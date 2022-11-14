 肖尔茨访新加坡：中国应该真正开放市场 | 经济纵横 | DW | 14.11.2022

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经济纵横

肖尔茨访新加坡：中国应该真正开放市场

目前正在亚太地区访问的德国总理肖尔茨，希望与该地区国家进行更紧密的经济合作。他在新加坡的一场会议上说，亚太地区“远远不只是中国”，德国将加强其在该地区的参与。

德国总理肖尔茨在新加坡举行的德国企业亚太会议上讲话

德国总理肖尔茨在新加坡举行的德国企业亚太会议上讲话

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周一（11月14日）呼吁中国进一步开放经济，“我们要求真正的市场准入，发展成为市场经济，尊重知识产权，为参与其中的企业提供公平的投资条件”，他在新加坡与该国总理李显龙会晤后说。

此前，肖尔茨在新加坡举行的德国企业亚太会议上发表了讲话。他呼吁要扩大与中国以外的其他亚洲国家的经济关系。这位德国总理表示，要尽早与印度、印度尼西亚和澳大利亚缔结欧盟自由贸易协定。他还强调，欧盟对于其他进一步的协议也持开放态度。

肖尔茨说，中国肯定会继续是德国一个重要的贸易和经济伙伴。但这一点将取决于中德双方的情况。另外，德国必须减少片面的依赖性，例如在购买原材料方面，这就需要德国扩大与其他国家的贸易。

一个商业代表团随行肖尔茨访问亚太，德国经济部长哈贝克也陪同访问

一个商业代表团随行肖尔茨访问亚太，德国经济部长哈贝克也陪同访问

肖尔茨：“保护主义没有任何好处”

与此同时，肖尔茨再度公开反对与中国经济“脱钩”。他说，这些想法不过是变相的保护主义。他警告说：“保护主义没有任何好处。”

新加坡是这位德国总理亚洲之行的第二站，一个商业代表团随行。此前，肖尔茨已于周日（11月13日）访问了越南。周二，他将参加在印度尼西亚巴厘岛举行的G20首脑峰会。在河内，肖尔茨已经强调了与越南等国加强合作的必要性。

周日在新加坡，陪同肖尔茨访问亚洲的德国经济部长哈贝克，签署了一份有关在能源和创新等方面合作的框架宣言。

德国也计划与印度尼西亚签订协议，以支持这个东南亚国家的能源转型。此外，肖尔茨特别提到日本是一个试图扩大其技术主权和经济安全的“有趣范例”。

肖尔茨还会见了新加坡总统哈莉玛（Halimah Yacob）

肖尔茨还会见了新加坡总统哈莉玛（Halimah Yacob）

联邦国防军明年再次赴澳军演

肖尔茨在新加坡讲话时强调，他在最近访问北京期间谈到了人权问题，也谈到了围绕台湾的紧张局势。他说，亚太地区远远不只是中国，德国将加强其在该地区的参与。

在涉及中国在南海的领土主张时，肖尔茨表示，该地区的海上通航自由和遵守国际海洋法对于德国非常重要。他还称，在德国空军今年夏天参加了澳大利亚组织的演习后，将于2023年夏天再次参加演习。

(德新社、路透社)

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