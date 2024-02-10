肖尔茨访美：敦促批准乌克兰军事援助

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周五（2月9日）在华盛顿与美国总统拜登一起敦促美国国会议员批准一项因国会僵局而被搁置的乌克兰军事援助计划。

俄罗斯军队已显示出在前线重新加强攻势的迹象。如果资金得不到批准，美国将无法向乌克兰运送导弹和弹药。

肖尔茨利用在华盛顿的访问再次强调，如果俄罗斯在乌克兰的“帝国主义”野心得逞，欧洲的安全将受到威胁。

肖尔茨说：“没有美国的支持，没有欧洲国家的支持，乌克兰将没有机会保卫自己的国家。”

肖尔茨说，他希望美国立法者“就给予必要支持做出决定”，并强调德国愿意“在武器交付方面增加支持”，以及欧盟本月早些时候批准了540亿欧元的非军事财政援助。

在美国之行前，肖尔茨在《华尔街日报》上撰文称，俄罗斯在乌克兰的胜利将“极大地改变欧洲的面貌”，并“对自由世界秩序造成沉重打击”。

拜登在椭圆形办公室与肖尔茨一起发表讲话时称，共和党控制的众议院未能批准拖延已久的乌克兰军事援助计划“近乎犯罪性疏忽”。

肖尔茨在会前对记者表示，美国参议院周四同意开始制定一项授权向乌克兰提供600亿美元军事援助的一揽子计划，这让他深受鼓舞。

然而，众议院中的强硬保守派是否会通过该法案仍存在疑问。

是什么阻碍了对乌克兰的军事援助？

本周早些时候，共和党人阻止了其领导人与白宫谈判达成的1180亿美元两党边境管理方案，该方案将对乌克兰和以色列提供资金。

几个月来，共和党人一直将乌克兰援助与他们要求更加严格的边境政策捆绑在一起，这是即将到来的总统大选的一个热点问题。

保守派认为，美国无力继续资助乌克兰的战争努力，欧洲应该做得更多。

根据基尔世界经济研究所的计算，就纯军事援助而言，美国仍然是乌克兰无可争议的最大捐助国，已经提供了相当于近500亿美元的援助。

德国则从第三位上升到第二位。从2022年2月俄罗斯开始全面入侵乌克兰到2023年10月底，德国政府已经向乌克兰提供了价值超过170亿欧元的军事援助。



（法新社、路透社）

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