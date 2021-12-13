肖尔茨首次新年致辞：并肩同行，把握时代

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周五（12月31日）发表首次新年致辞。他称控制新冠疫情"将是新年的一项主要任务"。

肖尔茨在讲话中指出，德国和世界其他国家面临着为数众多且不断增长的挑战。

肖尔茨说，"我们正处于新一个十年的开始。一个新的时代正在来临，一个如果我们积极塑造它就会成功的时代。如果我们秉持决心并牢牢掌握命运，就能有所作为。"

他在讲话的最后发出呼吁："我对2022年的最大愿望是，我们继续并肩同行。"

疫情肆虐、气候变化带来了越来越大的风险，今年夏天德国西部和南部遭遇致命洪灾导致数百人丧生。辞旧迎新之际，俄罗斯和乌克兰边境的紧张局势引起了全球关注。

但是，在过去一年的动荡期间，肖尔茨说，即使在最黑暗的时候，德国也可以通过合作来应对挑战。

他说，"这些日子，有些人抱怨我们的社会是'分裂的'。我想借此机会非常清楚地表明，事实上，情况恰恰相反：我们的国家里，人们正并肩同行。"

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 何时轮上我？ 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 德尔塔变种来袭 随着疫苗接种的推进和限制措施逐渐显现效果，春夏之交德国的感染情况好转。6月初德国已有50%的居民至少接种了一剂疫苗。服务业、文化生活开始逐渐恢复、放松。但此时，罗伯特-科赫研究所已发出警告，最早在印度被发现的德尔塔变种开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 未成年人加入 2021年8月初，联邦和各州卫生部宣布，为12岁以上的青少年提供疫苗接种。此时，德国的接种速度已明显放缓，大部分有意愿打疫苗的人已经完成了接种。如何继续提高接种率，成了政府和社会面临的一个难题。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 疫情第四波 8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 苦口婆心 到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。9月中旬各级政府开展了“行动宣传周”，通过科普宣传、流动接种站、送咨询到社区等活动，力图说服、争取更多民众接种疫苗。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 接种率不够 加强针来补 11月4日，罗伯特-科赫研究所更新发布称，对于尚未、或未完整接种疫苗的人来说，感染新冠病毒的健康风险“非常高”。此前卫生部长施潘已呼吁各地重启一个多月前关闭的接种中心，为已接种者施打加强针。

德国抗疫大事记（三）：似曾相识又一年 狂欢不耽误 11月11日，德国单日新冠确诊病例首超5万，接连数日感染数创下疫情爆发以来的新高。而这一天，也是传统的狂欢节活动季的开始，在科隆、杜塞尔多夫等城市，仍有成千上万人涌向街头、酒吧聚会欢庆。虽然有关活动场所采取了“2G准入”、限制人数等措施，还是有专家担心发生聚集性传播。



迅速而坚决地遏制疫情

控制疫情是贯穿肖尔茨新年致辞的一个重要主题--此刻，德国和世界其他国家正在为新一波病毒来袭而抗争。

肖尔茨说，"我们都知道，疫情尚未结束。"他指出，奥密克戎(omicron)变种病毒使情况变得特别困难。

"你们中的许多人都想知道，这对我们意味着什么，接下来会发生什么。我向你们保证，我们将迅速而坚决地应对疫情。"

他感谢德国公众遵守防疫规则，并敦促人们接种疫苗或打加强针。肖尔茨还说，德国政府计划仅在一月份就增发3000万剂疫苗。

他说，"当下速度至上，我们必须跑在病毒前面！"

全球气候回顾2021 一月：年末岁尾安静很多 和众多其它国家一样，德国也禁止销售施放鞭炮和烟花，以为疫情期间的医院减负。仅此措施就意味着塑料垃圾减少 3500 吨。在阿姆斯特丹，私人烟花未来也将被禁——这个荷兰首都计划用中央烟花表演代替之。

全球气候回顾2021 二月：中欧冰天雪地 尤其是德国中部地区气温异常低下。经由北极漩涡凹陷，强冷空气直抵欧洲中部地区。究其原因是原本作为极地漩涡对手的微弱高速气流突然变得极强，在北极上空锁定了极地漩涡，但北极暖化削弱了该气流，从而使极地漩涡出现凹陷。

全球气候回顾2021 三月：澳大利亚东海岸水漫金山 连续数天豪雨导致发大水，使澳大利亚东部众多城镇成为泽国，成千上万人被迫离开家园。新南威尔士州受创尤重。这个澳大利亚人口最大州的时任州长贝雷吉克利安 (Gladys Berejiklian) 以“百年不遇”一词形容此次大灾。

全球气候回顾2021 四月：具里程碑意义的宪法法院判决 德国联邦宪法法院裁定《联邦德国气候保护法》部分违宪，理由是，它未设定 2030 年以后的气候目标，从而将给后代留下过重负担。环保人士欢欣鼓舞。联邦议院据此收紧了《气候保护法》：作为世界第四大经济体的德国确定最晚到 2045 年实现气候中和。

全球气候回顾2021 五月：对石油巨头的不利判决 另一项具有里程碑意义的裁决是：荷兰海牙地方法院责令石油和天然气大亨——壳牌公司至 2030 年将其二氧化碳排放量减少近一半。该项裁决还将影响到供应商和终端用户。在荷兰，企业可能将必须承担责任，阻止未来的损害。

全球气候回顾2021 六月：烈焰之夏 在加拿大的利顿（ Lytton ），热浪滚滚，最高温测结果近 50°C。加拿大全国有 230多人丧命高温。利顿被一场森林大火夷为平地。地中海、加利福尼亚、西伯利亚和亚马逊地区亦遭遇极端火灾。

全球气候回顾2021 七月：毁灭性洪水 中欧西部，极端强降雨导致大面积洪水。小溪成为汹险湍流。在北莱茵-威斯特法伦州和莱茵兰-普法尔茨州， 180 多人丧生。巴登-符腾堡州，以及比利时、荷兰两国也受到影响。仅德国，财产损失估计就达数十亿欧元。

全球气候回顾2021 八月：气候变化 - 人为因素 联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 明确表示：气候变化进度超过此前预期，且肯定是人为造成。这是联合国机构在其最新状况报告开首就提出的核心信息。该报告基于 1.4万多项经同行评审的研究。 IPCC 报告乃是最详尽的气候变化清单。

全球气候回顾2021 九月：停止海外煤电 中国主席习近平在联合国一般性辩论中承诺，中国将不再在国外建设燃煤电厂。这一宣布被认为是气候保护跨出的一大步。到目前为止，中国在其他国家建造了数百座煤电厂。不过，在做出这一宣布的同时，不顾环保人士批评，北京仍继续在本国兴建煤电。

全球气候回顾2021 十月：温室气体创记录 世界气象组织 (WMO) 称，尽管新冠大流行导致经济表现下滑，但2020 年，大气中温室气体浓度仍创新纪录，与上一年相比，增幅甚至高于过去10年平均增幅。该组织指出，巴黎气候保护目标的实现岌岌可危。

全球气候回顾2021 十一月：告别煤炭而非半途而废 因疫情而一度中断后，世界气候大会再度举行。在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约缔约方大会第26次峰会（ COP26 ）的最终文件——《格拉斯哥气候公约》呼吁“告别煤炭”。中国和印度双双阻止了“退出”煤炭目标。环保组织和联合国秘书长古特雷斯均感失望：气候灾难仍随时可能发生，危险尚未能得到控制。

全球气候回顾2021 十二月：致命的龙卷风 36 场龙卷风席卷美国6州，造成巨大破坏； 肯塔基州受创尤重，至少88 人死亡，其中多人数天后仍下落不明。总统拜登要求调查全球暖化在一系列龙卷风产生中可能扮演的角色。同月，在菲律宾，至少有 375 人死于台风“雷伊”（"Rai". ）。



肖尔茨表示，应对气候变化也将是德国政府在新的一年里的一个优先事项。

他说，"我们希望，在不到25年的时间里，德国能够成为气候中立国。为了实现这一目标，我们将推进我们的经济实现一个多世纪以来的最大转型。"

在这个时间框架内，德国将寻求摆脱对煤炭、石油和天然气的依赖，以减少排放，并促进可再生能源和基础设施的建设。

肖尔茨的新三党联合政府还将优先考虑在2022年将德国的最低工资提高到每小时12欧元--目前是每小时9.60欧元。

展望未来，肖尔茨说，德国和欧盟将共同努力，应对世界面临的日益严峻的外交政策挑战。

这位总理说，"国际合作非常重要。在一个很快就会有100亿人口的世界里，只有当别人也加入进来时，我们的声音才会被听见。"

从1月1日开始，德国将接任七国集团轮值主席。对此，肖尔茨将优先考虑使该集团成为 "气候中立经济和公正世界的开拓者"。

观看视频 09:14 DW默克尔专访：“是的，我们做到了！”

一个新时代的开始

对德国人来说，这是16年来第一次在新年致辞的电视画面上见到不同的面孔。从2005年至2020年，都是前总理默克尔在发言。

肖尔茨说，"今天，我们告别了发生众多变化的一年。其中一个小小的变化是，今天是我作为联邦总理在除夕夜向你们致辞。"

他感谢默克尔完成了全球认可的 "平稳、友好 "的权力交接，并说这显示了 "我们社会的力量"。

过去一年虽然伴随着困难和动荡，但是这位德国新总理指出，人们可以在准备帮助他人的过程找到希望。

"只要同舟共济，我们就能把握时代的变化。"

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