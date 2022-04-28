肖尔茨访日及撰文凸显价值伙伴关系

（德国之声中文网）肖尔茨总理去年12月上任后，亚洲之行的首访国家不是中国，而是日本，在柏林政界，此举被解读为向中国发出的信号，也是默克尔时代以来对德国外交政策的一次修正。默克尔在任的16年间，对中国进行了13次访问，但从未专程访问过日本。那时，德国的亚洲事务首先要同中国商议。

肖尔茨总理显然在这一点上同前任拉开了距离，他表示，德国必须在亚太地区有更大的作为。

前往日本的飞行时间比平时长，俄乌战争爆发后，俄罗斯关闭其空域，肖尔茨专机转道飞过阿塞拜疆、哈萨克斯坦、蒙古和中国，耗时约13小时。

周四在东京同当地经济界的会谈时，肖尔茨例数德国的合作伙伴，除日本外，澳大利亚、新西兰、韩国、印度等都被提到，只是没有中国的名字，而中国是德国最重要的贸易伙伴，德国也是中国在欧洲最重要的贸易伙伴。

肖尔茨在新闻会上做出如下解释，在欧洲正在发生战争的当下，德国寻求同日本的团结，"作为德国总理访问亚洲的第一个国家是日本，并非偶然。我们是价值观上的伙伴。"他说，在对乌克兰的支持中，"价值观"这一概念有着具体实际的政治内涵。肖尔茨表示，日本明确表示同欧洲和美国一道，站在乌克兰一边。在亚洲，只有日本、韩国和新加坡加入制裁俄罗斯的行列，日本对俄罗斯煤炭实施禁运。

有谁会比我们更成功吗？

周五（4月29日），肖尔茨在《世界报》撰文，"未来属于民主制"从多个方面驳斥民主式微的论调，凸显民主价值观是连接不同国家进行国际合作的纽带。

"未来属于民主制"指出资本主义全球化发展带来一系列问题，但不认同专制国家能找到更好的解决方案，"只要看一眼中国城市出现的巨大环境问题，以及俄罗斯经济对后化石能源时代缺乏足够的准备，便会让人对此产生怀疑"。

肖尔茨认为，治理超越国界气候变化、全球疫情以及移民等问题，不可避免地需要国际合作，"只有相互连接，建立和维护联盟，才会找到超越国界的解决方案，获得持续性成功"。

"有谁会比我们更成功吗？"肖尔茨自信地反问道，他的回答是，"我们欧洲人数十年来正是超越国界合作的践行者"。

在追求民主的问题上，肖尔茨也反对文化相对论思想，即以不同的文化核心价值来解释一国的政治体制，认为一些国家和文化圈对实施民主制度尚未成熟，他说，也许该理论在某一段时间、某些国家、在独裁者统治下能够成立，"但它绝不是对整个人类而言"。肖尔茨写道，"对人类共同价值观的存在视而不见，或者是言之无物，或者是傲慢之举"。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。