肖斯塔科维奇：c小调第1号钢琴协奏曲

德米特里·肖斯塔科维奇（1906年9月25日—1975年8月9日）是前苏联时期俄国作曲家，也是当年少数名气传至西方世界的作曲家。其作品融合了后浪漫主义和新古典主义风格，也不乏二十世纪的不协调音色和创作手法。

c小调第1号钢琴协奏曲创作于1935年，是肖斯塔科维奇的六首协奏曲中最常演奏的作品。乐队配器除弦乐器外，只有1支小号，而且小号在乐曲中有不少独奏段落。肖斯塔科维奇曾在个人书信中提及本来有意另作一首小号协奏曲，最终则是把相关创作放进这首曲子内。

全曲分为四个乐章，分别为小快板、缓板、中板和辉煌的快板。请听钢琴家亚历山大·梅尔尼科夫（Alexander Melnikov）、小号演奏家贝尔维茨（Jeroen Berwaerts）和共鸣合奏团在2022年贝多芬音乐节上演奏的c小调第1号钢琴协奏曲。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes:

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de