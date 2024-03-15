肖尔茨“闪约”：寻找东南亚伙伴替代中国？

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨本周接连会见到访的三位东南亚国家领导人：周一（3月11日）是马来西亚总理安瓦尔，周二是菲律宾总统小马科斯，周三是泰国总理塞塔。

德国媒体戏称本周肖尔茨的外事活动犹如"闪电约会"（speed dating）。德国总理府就肖尔茨本周与东南亚国家领导人的会面表示，这是继续落实联邦政府中国战略中"去风险"、多样化方针的一个机会。为了通过增加新的供应链、原材料来源和销售市场，减少单方面依赖，"德国需要亚洲新兴国家，特别是东盟国家作为伙伴"。

2022年末，肖尔茨已经借巴厘岛G20峰会之机，访问了印尼、越南和新加坡。

双向需求

柏林科学与政治基金会（SWP）的东南亚问题专家菲力克斯·海杜克（Felix Heiduk）对德国之声指出，这种对新伙伴的需求是双向的。

马来西亚总理安瓦尔本与肖尔茨3 月11日在新闻发布会上

"过去很长时间里，在德国的亚洲政策中，东南亚的角色很不起眼。"这现在发生了变化，在新的中国战略下，德国力图减少对中国依赖，东南亚在德国经贸和对外关系中愈发受到重视。而东南亚国家对中国经济的依赖性也很大，也在寻求更多元的经贸关系。

"不过德国只是全球众多伙伴中的一个。"海杜克认为除了马来西亚、菲律宾和泰国，在经贸往来方面，印尼和新加坡也是德国在东南亚的重要合作对象。

据柏林出版的《每日镜报》报道，肖尔茨与马来西亚总理安瓦尔的会谈议题涉及专业人才移民、自贸协定和原材料（比如镍）进口。马来西亚是仅次于台湾的德国第二大半导体供应方，有700多家德国企业在那里投资。2022年双边贸易额达190亿欧元。安瓦尔在会后强调了该国作为东盟新能源和绿色科技枢纽的地位。

增加选项而非脱钩

根据德国联邦外贸经济署（GTAI）公布的数据，去年上半年，德国对东盟十国出口了价值160亿美元的商品，增幅为8.5%。这在一定程度上弥补了对中国出口减少的损失。

然而对东盟的出口依然不到德国出口总量的2%。GTAI分析指出，主要原因是来自中国的有力竞争，中国目前对所有东盟国家都是最重要的商品输出国，而且在大多数国家都远远超过其他供应国。

印尼能取代中国成为德国最大贸易伙伴吗？

中国同时也是德国最重要的贸易伙伴。2022年双边贸易额达2990亿欧元，2023年仍有2530亿欧元。无论对哪个国家或地区，中国看来都是无法替代的。

海杜克指出，德国也政府一再强调，并不寻求与中国"脱钩"，而是力图逐步减少在"关键领域的依赖性"，例如建议企业实施"中国+1"策略，争取经贸纽带的多元化，而不是"把所有鸡蛋都放在中国这个篮子里"。这一趋势下，马来西亚、越南等东南亚国家已成为生产链转移的受益者。

德国政府在推动欧盟与泰国、马来西亚、菲律宾和印尼签订自由贸易协定。但这将是一个耗时漫长的进程。

建立紧密的投资贸易关系，也需要长期的投入，会遇到问题和困难。德国阿登纳基金会（Konrad-Ardenauer-Stiftung）马尼拉办事处主任达尼埃拉·布劳恩（Daniela Braun）对德国之声指出，例如菲律宾在经济、贸易和投资方面存在繁复不透明的官僚主义，此外腐败也是一个比较突出的问题。

南海与印太

在人权、国际关系等问题上，德国与多数东南亚国家在不少议题上都存在分歧，比如对乌克兰战争、加沙冲突的立场。但海杜克认为这对目前以推动经济贸易为主的合作方向并不构成根本阻碍。

菲律宾谴责中国南海制造事端 导致4人受伤

在菲律宾与中国近期海上摩擦频繁的背景下，肖尔茨与菲律宾总统小马科斯会谈时也谈及安全议题。肖尔茨表示，德国将与菲律宾在海事方面加强合作，并支持菲律宾在南中国海维护基于规则的国际秩序。

小马科斯对德国的这一支持立场表示了欢迎。布劳恩指出，菲律宾希望德国和欧洲加强在印太安全事务上的参与，并举例说，德国在一项改进装备的倡议框架内为菲海岸警卫队提供无人机的项目，在菲律宾也得到了积极反响。

海杜克指出，德国近年来在印太地区的活动，尽管起点较低，例如参加联合军演、向印太派出护卫舰巡航等也更多是象征性，但事实表明并非昙花一现，军方官员的交流也在增加。因此南中国海沿岸国家已经认识到，德国对这一地区的关注并非只是做做样子。

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