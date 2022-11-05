 肖尔茨访华肩负“不可能完成的任务” | 德国新闻 | DW | 29.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

肖尔茨访华肩负“不可能完成的任务”

中国是德国最重要的贸易伙伴，同时中共却在朝着重返极权统治的道路上高歌猛进。对于即将访华的德国总理肖尔茨来说，既不想和北京撕破脸皮，同时又要在一些议题上更加强硬，这几乎成了一项“不可能完成的任务”。

2017年，时任汉堡市长的肖尔茨接待前来参加G20峰会的习近平

2017年，时任汉堡市长的肖尔茨接待前来参加G20峰会的习近平

（德国之声中文网）距离肖尔茨启程访华还有数日时间，德国“交通灯”执政联盟政党的不少成员纷纷发出呼吁，要求总理必须在对华政策问题上明确立场。

社民党的青年组织社民党青年团（Jusos）主席罗森塔尔（Jessica Rosenthal）周五对媒体表示，肖尔茨必须要“非常明确地（向中国）指出，和一个民主国家做生意的界限在哪里”。

联合执政的自民党负责外交事务的联邦议院莱希特（Ulrich Lechte）则表示，鉴于有关允许中远集团入股汉堡港集装箱码头的决定已经做出，肖尔茨必须在自己作为德国总理的首次访华期间采取“明显更加强硬的态度”。

延伸阅读  专访：未来对华关系将是一项政治任务

政府发言人：肖尔茨将会谈及人权议题

根据德中双方都已经确认的行程，肖尔茨将于11月4日访问北京。他在抵达之后将先会见国家主席习近平，这将是他首次作为总理与习进行面对面的交谈。随后他还会与中国总理李克强进行会晤。

联邦政府发言人黑贝施特莱特（Steffen Hebestreit）在柏林透露，肖尔茨总理在相关会晤中将会谈及“德中关系的各个方面”，此外也会就气候保护、俄乌战争和东亚局势等国际议题与中方进行讨论。

在被记者问及时，这位发言人补充表示，“中国的威权主义发展倾向”以及人权问题——尤其是少数族群的境遇等，也都包含在上述议题范围之内。

不过黑贝施特莱特也强调，讨论当然也会涉及一些经济议题，比如投资，以及中国市场的开放等等。

至于肖尔茨是否会在访华期间会见一些非政府组织的代表，这位政府发言人表示无可奉告。由于中国仍在实行严格的新冠防疫措施，此次德国总理访华行程只有一天，而且肖尔茨不会在北京过夜。预计他在完成所有会晤议程之后就会直接搭乘专机返回柏林。

德国政府发言人：肖尔茨会谈及人权问题

德国政府发言人：肖尔茨会谈及人权问题

黑贝施特莱特表示，肖尔茨此前一再表示，自己并不赞成与中国脱钩。不过总理也曾表示，德国应该做的是减少自己对中国的依赖，降低在供应链和原材料供应等领域的风险。

来自反对党的批评

联盟党原则上对于德国总理此时访华表示反对。基民盟外交事务专家勒特根（Norbert Röttgen）批评肖尔茨“这样做仿佛中国在习近平治下什么都没有发生改变一样，他还是按照惯例带着庞大的经济代表团前往中国”。

本周三，德国联邦内阁做出决定，允许中远集团入股汉堡港集装箱码头，不过在多方压力之下——其中包括来自绿党的经济部长哈贝克——最终将中远集团可以参股的最高比例限制在了24.9%。这一决定也使得肖尔茨在访华之前饱受批评。

经济界代表：降低对华依赖刻不容缓

在中共二十大闭幕、习近平成功获得第三个任期之后，肖尔茨将是首个访华的西方国家领导人。德国工业联合会（BDI）主席鲁斯武姆（Siegfried Russwurm）表示，德国如今在许多矿物原材料方面对中国存在严重的依赖性。“我们必须尽快减少这种单方面的依赖性”，他表示。

德国工商总会（DIHK）主席万斯勒本（Martin Wansleben）指出，中国方面日益抬头的保护主义趋势对于德国经济来说是一个问题。“这个国家将自己隔绝起来，但却同时要插手世界各地的事务，包括在德国。”他呼吁肖尔茨在访华期间强调，中方应该和德方共同遵守相同的规则，给予德国企业对等的待遇。
 

（德新社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

相关内容

Chinese President Xi Jinping (3rd-L) talks with German Chancelor Olaf Scholz (3rd-R) at the Grand Hall in Beijing on November 4, 2022. (Photo by Kay Nietfeld / POOL / AFP)

评论：肖尔茨的中国挑战 05.11.2022

德国大企业对中国的依赖程度越来越高，如同德国曾经对俄罗斯天然气的依赖一样。德国之声评论员Clifford Coonan认为，这同样可能导致灾难性的后果。

Chinese President Xi Jinping (R) welcomes German Chancelor Olaf Scholz at the Grand Hall in Beijing on November 4, 2022. (Photo by Kay Nietfeld / POOL / AFP)

分析：“肖尔茨访华给中国带来巨大信心” 05.11.2022

德国总理肖尔茨成为习近平开启第三次任期后，第一位到访的西方领导人。中国问题专家指出，对北京而言，肖尔茨的访问无关乎具体成果，更重要的背后的象征意义。

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird in der Nordhalle der Großen Halle des Volkes mit militärischen Ehren empfangen. Scholz reist zu seinem ersten Besuch als Kanzler nach China. Im Mittelpunkt der Visite stehen unter anderem die deutsch-chinesischen Beziehungen, die Wirtschaftskooperation, der Ukraine-Konflikt und die Taiwanfrage. +++ dpa-Bildfunk +++

肖尔茨的北京“一日游” 04.11.2022

德国总理肖尔茨在国际舆论的关注之下展开备受争议的中国之行。他与中国领导人习近平举行了“无接触”式会面，并同总理李克强会谈。肖尔茨表示，他和习近平一致认为核威胁是危险和不负责任的。这显然是在向俄罗斯发出警告。

广告

德国新闻

在德国，很多人在夜晚乘坐公共交通时有不安全感，尤其是女性

调查：生活在德国，你感到安全吗？

在德国，超过4.6万人参与了一项联邦刑事侦察局的调查研究。调查显示，越来越多犯罪通过互联网实施，但网络欺诈的受害者很少报警。此外，超过半数女性在夜晚感到不安全，会选择避免前往某些地点、避免乘坐公共交通工具。  

媒体看中国

德国车商非常依赖中国市场

德语媒体: 减少对华依赖 企业义不容辞

至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。  