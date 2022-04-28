肖尔茨首次亚洲之行: 径赴盟友 不去中国

（德国之声中文网）肖尔茨周四（4月28日）以德国总理身份首次正式造访亚洲，他直赴日本而非最大贸易伙伴中国。

在和日本首相岸田文雄联合举行的记者会上，肖尔茨说：“作为总理，我首次访问亚洲，今天来到东京，这不是巧合。”

岸田文雄强调指出，两国一致反对俄罗斯入侵乌克兰，并警告，亚洲也可能出现以武力改变领土边界的企图。

乌克兰危机凸显了德国对俄罗斯的能源依赖，促使柏林在其外交和贸易政策中更多考虑安全问题，加强与盟友的联系。

默克尔首次亚洲之行去的是中国

肖尔茨的前任默克尔的首次亚洲之行则是去了中国。默克尔的访华次数是访日的两倍，德国企业受益于中国经济的蓬勃发展。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 “中国人民的老朋友” “你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开”，在默克尔即将卸任之际的2021年10月13日，中国国家主席习近平在同德国总理默克尔举行视频会晤时，高度评价对中德、中欧关系发展作出的贡献。在其担任德国总理的16年里，默克尔曾12次访华，足迹遍布中国大江南北。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 首次访华 2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 为“德中同行”揭幕 2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 冰期后的热情接待 2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 生日合影 在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 前往广州 夜游珠江 2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 会晤未来的“一把手” 这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 成都逛菜市场 2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 体会中国农村生活 2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 第四轮政府磋商 2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 与各国“强人”齐聚杭州 虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华之旅。2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 俯瞰紫禁城 谈笑风生 这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 最后一次访华谈及香港问题 默克尔的第12次访华正值延续数月的香港抗议活动之下，此时新冠疫情尚未爆发。这是她作为德国总理最后一次访华，默克尔在2019年9月的这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她这段时间一般是坐着听国歌演奏。



不过，陪同肖尔茨访日的经济代表团成员提醒说，由于中国实施严格的防疫限制，不应过度解读此行不包括中国的决定。

肖尔茨访日同一天，德国联邦议院以压倒性多数通过了一份支持乌克兰的议案。议案中含有一项条款，根据该条款，若中国规避西方对俄限制、甚或向俄运送武器，联邦政府应予制裁。中国在俄罗斯入侵乌克兰问题上始终回避批评莫斯科。

拒绝武力改变疆域

肖尔茨和岸田双双强调，鉴于克里姆林宫对乌克兰的攻击，两国均将努力降低本国对俄能源进口的依赖。

肖尔茨抨击俄总统普京要迫使乌克兰接受莫斯克条件下的“强迫和平”，指出这根本行不通。

岸田首相提到了涉及中国的领土争端。他表示：“必须避免以武力改变现状，不仅是在欧洲，而且在印太地区，尤其是在东亚。 ” 岸田透露，两位领导人对香港和中国新疆维吾尔自治区的人权状况表示严重关切。

肖尔茨警告说，去全球化和保护主义的趋势“不是一种选择，特别是对德国和日本这样的开放、自由贸易国家来说”。他强调：“我们需要一种不同的全球化，一种更明智的全球化。”

（路透社）

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