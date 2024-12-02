肖尔茨访问乌克兰并承诺新一轮军援

（德国之声中文网）出于安全原因，德国政府未提前公布总理此次访问乌克兰的行程计划。肖尔茨在基辅期间还将与乌克兰总统泽连斯基会晤。这是肖尔茨自2022年6月以来首次访问乌克兰。

“通过我对基辅的再次访问，我希望表达对乌克兰的声援，”肖尔茨说道。“我想在这里明确表示，德国仍将是乌克兰在欧洲最坚定的支持者。”

肖尔茨表示，在与乌克兰总统泽连斯基的会晤中，他将宣布价值6.5亿欧元的进一步军事装备将于12月交付。 “乌克兰可以依靠德国，我们说到做到。”

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此次访问发生在乌克兰战场局势吃紧及美国政策前景不明之际。特朗普即将上任美国总统，他曾表示将迅速结束战争，这引发乌克兰对被迫做出妥协的担忧。与此同时，泽连斯基重申在与俄罗斯展开任何谈判前，乌克兰需要更多武器和北约的安全保障。

此前几周，泽连斯基曾批评肖尔茨与俄罗斯总统普京通话。肖尔茨11月与普京进行了电话会谈，成为数年来首位与普京直接对话的西方领导人。尽管肖尔茨在通话中谴责了战争，并呼吁俄罗斯展现与乌克兰进行和平谈判的意愿。泽连斯基认为，这次通话可能打开“潘多拉的盒子”，削弱国际社会对普京的孤立。

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在德国国内，肖尔茨的乌克兰政策也备受关注。德国已成为仅次于美国的乌克兰第二大武器供应国，但肖尔茨仍坚持不向乌克兰提供能够深入打击俄罗斯境内目标的远程导弹。

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在拜登11月中旬批准乌克兰用西方远程武器攻击俄罗斯腹地之后，欧洲国家处境变得微妙。

肖尔茨在国内竞选活动中明确反对类似的举措。他批评主张向乌克兰提供德国金牛座远程导弹系统的政治对手称，用这样一种威胁来对抗莫斯科这个核大国，无异于用德国的安全来玩 “俄罗斯轮盘赌”。

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（法新社、美联社）

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