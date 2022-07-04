 肖斯塔科维奇：C大调第1弦乐四重奏 | 文化经纬 | DW | 20.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

肖斯塔科维奇：C大调第1弦乐四重奏

德米特里·肖斯塔科维奇（1906年9月25日－1975年8月9日）是前苏联时期作曲家，是当时少数名扬西方的俄罗斯作曲家。

收听音频 18:10

肖斯塔科维奇：C大调第1弦乐四重奏

德米特里·肖斯塔科维奇（1906年9月25日－1975年8月9日），一生大部份时间生活在苏联，是当属少数名气传至西方世界的作曲家。肖斯塔科维奇的主要作品包括15首交响曲、15首四重奏、小提琴、大提琴及钢琴协奏曲各2首、大提琴奏鸣曲，钢琴五重奏等等。他还创作了歌剧《鼻子》、芭蕾舞剧《黄金时代》。

肖斯塔科维奇在苏共政权中曾得过不少荣誉，但也曾因对斯大林主义及官僚作风表示出不满而遭到作品一度被禁止演出的惩罚。肖斯塔科维奇的作品融合了后浪漫主义和新古典主义风格，也运用了二十世纪不协调音色等创作手法。请听肖斯塔科维奇1938年创作的C大调第1弦乐四重奏，由舒曼四重奏乐队演奏。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多优秀的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

相关音频视频

肖斯塔科维奇：C大调第1弦乐四重奏  

相关内容

海顿：作品20号四重奏第四首

海顿：作品20号四重奏第四首 04.07.2022

奥地利作曲家海顿（1732年3月31日－1809年5月31日）是古典主义音乐的杰出代表，一生中不仅完成了107首交响曲，还创作了68首弦乐四重奏。著名的作品20号四重奏被视为弦乐四重奏的重要里程碑。

贝多芬：第三号莱奥诺拉序曲

贝多芬：第三号莱奥诺拉序曲 16.06.2022

C大调第三号莱奥诺拉序曲创作于1806年，是贝多芬一生唯一创作的歌剧《菲德里奥》(Fidelio)的第三首序曲。

卡洛斯·查韦斯：蒸气蒸气

卡洛斯·查韦斯：蒸气蒸气 24.06.2022

蒸气蒸气（英文译名也称为“ 马力：芭蕾舞交响曲）是墨西哥作曲家、音乐理论家卡洛斯·查韦斯在1926–32年期间创作的一部芭蕾舞剧。请听德国青年乐团的演奏。

广告
Deutschland Beethovenfest 2015 Schumann Quartett EINSCHRÄNKUNG

肖斯塔科维奇：C大调第1弦乐四重奏

德米特里·肖斯塔科维奇（1906年9月25日－1975年8月9日）是前苏联时期作曲家，是当时少数名扬西方的俄罗斯作曲家。  

「四十不惑」的香港金像奖落下帷幕

疫情三年以来首次在线下实体举办的香港电影金像奖周日举行了颁奖典礼。 《梅艳芳》、《怒火·重案》和《智齿》分别斩获多个奖项。今年的香港金像奖虽然以「金像四十 不惑如初」为主题，但是关于日渐凋零的香港电影业未来前途如何，仍然没有答案。  