肖尔茨访问以色列 美国称促成加沙援助计划

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨本周二（10月17日）访问以色列，成为哈马斯恐怖袭击造成1400多名以色列平民和军人丧生后首位访问以色列的国家元首。
肖尔茨说，“通过我的访问非常实际地表达我对以色列的支持”，这非常重要。这次访问将是德国政府承诺与以色列携手并肩的最强有力的信息。
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这位德国领导人告诉记者，访问日程包括与以色列总理内塔尼亚胡和以色列战时内阁讨论“具体的实际问题”。其他议题包括组织对加沙的人道主义援助，以及采取步骤尽量减少冲突蔓延到其他地区，如以色列-黎巴嫩边境。
美国总统拜登也将于周三访问以色列。周二早些时候，美国国务卿布林肯在与内塔尼亚胡和以色列战时内阁进行广泛会谈后宣布了拜登的访问。
肖尔茨会见约旦国王，就加沙危机进行磋商
在周二启程前往以色列之前，德国总理肖尔茨在柏林会见了约旦国王阿卜杜拉二世。肖尔茨在与约旦领导人会面时：“为了就中东局势达成共识，我们的会晤是不可或缺的。”
在周二启程前往以色列之前，德国总理肖尔茨在柏林会见了约旦国王阿卜杜拉二世
肖尔茨说：“我们有着共同的目标，希望避免在该地区爆发更大规模的战争。”这位德国总理在会谈中赞扬了德国与约旦的伙伴关系。这位总理还再次谴责了哈马斯在10月7日对以色列发动的恐怖袭击。
此外，肖尔茨还主张向加沙地带提供人道主义援助。这片飞地的电力、食品和水供应正在恶化。由于与以色列和埃及的边界关闭，那里的巴勒斯坦人无处可去。
阿卜杜拉在讲话中对以色列和加沙地带的生命损失表示哀悼，并敦促停止暴力。“这场战争扩大的危险是真实存在的。”阿卜杜拉说，“这将给我们所有人带来巨大的代价，谁也无法承受。”
阿卜杜拉还表示，不得强迫加沙的巴勒斯坦难民前往约旦或埃及。
“这种情况必须在加沙和西岸内部处理。”阿卜杜拉补充说，“而且你不必把这件事扛在别人的肩上。”
联合国安理会否决俄罗斯关于加沙问题的决议草案
联合国安理会投票否决了俄罗斯主导的一份决议草案，该决议草案谴责针对平民的暴力和恐怖主义行为，但未提及哈马斯。
被欧盟、美国、德国、以色列和其他一些国家视为恐怖组织的哈马斯于10月7日突破边境防御后对以色列人发动了大规模袭击。这次恐怖袭击造成 1400 多名以色列平民和军人死亡，是自二战纳粹大屠杀以来针对犹太人最严重的屠杀。
四个国家与俄罗斯一起投票赞成该决议草案：是中国、阿拉伯联合酋长国、莫桑比克和加蓬。
四个国家投了反对票：美国、英国、法国和日本。
其他六个国家投了弃权票。一项决议草案要获得通过，至少需要在 15 个理事国中获得 9 张赞成票。
布林肯称美国和以色列就援助加沙平民计划达成一致
美国国务卿布林肯表示，他同意以色列总理内塔尼亚胡“制定一项计划”，使人道主义援助能够送达加沙平民。
“如果哈马斯以任何方式阻止人道主义援助送达平民手中，包括扣押援助物资，我们将首先予以谴责。我们将努力防止这种情况再次发生”，布林肯说。
该计划的实施时间表尚未公布。联合国已经发出警告，由于加沙的饮用水、食品、柴油和医疗用品即将耗尽，人道主义危机已经来临。
自从以加沙为基地的哈马斯武装分子发动恐怖袭击以来，以色列进行了大规模轰炸，同时对这块巴勒斯坦飞地实施全面封锁。
加沙的卫生官员说，以色列的报复性袭击已造成至少 2778 名巴勒斯坦人死亡。
周一晚间，布林肯与以色列战时内阁举行了六个多小时的会谈，会谈时间持续到以色列午夜之后。
白宫国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）说：“我们一直非常清楚，人道主义援助必须能够继续进入加沙。这是拜登总统以及整个美国政府的一贯呼吁。”
（综合报道）
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哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价”
哈马斯突袭以色列
巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。
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以色列全面围困加沙
袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。
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以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去”
以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。
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暴力冲突不断升级
随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。
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以色列与黎巴嫩真主党交火
除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。
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穆斯林世界现反以色列示威
伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。
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欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈
美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”
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加沙地带恐陷人道主义危机
以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。