味。

莫扎特：第四十一交响曲

莫扎特：第四十一交响曲 18.08.2023

C大调第四十一交响曲是莫扎特创作的最后一部交响曲，有朱庇特交响曲的别名。

广告
中国教育部新规定将于10月15日起实施

罚款没商量！中国再出手整顿教培行业

自两年前中国推出“双减”政策，打击私营教育机构之后，中国教育部再出手，宣布下月实施《校外培训行政处罚暂行办法》，变相开展学科类校外培训的最高可面临10万元罚款。
Russischer Komponist Dmitri Schostakowitsch

肖斯塔科维奇：c小调第1号钢琴协奏曲

c小调第1号钢琴协奏曲创作于1935年，是肖斯塔科维奇的六首协奏曲中最常演奏的作品。