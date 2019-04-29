肖斯塔科维奇：第15交响曲  

德米特里·肖斯塔科维奇（Dmistry Shostakovich）是前苏联时期重要的作曲家。第15交响曲一开始，他引用了罗西尼《威廉·退尔序曲》中的片断，并加以自己作品的曲调。

作曲家本人将这部作品比作一个玩具商店，各种玩具在在午夜时分焕发出生命。在创作这部作品时，肖斯塔科维奇已经病重，作品最后仿佛能听到医院中帮助他维持生命的各种仪器的声音，渲染了命运这一主题。

德米特里·肖斯塔科维奇生于1906年，1975年逝世，在前苏联获得过不少荣誉，但也曾因与斯大林主义和官僚作风的冲突，作品一度被禁演。

请听俄罗斯国家交响乐团的演出，指挥米哈伊尔·普雷特涅夫(Mikhail Pletnev)。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes:

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de