肖尔茨访问以色列 美国称促成加沙援助计划

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨本周二（10月17日）访问以色列，成为哈马斯恐怖袭击造成1400多名以色列平民和军人丧生后首位访问以色列的国家元首。

肖尔茨说，“通过我的访问非常实际地表达我对以色列的支持”，这非常重要。这次访问将是德国政府承诺与以色列携手并肩的最强有力的信息。

更多阅读：为什么柏林说以色列的安全是德国的“国家理性”？

这位德国领导人告诉记者，访问日程包括与以色列总理内塔尼亚胡和以色列战时内阁讨论“具体的实际问题”。其他议题包括组织对加沙的人道主义援助，以及采取步骤尽量减少冲突蔓延到其他地区，如以色列-黎巴嫩边境。

美国总统拜登也将于周三访问以色列。周二早些时候，美国国务卿布林肯在与内塔尼亚胡和以色列战时内阁进行广泛会谈后宣布了拜登的访问。

肖尔茨会见约旦国王，就加沙危机进行磋商

在周二启程前往以色列之前，德国总理肖尔茨在柏林会见了约旦国王阿卜杜拉二世。肖尔茨在与约旦领导人会面时：“为了就中东局势达成共识，我们的会晤是不可或缺的。”

肖尔茨说：“我们有着共同的目标，希望避免在该地区爆发更大规模的战争。”这位德国总理在会谈中赞扬了德国与约旦的伙伴关系。这位总理还再次谴责了哈马斯在10月7日对以色列发动的恐怖袭击。

此外，肖尔茨还主张向加沙地带提供人道主义援助。这片飞地的电力、食品和水供应正在恶化。由于与以色列和埃及的边界关闭，那里的巴勒斯坦人无处可去。

阿卜杜拉在讲话中对以色列和加沙地带的生命损失表示哀悼，并敦促停止暴力。“这场战争扩大的危险是真实存在的。”阿卜杜拉说，“这将给我们所有人带来巨大的代价，谁也无法承受。”

阿卜杜拉还表示，不得强迫加沙的巴勒斯坦难民前往约旦或埃及。

“这种情况必须在加沙和西岸内部处理。”阿卜杜拉补充说，“而且你不必把这件事扛在别人的肩上。”

世卫26吨医疗物资万事俱备 只等埃及开放口岸

联合国安理会否决俄罗斯关于加沙问题的决议草案

联合国安理会投票否决了俄罗斯主导的一份决议草案，该决议草案谴责针对平民的暴力和恐怖主义行为，但未提及哈马斯。

被欧盟、美国、德国、以色列和其他一些国家视为恐怖组织的哈马斯于10月7日突破边境防御后对以色列人发动了大规模袭击。这次恐怖袭击造成 1400 多名以色列平民和军人死亡，是自二战纳粹大屠杀以来针对犹太人最严重的屠杀。

四个国家与俄罗斯一起投票赞成该决议草案：是中国、阿拉伯联合酋长国、莫桑比克和加蓬。

四个国家投了反对票：美国、英国、法国和日本。

其他六个国家投了弃权票。一项决议草案要获得通过，至少需要在 15 个理事国中获得 9 张赞成票。

布林肯称美国和以色列就援助加沙平民计划达成一致

美国国务卿布林肯表示，他同意以色列总理内塔尼亚胡“制定一项计划”，使人道主义援助能够送达加沙平民。

“如果哈马斯以任何方式阻止人道主义援助送达平民手中，包括扣押援助物资，我们将首先予以谴责。我们将努力防止这种情况再次发生”，布林肯说。

加沙即将崩溃的医院

该计划的实施时间表尚未公布。联合国已经发出警告，由于加沙的饮用水、食品、柴油和医疗用品即将耗尽，人道主义危机已经来临。

自从以加沙为基地的哈马斯武装分子发动恐怖袭击以来，以色列进行了大规模轰炸，同时对这块巴勒斯坦飞地实施全面封锁。

加沙的卫生官员说，以色列的报复性袭击已造成至少 2778 名巴勒斯坦人死亡。

周一晚间，布林肯与以色列战时内阁举行了六个多小时的会谈，会谈时间持续到以色列午夜之后。

白宫国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）说：“我们一直非常清楚，人道主义援助必须能够继续进入加沙。这是拜登总统以及整个美国政府的一贯呼吁。”

（综合报道）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。