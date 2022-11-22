肖尔茨访华前夕 对华依赖起争议

（德国之声中文网）11月3日，德国总理肖尔茨将率德国经济代表团出访中国。中国因疫情关闭边境三年多之后，肖尔茨将是到访的第一位西方国家领导人。中国是德国最大的贸易伙伴。德国企业也在中国有巨额投资。

今年九月，德国化工巨头巴斯夫在湛江投资建立了一座规模庞大的生产基地，截至2030年，巴斯夫将向这一生产基地总计投入一百亿欧元。届时，巴斯夫全球产量的三分之二将来自中国。德国汽车工业也加快了对华投资的步伐。今年夏季，联合国发布了新疆践踏人权以及使用强制劳工的报告之后，大众仍拒绝关闭其设在新疆的工厂。路透社上周报道称，大众计划投资20亿欧元，同中国科技公司地平线机器人（Horizon Robotics） 建立合资企业。除此之外，中远集团收购汉堡港部分股权的计划，因事关德国敏感的基础设施，一段时间来也在德国引起广泛争议。

尽管专家学者发出警告，德国内阁也持反对意见，但曾长年担任汉堡市长的德国总理肖尔茨仍批准了这笔交易。

台海危机暗藏风险

德国对俄罗斯的能源高度依赖，以至于俄罗斯公然违反国际法，对乌克兰发动侵略战争后，令德国陷入尴尬境地。那么，在对华关系问题上，德国会不会重蹈覆辙呢？前不久刚刚结束的中共二十大上，中国党和国家领导人习近平在与会2300名代表的热烈掌声中，再度强调了"实现祖国统一"的决心。但事实上，台湾民众对和中国大陆实现统一的热情越来越低，更不愿去接受中国共产党的统治。但习近平对此显然不感兴趣，他说："台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事情，绝不容许外来势力的干涉。"

柏林墨卡托中国问题研究中心（ MERICS）的专家认为，只要相关各方努力避免擦枪走火，避免激化事态，今后几年内，台海不会发生战争。墨卡托中心的专家 Bernhard Bartsch表示："但一旦发生军事冲突，中美两大强国就都会卷入其中，而东亚地区对世界经济的重要性，是东欧所无法比拟的。"

德国经济的很多领域都将受到直接影响。中国在稀土和金属行业，占据全球垄断地位。被欧盟定义为"至关重要的"三十种金属中，有19种主要依赖中国的出口。智能手机、LED发光材料、电子发动机、太阳能电池板以及电脑芯片中，都会用到这些金属。换句话说，德国的能源转型在很大程度上是离不开中国的。

"减少主动的依赖行为"

尽管对华经济依赖构成地缘政治风险，中国又存在严重的侵犯人权问题，但德国仍在不断扩展其对华经贸关系。掌控德国外交部、经济部的绿党呼吁德国应当吸取德俄关系的教训，减少对中国的经济依赖，以免有朝一日陷入被勒索要挟的危险境地。而德国情报部门前不久也发出警告称，德国已经陷入了对某个突然变得不很友善的强国"令人痛苦的依赖境地"。

联邦议院人权及人道援助委员会基民盟籍主席勃兰特（ Michael Brand）上周刚刚出访过台湾。他表示："如果我们不想逐步失去我们的自由，那么，我们就应逐步摆脱这种自找的依附关系。"他说，中国正在全球范围内贯彻其专制主义诉求。美国已经开始了减少对华依赖的步骤。前不久，美国实施了对中国严格的芯片出口限制。苹果公司也计划逐步扩建在印度和越南的生产基地。

新的"中国战略"会起到什么作用？

德国政府宣布，将在2023年推出新的中国战略，该战略将比默克尔任内的对华政策更为强硬。德国外交部负责起草中国战略事宜，而绿党籍的外交部长贝尔博克上台伊始，就公开对中国的人权记录提出批评，并强调中国是德国的"制度性对手"。事实上，社民党、绿党和自民党在联合执政协定中，就对新疆、香港和台湾问题以及捍卫印太海域自由的问题做出了批评性陈述，对中国来说，这些都是不愿谈及的敏感话题。但是，只要中德经济关系发展良好，德国即将制定强硬对华战略的说辞，就不会对习近平有任何触动。

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