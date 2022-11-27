肖斯塔科维奇:A大调第二弦乐四重奏  

肖斯塔科维奇（1906年9月25日－1975年8月9日）是前苏联时期最重要的作曲家之一。他的音乐作品融合了后浪漫主义和新古典主义风格，也运用了二十世纪不协调音色和创作手法。

A大调第二弦乐四重奏创作于1944年，正值二战时期。据记者，肖斯塔科维奇仅用19天就完成了这一作品。

该曲气势恢宏博大，融入了交响性的风格，与他六年前创作的第一四重奏轻巧诙谐的风格全然不同，成为他之后四重奏创作的重要特色之一。

第二弦乐四重奏采用四乐章的形式，并给四个乐章附上了标题。第一乐章为“序曲”，第二乐章为“宣叙调与浪漫曲”，第三乐章为“圆舞曲”、第四乐章为“主题与变奏”。

请听俄罗斯鲍罗丁弦乐四重奏团（Borodin Quartett）的演奏。该乐团成立于1945年，是俄罗斯历史最悠久的弦乐四重奏乐团之一。

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