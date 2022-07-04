肖斯塔科维奇：C大调第1弦乐四重奏  

德米特里·肖斯塔科维奇（1906年9月25日－1975年8月9日），一生大部份时间生活在苏联，是当属少数名气传至西方世界的作曲家。肖斯塔科维奇的主要作品包括15首交响曲、15首四重奏、小提琴、大提琴及钢琴协奏曲各2首、大提琴奏鸣曲，钢琴五重奏等等。他还创作了歌剧《鼻子》、芭蕾舞剧《黄金时代》。

肖斯塔科维奇在苏共政权中曾得过不少荣誉，但也曾因对斯大林主义及官僚作风表示出不满而遭到作品一度被禁止演出的惩罚。肖斯塔科维奇的作品融合了后浪漫主义和新古典主义风格，也运用了二十世纪不协调音色等创作手法。请听肖斯塔科维奇1938年创作的C大调第1弦乐四重奏，由舒曼四重奏乐队演奏。

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