肖尔茨访华肩负“不可能完成的任务”

（德国之声中文网）距离肖尔茨启程访华还有数日时间，德国“交通灯”执政联盟政党的不少成员纷纷发出呼吁，要求总理必须在对华政策问题上明确立场。

社民党的青年组织社民党青年团（Jusos）主席罗森塔尔（Jessica Rosenthal）周五对媒体表示，肖尔茨必须要“非常明确地（向中国）指出，和一个民主国家做生意的界限在哪里”。

联合执政的自民党负责外交事务的联邦议院莱希特（Ulrich Lechte）则表示，鉴于有关允许中远集团入股汉堡港集装箱码头的决定已经做出，肖尔茨必须在自己作为德国总理的首次访华期间采取“明显更加强硬的态度”。

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政府发言人：肖尔茨将会谈及人权议题

根据德中双方都已经确认的行程，肖尔茨将于11月4日访问北京。他在抵达之后将先会见国家主席习近平，这将是他首次作为总理与习进行面对面的交谈。随后他还会与中国总理李克强进行会晤。

联邦政府发言人黑贝施特莱特（Steffen Hebestreit）在柏林透露，肖尔茨总理在相关会晤中将会谈及“德中关系的各个方面”，此外也会就气候保护、俄乌战争和东亚局势等国际议题与中方进行讨论。

在被记者问及时，这位发言人补充表示，“中国的威权主义发展倾向”以及人权问题——尤其是少数族群的境遇等，也都包含在上述议题范围之内。

不过黑贝施特莱特也强调，讨论当然也会涉及一些经济议题，比如投资，以及中国市场的开放等等。

至于肖尔茨是否会在访华期间会见一些非政府组织的代表，这位政府发言人表示无可奉告。由于中国仍在实行严格的新冠防疫措施，此次德国总理访华行程只有一天，而且肖尔茨不会在北京过夜。预计他在完成所有会晤议程之后就会直接搭乘专机返回柏林。

黑贝施特莱特表示，肖尔茨此前一再表示，自己并不赞成与中国脱钩。不过总理也曾表示，德国应该做的是减少自己对中国的依赖，降低在供应链和原材料供应等领域的风险。

来自反对党的批评

联盟党原则上对于德国总理此时访华表示反对。基民盟外交事务专家勒特根（Norbert Röttgen）批评肖尔茨“这样做仿佛中国在习近平治下什么都没有发生改变一样，他还是按照惯例带着庞大的经济代表团前往中国”。

本周三，德国联邦内阁做出决定，允许中远集团入股汉堡港集装箱码头，不过在多方压力之下——其中包括来自绿党的经济部长哈贝克——最终将中远集团可以参股的最高比例限制在了24.9%。这一决定也使得肖尔茨在访华之前饱受批评。

经济界代表：降低对华依赖刻不容缓

在中共二十大闭幕、习近平成功获得第三个任期之后，肖尔茨将是首个访华的西方国家领导人。德国工业联合会（BDI）主席鲁斯武姆（Siegfried Russwurm）表示，德国如今在许多矿物原材料方面对中国存在严重的依赖性。“我们必须尽快减少这种单方面的依赖性”，他表示。

德国工商总会（DIHK）主席万斯勒本（Martin Wansleben）指出，中国方面日益抬头的保护主义趋势对于德国经济来说是一个问题。“这个国家将自己隔绝起来，但却同时要插手世界各地的事务，包括在德国。”他呼吁肖尔茨在访华期间强调，中方应该和德方共同遵守相同的规则，给予德国企业对等的待遇。



（德新社、法新社）

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