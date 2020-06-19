肖斯塔科维奇：黄金时代序曲  

德米特里·肖斯塔科维奇（Dmitri Shostakovich ）1906年9月25日生于圣彼得堡，1975年8月9日逝世，是苏联最重要的作曲家之一。

肖斯塔科维奇9岁到11岁时就写作了第一批作品，包括《自由颂》、《纪念革命烈士的葬礼进行曲》。1919—1925年，肖斯塔科维奇在彼得堡音乐学院学习钢琴与作曲，以毕业作品《第一交响曲》的演出而成名。

20世纪20-30年代，肖斯塔科维奇创作了大量不同体裁的作品，其中以卫国战争开始不久后创作的第七交响曲最为著名，享誉世界。

舞剧《黄金时代》创作于1927年到1930年，全剧分为三幕，共37段音乐，讲述了苏联国家足球队应邀参加西方国家举办的题为“黄金时代”的工业博览会，与纳粹德国球队进行对抗的经历。球队比赛中遭到骚扰和关押。出狱后，苏联球队队员参加了当地工人推翻资本家的斗争。

您将听到的是黄金时代序曲，由乌拉尔爱乐交响乐团演奏。

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