 肖斯塔科维奇：第15交响曲 | 文化经纬 | DW | 09.05.2019

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文化经纬

肖斯塔科维奇：第15交响曲

前苏联时期的作曲家德米特里·肖斯塔科维奇1971年创作了第15交响曲。该乐曲带有强烈的室内乐的特色，大量使用十二音技巧。请听俄罗斯国家交响乐团的演出。

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肖斯塔科维奇：第15交响曲

德米特里·肖斯塔科维奇（Dmistry Shostakovich）是前苏联时期重要的作曲家。第15交响曲一开始，他引用了罗西尼《威廉·退尔序曲》中的片断，并加以自己作品的曲调。

作曲家本人将这部作品比作一个玩具商店，各种玩具在在午夜时分焕发出生命。在创作这部作品时，肖斯塔科维奇已经病重，作品最后仿佛能听到医院中帮助他维持生命的各种仪器的声音，渲染了命运这一主题。

德米特里·肖斯塔科维奇生于1906年，1975年逝世，在前苏联获得过不少荣誉，但也曾因与斯大林主义和官僚作风的冲突，作品一度被禁演。

请听俄罗斯国家交响乐团的演出，指挥米哈伊尔·普雷特涅夫(Mikhail Pletnev)。

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